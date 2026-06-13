Marutisuzuki Car Dealer Showrooms in Kozhikode
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Marutisuzuki Dealers in Kozhikode
AM Motors Nexa Puthiyangadi
Opp. BEMUP School, Puthiyangadi,Kozhikode, Kerala 673021
Popular Vehicles - Calicut
Wyand Road, Civil Station P.O,near Iqraa hospital,Kozhikode, Kerala 673020
Carino Maruti
Vengali, Puthiyangadi P.O,Kannur Road,Kozhikode, Kerala 673021
Indus Motors
Indus House, PO Box 923,Chakorathkulam,Cannanore Road,Kozhikode, Kerala 673005
Popular Vehicles Nexa Thondayad
Jaya Arcade, Malaparamba,Thondayad Byepass,Kozhikode, Kerala 673017
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