Kia Carens Clavis Ev Car Discount Offers in Firozabad
Sorry, we do not have any active offers in your city.
Check Latest Offers in Firozabad
Hyundai Aura
On Hyundai Aura :-Additional Benefits Upto ₹28,000 T&C's App…
Available in Firozabad
Applicable on E 1.2 Petrol & 10 more..
E 1.2 Petrol
₹ 5.98 Lakhs
S 1.2 Petrol
₹ 6.75 Lakhs
Corporate 1.2 MT
₹ 6.84 Lakhs
S 1.2 AMT
₹ 7.39 Lakhs
SX 1.2 Petrol
₹ 7.54 Lakhs
E 1.2 CNG
₹ 7.55 Lakhs
S 1.2 CNG
₹ 7.66 Lakhs
Corporate 1.2 CNG
₹ 7.75 Lakhs
SX 1.2 (O) Petrol
₹ 8 Lakhs
SX Plus 1.2 AMT Petrol
₹ 8.19 Lakhs
SX 1.2 CNG
₹ 8.42 Lakhs
Hyundai Grand I10 Nios
On Hyundai Grand i10 NIOS :-Additional Benefits Upto ₹70,000…
Available in Firozabad
Applicable on Era 1.2 Kappa & 14 more..
Era 1.2 Kappa
₹ 5.47 Lakhs
Magna 1.2 Kappa
₹ 6.26 Lakhs
Corporate 1.2 Kappa
₹ 6.49 Lakhs
Sportz 1.2 Kappa VTVT
₹ 6.79 Lakhs
Magna 1.2 Kappa AMT
₹ 6.85 Lakhs
Sportz 1.2 Kappa Dual Tone
₹ 7.01 Lakhs
Sportz (O) 1.2 Kappa VTVT
₹ 7.06 Lakhs
Corporate 1.2 Kappa AMT
₹ 7.08 Lakhs
Magna 1.2 HY CNG Duo
₹ 7.17 Lakhs
Sportz 1.2 Kappa AMT
₹ 7.31 Lakhs
Asta 1.2 Kappa
₹ 7.4 Lakhs
Sportz (O) 1.2 Kappa AMT
₹ 7.58 Lakhs
Sportz 1.2 Kappa CNG
₹ 7.59 Lakhs
Sportz 1.2 HY CNG Duo
₹ 7.67 Lakhs
Asta 1.2 Kappa AMT
₹ 7.92 Lakhs
Hyundai I20
On Hyundai i20 :-Total Benefits Upto ₹1,63.053* + Offer Ava…
Available in Firozabad
Applicable on Magna 1.2 Executive MT & 14 more..
Magna 1.2 Executive MT
₹ 6.87 Lakhs
Magna 1.2 MT
₹ 7.12 Lakhs
Sportz 1.2 MT
₹ 7.74 Lakhs
Sportz 1.2 MT Dual Tone
₹ 7.84 Lakhs
Magna 1.2 IVT
₹ 8.13 Lakhs
Sportz (O) 1.2 MT
₹ 8.28 Lakhs
Asta 1.2 MT
₹ 8.61 Lakhs
Sportz 1.2 IVT
₹ 8.7 Lakhs
Asta (O) 1.2 MT
₹ 9.15 Lakhs
Sportz (O) 1.2 IVT
₹ 9.15 Lakhs
Sportz (O) 1.2 MT Knight
₹ 9.15 Lakhs
Asta (O) 1.2 MT Dual Tone
₹ 9.31 Lakhs
Asta (O) 1.2 IVT
₹ 10.29 Lakhs
Asta (O) 1.2 IVT Knight
₹ 10.38 Lakhs
Asta (O) 1.2 IVT Dual Tone
₹ 10.43 Lakhs
Hyundai Exter
On Hyundai Exter :-Additional Benefits Upto ₹80,000 T&C's Ap…
Available in Firozabad
Applicable on EX 1.2 MT & 38 more..
EX 1.2 MT
₹ 5.74 Lakhs
EX (O) 1.2 MT
₹ 6.01 Lakhs
EX 1.2 CNG Duo MT
₹ 6.87 Lakhs
S Smart 1.2 MT
₹ 7.03 Lakhs
S 1.2 MT
₹ 7.08 Lakhs
S Plus Pro Pack 1.2 MT
₹ 7.3 Lakhs
SX Smart Pro Pack 1.2 MT
₹ 7.51 Lakhs
SX Pro Pack 1.2 MT
₹ 7.65 Lakhs
S Smart 1.2 AMT
₹ 7.68 Lakhs
S 1.2 AMT
₹ 7.72 Lakhs
SX Pro Pack 1.2 MT Knight Edition
₹ 7.78 Lakhs
SX 1.2 MT Dual Tone
₹ 7.82 Lakhs
SX Tech Pro Pack 1.2 MT
₹ 7.83 Lakhs
S Executive 1.2 Hy CNG MT
₹ 7.83 Lakhs
S Executive 1.2 Hy CNG Duo MT
₹ 7.91 Lakhs
S Plus 1.2 AMT
₹ 7.95 Lakhs
S Plus Pro Pack 1.2 AMT
₹ 7.95 Lakhs
SX 1.2 MT Knight Edition Dual Tone
₹ 7.96 Lakhs
SX Smart Pro Pack 1.2 AMT
₹ 8.12 Lakhs
S Plus Executive Hy CNG Duo MT
₹ 8.15 Lakhs
SX Pro Pack 1.2 AMT
₹ 8.26 Lakhs
SX (O) Pro Pack 1.2 MT
₹ 8.26 Lakhs
SX Pro Pack 1.2 AMT Knight Edition
₹ 8.4 Lakhs
SX Tech Pro Pack 1.2 AMT
₹ 8.44 Lakhs
SX 1.2 AMT Dual Tone
₹ 8.44 Lakhs
SX Smart 1.2 HY CNG Duo
₹ 8.45 Lakhs
SX 1.2 CNG MT
₹ 8.46 Lakhs
SX 1.2 MT Hy CNG Duo
₹ 8.58 Lakhs
S Smart 1.2 HY CNG Duo
₹ 8.63 Lakhs
SX 1.2 MT Knight Edition Hy CNG Duo
₹ 8.72 Lakhs
SX Tech 1.2 HY CNG DUO MT
₹ 8.77 Lakhs
SX (O) Connect Pro Pack 1.2 MT Knight Edition
₹ 8.98 Lakhs
SX (O) Connect 1.2 MT Dual Tone
₹ 8.98 Lakhs
SX (O) Pro Pack 1.2 AMT
₹ 9.02 Lakhs
SX (O) Connect 1.2 MT Knight Edition Dual Tone
₹ 9.09 Lakhs
SX (O) Connect Pro Pack 1.2 AMT
₹ 9.24 Lakhs
SX (O) Connect Pro Pack 1.2 AMT Knight Edition
₹ 9.33 Lakhs
SX (O) Connect 1.2 AMT Dual Tone
₹ 9.57 Lakhs
SX (O) Connect 1.2 AMT Knight Edition Dual Tone
₹ 9.61 Lakhs
Hyundai Alcazar
On Hyundai Alcazar :-Additional Benefits Upto ₹35,000 T&C's …
Available in Firozabad
Applicable on Executive 1.5 Petrol MT 7STR & 45 more..
Executive 1.5 Petrol MT 7STR
₹ 14.99 Lakhs
Executive Matte 1.5 Petrol 7STR
₹ 15.14 Lakhs
Executive 1.5 Diesel MT 7STR
₹ 15.99 Lakhs
Executive Matte 1.5 Diesel 7STR
₹ 16.14 Lakhs
Prestige 1.5 Petrol MT 7STR
₹ 17.22 Lakhs
Prestige Matte 1.5 Petrol 7STR
₹ 17.37 Lakhs
Prestige 1.5 Diesel MT 7STR
₹ 17.22 Lakhs
Prestige Matte 1.5 Diesel 7STR
₹ 17.37 Lakhs
Platinum 1.5 MT Petrol 7STR
₹ 19.56 Lakhs
Platinum Matte 1.5 Petrol 7STR
₹ 19.75 Lakhs
Platinum 1.5 MT Diesel 7STR
₹ 19.56 Lakhs
Platinum Matte 1.5 Diesel 7STR
₹ 19.75 Lakhs
Platinum 1.5 Petrol DCT 7STR
₹ 20.91 Lakhs
Platinum 1.5 Petrol DCT 6STR
₹ 21 Lakhs
Platinum Matte 1.5 Petrol DCT 7STR
₹ 21.1 Lakhs
Platinum Matte 1.5 Petrol DCT 6STR
₹ 21.19 Lakhs
Signature 1.5 Petrol DCT 7STR
₹ 21.35 Lakhs
Platinum 1.5 Diesel AT 7STR
₹ 20.91 Lakhs
Signature 1.5 Petrol DCT 6STR
₹ 21.55 Lakhs
Platinum 1.5 Diesel AT 6STR
₹ 21 Lakhs
Platinum Matte 1.5 Diesel AT 7STR
₹ 21.1 Lakhs
Platinum Matte 1.5 Diesel AT 6STR
₹ 21.19 Lakhs
Signature 1.5 Diesel AT 7STR
₹ 21.35 Lakhs
Signature Matte 1.5 Diesel AT 7STR
₹ 21.54 Lakhs
Signature Matte 1.5 Petrol DCT 7STR
₹ 21.54 Lakhs
Signature 1.5 Diesel AT 6STR
₹ 21.55 Lakhs
Signature Matte 1.5 Diesel AT 6STR
₹ 21.74 Lakhs
Signature Matte 1.5 Petrol DCT 6STR
₹ 21.74 Lakhs
Corporate 1.5 Diesel 7STR
₹ 17.87 Lakhs
Prestige 1.5 Petrol DCT 7STR
₹ 18.64 Lakhs
Platinum 1.5 Petrol 7STR Dual Tone
₹ 19.75 Lakhs
Corporate 1.5 Diesel AT 7STR
₹ 19.29 Lakhs
Platinum 1.5 Diesel 7STR Dual Tone
₹ 19.75 Lakhs
Signature 1.5 Petrol DCT 7STR Dual Tone
₹ 21.54 Lakhs
Platinum 1.5 Petrol DCT 7STR Dual Tone
₹ 21.1 Lakhs
Platinum 1.5 Petrol DCT 6STR Dual Tone
₹ 21.19 Lakhs
Platinum 1.5 Diesel AT 7STR Dual Tone
₹ 21.1 Lakhs
Signature 1.5 Petrol DCT 6STR Dual Tone
₹ 21.74 Lakhs
Platinum 1.5 Diesel AT 6STR Dual Tone
₹ 21.19 Lakhs
Signature 1.5 Diesel AT 7STR Dual Tone
₹ 21.54 Lakhs
Signature 1.5 Diesel AT 6STR Dual Tone
₹ 21.74 Lakhs
Corporate Matte 1.5 Diesel 7STR
₹ 18.02 Lakhs
Prestige Matte 1.5 Petrol DCT 7STR
₹ 18.79 Lakhs
Corporate Matte 1.5 Diesel AT 7STR
₹ 19.44 Lakhs
Signature 1.5 Petrol DCT 7STR Knight
₹ 21.66 Lakhs
Signature 1.5 Diesel AT 7STR Knight
₹ 21.66 Lakhs
Hyundai Verna
On Hyundai Verna :-Additional Benefits Upto ₹70,000 T&C's Ap…
Available in Firozabad
Applicable on EX 1.5 Petrol MT & 17 more..
EX 1.5 Petrol MT
₹ 10.69 Lakhs
S 1.5 Petrol MT
₹ 11.95 Lakhs
SX 1.5 Petrol MT
₹ 12.7 Lakhs
S 1.5 Petrol IVT
₹ 13.15 Lakhs
SX Plus 1.5 Petrol MT
₹ 13.32 Lakhs
SX 1.5 Petrol IVT
₹ 13.91 Lakhs
SX (O)1.5 Petrol MT
₹ 14.35 Lakhs
SX 1.5 Turbo Petrol MT
₹ 14.52 Lakhs
SX 1.5 Turbo Petrol MT Dual Tone
₹ 14.52 Lakhs
SX Plus 1.5 Petrol IVT
₹ 14.52 Lakhs
S (O) 1.5 Turbo Petrol DCT
₹ 14.74 Lakhs
SX (O) 1.5 Turbo Petrol MT
₹ 15.64 Lakhs
SX 1.5 Turbo Petrol DCT Dual Tone
₹ 15.72 Lakhs
SX 1.5 Turbo Petrol DCT
₹ 15.72 Lakhs
SX (O) 1.5 Petrol IVT
₹ 15.83 Lakhs
SX (O) 1.5 Turbo Petrol MT Dual Tone
₹ 16.16 Lakhs
SX (O) 1.5 Turbo Petrol DCT Dual Tone
₹ 16.98 Lakhs
SX (O) 1.5 Turbo Petrol DCT
₹ 16.98 Lakhs
Mahindra Be 6
On Mahindra Be 6 :-EMI Start From ₹39,224* + Offer Available…
Available in Firozabad
Applicable on Pack 1 & 19 more..
Pack 1
₹ 18.9 Lakhs
Be 6epack three no charger
Be 6epack one above no charge
Be 6epack two no charger
Be 6epack three select no charger
Pack One 7.2kW Charger
₹ 19.4 Lakhs
Pack One 11.2kW Charger
₹ 19.65 Lakhs
Pack One Above 7.2kW Charger
₹ 21 Lakhs
Pack One Above 11.2kW Charger
₹ 21.25 Lakhs
Pack Two 7.2kW Charger
₹ 22.4 Lakhs
Pack Two 11.2kW Charger
₹ 22.65 Lakhs
Pack Two No Charger 79kWh
₹ 23.5 Lakhs
Pack Two 7.2kW Charger 79kWh
₹ 24 Lakhs
Pack Two 11.2kW Charger 79kWh
₹ 24.25 Lakhs
Pack Three Select 7.2kW Charger
₹ 25 Lakhs
Pack Three Select 11.2kW Charger
₹ 25.25 Lakhs
Pack Three 7.2kW Charger
₹ 27.4 Lakhs
Pack Three 11.2kW Charger
₹ 27.65 Lakhs
FE2
₹ 23.69 Lakhs
FE3
₹ 24.49 Lakhs
Mahindra Xev 9e
On Mahindra XEV 9e :-EMI Start From ₹45,450* + Offer Availab…
Available in Firozabad
Applicable on Pack 1 & 14 more..
Pack 1
₹ 21.9 Lakhs
Pack 3
₹ 30.5 Lakhs
Pack 2
₹ 24.9 Lakhs
Pack 3 Select
₹ 27.9 Lakhs
Pack One 7.2kW Charger
₹ 22.4 Lakhs
Pack Two 11.2kW Charger
₹ 22.65 Lakhs
Pack One 11.2kW Charger
₹ 25.65 Lakhs
Pack Two 7.2kW Charger
₹ 25.4 Lakhs
Pack Two No Charger 79KWH
₹ 26.5 Lakhs
Pack Two 7.2kW Charger 79KWH
₹ 27 Lakhs
Pack Two 11.2kW Charger 79KWH
₹ 27.25 Lakhs
Pack Three Select 7.2kW Charger
₹ 28.4 Lakhs
Pack Three Select 11.2kW Charger
₹ 28.65 Lakhs
Pack Three 7.2kW Charger
₹ 31 Lakhs
Pack Three 11.2kW Charger
₹ 31.25 Lakhs
Renault Kwid
On Renault Kwid-Vin 26 :-'Loyalty & Referral benefits* + Exc…
Available in Firozabad
Applicable on Authentic MT & 10 more..
Authentic MT
₹ 4.3 Lakhs
Evolution MT
₹ 4.67 Lakhs
Evolution AMT
₹ 5 Lakhs
Techno MT
₹ 5 Lakhs
CLIMBER 1.0 MT
₹ 5.47 Lakhs
Techno AMT
₹ 5.49 Lakhs
CLIMBER 1.0 MT Dual Tone
₹ 5.58 Lakhs
CLIMBER 1.0 AMT
₹ 5.88 Lakhs
CLIMBER 1.0 AMT Dual Tone
₹ 5.99 Lakhs
10 th Anniversary Edition MT
₹ 5.14 Lakhs
10 th Anniversary Edition AMT
₹ 5.63 Lakhs
Renault Triber
On Renault All New Triber VIN 26 :-'Loyalty & Referral benef…
Available in Firozabad
Applicable on Authentic & 6 more..
Authentic
₹ 5.76 Lakhs
Evolution
₹ 6.63 Lakhs
Techno
₹ 7.32 Lakhs
Emotion
₹ 7.91 Lakhs
Emotion AMT
₹ 8.39 Lakhs
Emotion Dual Tone
₹ 8.12 Lakhs
Emotion AMT Dual Tone
₹ 8.6 Lakhs
Mahindra Xuv 3xo
On Mahindra XUV 3XO :-Interest Rates Starting At 9.29%* + Of…
Available in Firozabad
Applicable on MX1 & 28 more..
MX1
₹ 7.37 Lakhs
MX2 Pro
₹ 8.7 Lakhs
MX3
₹ 8.98 Lakhs
MX2 Pro AT
₹ 9.71 Lakhs
AX5
₹ 10 Lakhs
AX5 L
₹ 11.63 Lakhs
AX7
₹ 11.8 Lakhs
AX5 L AT
₹ 12.84 Lakhs
AX7 L
₹ 12.89 Lakhs
AX7L 1.2 TGDi AT
₹ 14.55 Lakhs
MX3 Pro
₹ 9.21 Lakhs
MX3 AT
₹ 10.49 Lakhs
MX3 Pro AT
₹ 10.77 Lakhs
AX5 AT
₹ 11.49 Lakhs
AX7 Turbo AT
₹ 12.9 Lakhs
REV X M 1.2 Petrol
₹ 8.15 Lakhs
REV X M (O)1.2 Petrol
₹ 8.71 Lakhs
REV X A 1.2 Petrol MT
₹ 10.86 Lakhs
REV X A 1.2 Petrol AT
₹ 11.97 Lakhs
MX2 diesel
₹ 8.99 Lakhs
MX2 Pro Diesel
₹ 9.65 Lakhs
MX3 Diesel
₹ 9.97 Lakhs
MX3 Pro Diesel
₹ 10.49 Lakhs
MX3 Diesel AT
₹ 10.85 Lakhs
AX5 Diesel
₹ 10.99 Lakhs
AX5 Diesel AT
₹ 11.79 Lakhs
AX7 Diesel
₹ 12.6 Lakhs
AX7 Diesel AT
₹ 13.34 Lakhs
AX7 L Diesel
₹ 13.43 Lakhs
Renault Kiger
On Renault All Kiger VIN 26 :-'Loyalty & Referral benefits* …
Available in Firozabad
Applicable on Authentic & 14 more..
Authentic
₹ 5.76 Lakhs
Evolution
₹ 6.5 Lakhs
Techno
₹ 7.5 Lakhs
Emotion
₹ 8.37 Lakhs
Emotion Turbo CVT
₹ 10.34 Lakhs
Emotion Turbo MT
₹ 9.15 Lakhs
Techno Turbo CVT
₹ 9.15 Lakhs
Evolution EASY R AMT
₹ 6.95 Lakhs
Techno EASY R AMT
₹ 7.96 Lakhs
Techno MT Dual Tone
₹ 7.71 Lakhs
Techno AMT Dual Tone
₹ 8.17 Lakhs
Emotion MT Dual Tone
₹ 8.58 Lakhs
Emotion Turbo MT Dual Tone
₹ 9.15 Lakhs
Techno Turbo CVT Dual Tone
₹ 9.15 Lakhs
Emotion Turbo CVT Dual Tone
₹ 10.34 Lakhs
