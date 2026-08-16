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Maruti Suzuki Fronx Car Discount Offers in Chennai

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We have Offers available on following models in Chennai

Hyundai Exter
Benefits On Hyundai Exter:- Benefits upto ₹ 40,000/-. + Cele…
Available in Chennai
Applicable on HX 2 Petrol 1.2L Kappa Manual & 18 more..
HX 2 Petrol 1.2L Kappa Manual
₹ 5.81 Lakhs
HX 3 Petrol 1.2L Kappa Manual
₹ 6.3 Lakhs
HX 3 Petrol 1.2L Kappa Automatic
₹ 6.95 Lakhs
HX 2 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual
₹ 7 Lakhs
HX 4 Petrol 1.2L Kappa Manual
₹ 7.28 Lakhs
HX 3 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual
₹ 7.45 Lakhs
HX 6 Petrol 1.2L Kappa Manual
₹ 7.99 Lakhs
HX 4 Plus Petrol 1.2L Kappa Automatic
₹ 8.1 Lakhs
HX 6 Petrol 1.2L Kappa Manual Dual Tone
₹ 8.14 Lakhs
HX 4 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual
₹ 8.28 Lakhs
HX 8 Petrol 1.2L Kappa Manual
₹ 8.4 Lakhs
HX 6 Petrol 1.2L Kappa Automatic
₹ 8.59 Lakhs
HX 6 Petrol 1.2L Kappa Automatic Dual Tone
₹ 8.74 Lakhs
HX 6 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual
₹ 8.95 Lakhs
HX 8 Petrol 1.2L Kappa Automatic
₹ 9.12 Lakhs
HX 6 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual Dual Tone
₹ 9.1 Lakhs
HX 8 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual
₹ 9.42 Lakhs
HX 10 Petrol 1.2L Kappa Automatic
₹ 9.46 Lakhs
HX 10 Petrol 1.2L Kappa Automatic Dual Tone
₹ 9.61 Lakhs
Expiring on 01 Sep
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Citroen C3x
On Citroen C3 X :- Get Additinal Benefits Up to Rs. 1,18,000…
Available in Chennai
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 7 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dark Edition
₹ 7.67 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 CNG
₹ 8.56 Lakhs
Shine 1.2 CNG Dual Tone
₹ 8.71 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo Dark Edition
₹ 8.77 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Expiring on 01 Sep
View Complete Offer

Citroen C3x
On Citroen C3 X :- Get Additinal Benefits Up to Rs. 1,18,000…
Available in Chennai
Applicable on Shine 1.2 Petrol & 7 more..
Shine 1.2 Petrol
₹ 7.63 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dark Edition
₹ 7.67 Lakhs
Shine 1.2 Petrol Dual Tone
₹ 7.78 Lakhs
Shine 1.2 CNG
₹ 8.56 Lakhs
Shine 1.2 CNG Dual Tone
₹ 8.71 Lakhs
Shine 1.2 Turbo
₹ 8.74 Lakhs
Shine 1.2 Turbo Dark Edition
₹ 8.77 Lakhs
Shine 1.2 Turbo AT
₹ 9.45 Lakhs
Expiring on 01 Sep
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Renault Kiger
On Renault Kiger: Cash offer upto INR 20,000 on Select Varia…
Available in Chennai
Applicable on Authentic & 14 more..
Authentic
₹ 5.81 Lakhs
Evolution
₹ 6.55 Lakhs
Evolution EASY R AMT
₹ 6.99 Lakhs
Techno
₹ 7.55 Lakhs
Techno MT Dual Tone
₹ 7.55 Lakhs
Techno EASY R AMT
₹ 8.05 Lakhs
Techno AMT Dual Tone
₹ 8.05 Lakhs
Emotion
₹ 8.45 Lakhs
Emotion MT Dual Tone
₹ 8.45 Lakhs
Emotion Turbo MT
₹ 9.35 Lakhs
Techno Turbo CVT
₹ 9.35 Lakhs
Techno Turbo CVT Dual Tone
₹ 9.35 Lakhs
Emotion Turbo MT Dual Tone
₹ 9.35 Lakhs
Emotion Turbo CVT
₹ 10.35 Lakhs
Emotion Turbo CVT Dual Tone
₹ 10.35 Lakhs
Expiring on 01 Sep
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Locate Maruti Suzuki Dealers in Chennai

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Cars India

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9, Cenotaph Road, Nanadnam, Near Nu-Style Hair Replacement Studio, Chennai, Tamil Nadu 600018, chennai, Tamil Nadu 600018
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+91 - 9952001118
   

Cresco Cars

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16, Gowrivakkam, Velacherry Main Road, Chennai, Tamil Nadu 600073, chennai, Tamil Nadu 600073
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+91 - 7305087562
   

Cresco Cars

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481/3, Thirumullaivoyal, CTH Road, Chennai, Tamil Nadu 600061, chennai, Tamil Nadu 600061
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phoneicon
+91 - 7305004744
   

Vishnu Cars

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161-133a, G S T Road, Chrompet, Near Hcl Technologies, Chennai, Tamil Nadu 600058, chennai, Tamil Nadu 600058
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+91 - 9677129440

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