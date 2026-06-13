Marutisuzuki Car Dealer Showrooms in Vijaywada
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Marutisuzuki Dealers in Vijaywada
Varun Motors Nexa
D No. 54-15-1/2D No. 398/5A&C, NH5 Service Road,veterinary Colony,Gunadala,Vijaywada, Andhra Pradesh 520007
Varun Motors Maruti
48-17-4/1, Opp. NTR Health University,Ring Road,Nagarjuna Nagar,Sri Ramachandra Nagar.,Vijaywada, Andhra Pradesh 520008
Santosh Automotors
Rs.no:223/5 M.g.road kanuru, Vijaywada, Andhra Pradesh 520007
Sai Swarna Motors
D.No: 25-20-3Near K.V.Hospital N.R.PetEluru-6West Godavari Dt, Vijaywada, Andhra Pradesh 534006
Paramshiva Motors Mithra Auto Agencies Nexa
38-8-17, MG road,Opposite All India Radio,Vijaywada, Andhra Pradesh 520010
The Mithra Agencies
Opp. All India Radio, M G Road,Lobbipet,Vijaywada, Andhra Pradesh 520010
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