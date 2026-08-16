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Maruti Suzuki Ciaz Car Discount Offers in Kochi
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We have Offers available on following models in Kochi
Honda Amaze
On Honda Amaze :-Benefits upto 6…
Available in Kochi
Applicable on V 1.2 Petrol MT & 7 more..
V 1.2 Petrol MT
₹ 7.48 Lakhs
Elite Pack VX 1.2 Petrol MT
₹ 8.42 Lakhs
VX 1.2 Petrol MT
₹ 8.48 Lakhs
V 1.2 Petrol CVT
₹ 8.62 Lakhs
ZX 1.2 Petrol MT
₹ 9.22 Lakhs
VX 1.2 Petrol CVT
₹ 9.22 Lakhs
Elite Pack VX 1.2 Petrol CVT
₹ 9.28 Lakhs
ZX 1.2 Petrol CVT
₹ 10 Lakhs
Expiring on 01 Sep
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