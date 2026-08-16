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Kia Sonet Car Discount Offers in Kochi
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We have Offers available on following models in Kochi
Citroen Basalt X
On Citroen Basalt X :- Get Additinal Benefits Up to Rs. 1,40…
Available in Kochi
Applicable on You 1.2 Petrol MT & 8 more..
You 1.2 Petrol MT
₹ 8.55 Lakhs
Plus 1.2 Petrol MT
₹ 9.99 Lakhs
Plus 1.2 Turbo Petrol MT
₹ 11.57 Lakhs
Max 1.2 Turbo Petrol MT
₹ 12.62 Lakhs
Plus 1.2 Turbo Petrol AT
₹ 12.82 Lakhs
Max 1.2 Turbo Petrol AT
₹ 13.89 Lakhs
Max 1.2 Turbo Petrol MT Dual Tone
₹ 12.84 Lakhs
Max 1.2 Turbo Petrol AT Dual Tone
₹ 14.11 Lakhs
Basalt xmax 12 turbo petrol mt dark edition
Expired
Citroen Aircross X
On Citroen Aircross X :- Get Additional Benefits Up to Rs. 1…
Available in Kochi
Applicable on You 1.2 5 STR & 6 more..
You 1.2 5 STR
₹ 8.89 Lakhs
Plus 1.2 5 STR
₹ 9.99 Lakhs
Plus 1.2 Turbo 7 STR
₹ 11.99 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR
₹ 13.2 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR Dual Tone
₹ 13.4 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT
₹ 14.37 Lakhs
Max 1.2 Turbo 7 STR AT Dual Tone
₹ 14.57 Lakhs
Expired
Incheon Kia Ernakulam
Re.Sy.No. 273/5-1, Chengamanad Village,Salem-Kochi Highway,Desom,Aluva,Kochi, kochi, Kerala 683578View More
Incheon Kia Edappally
Sy. No. 2/19-A-1, NH Bypass,Edappally North Village,Edappally,Kochi, kochi, Kerala 682024View More
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