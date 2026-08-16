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Hyundai Verna Car Discount Offers in Chennai
Hyundai Verna
Benefits On Hyundai Verna:- Benefits upto ₹ 50,000/-. + Cele…
Available in Chennai
Applicable on HX 2 Petrol 1.5L Manual & 21 more..
HX 2 Petrol 1.5L Manual
₹ 10.98 Lakhs
HX 4 Petrol 1.5L Manual
₹ 12.25 Lakhs
HX 6 Petrol 1.5L Manual
₹ 13.19 Lakhs
HX 6 Petrol 1.5L Manual Dual Tone
₹ 13.34 Lakhs
HX 6 Plus Petrol Manual
₹ 13.81 Lakhs
HX 6 Plus 1.5L Petrol Manual Dual Tone
₹ 13.96 Lakhs
HX 6 Petrol 1.5L Automatic (CVT)
₹ 14.4 Lakhs
HX 6 Petrol 1.5L Automatic (CVT) Dual Tone
₹ 14.55 Lakhs
HX 8 Petrol Manual
₹ 14.88 Lakhs
HX 6 Plus Petrol 1.5L Automatic (CVT)
₹ 15.02 Lakhs
HX 6 Plus 1.5L Petrol 1.5L Automatic (CVT) Dual Tone
₹ 15.02 Lakhs
HX 8 Petrol 1.5L Manual Dual Tone
₹ 15.03 Lakhs
HX 8 Petrol 1.5L Automatic (CVT)
₹ 16.09 Lakhs
HX 8 Petrol 1.5L Automatic (CVT) Dual Tone
₹ 16.24 Lakhs
HX 8 Petrol 1.5L Turbo Manual
₹ 16.28 Lakhs
HX 8 Petrol 1.5L Turbo Manual Dual Tone
₹ 16.43 Lakhs
HX 10 Petrol 1.5L Automatic (CVT)
₹ 17.15 Lakhs
HX 10 Petrol 1.5L Automatic (CVT) Dual Tone
₹ 17.3 Lakhs
HX 8 Petrol 1.5L Turbo Automatic (DCT)
₹ 17.62 Lakhs
HX 8 Petrol 1.5L Turbo Automatic (DCT) Dual Tone
₹ 17.77 Lakhs
HX 10 Petrol 1.5L Turbo Automatic (DCT)
₹ 18.25 Lakhs
HX 10 Petrol 1.5L Turbo Automatic (DCT) Dual Tone
₹ 18.4 Lakhs
Expiring on 01 Sep
Peeyesyem Hyundai
New NO:162, Old No.94, Luz Church Road, Mylapore, Near Kauvery Hospital, Chennai, Tamil Nadu 600004, chennai, Tamil Nadu 600004View More
Fpl Hyundai
NO.225, GST Road, Chennai, Tamil Nadu, Guduvancheri, Guduvancheri, Chennai, Tamil Nadu 600001, chennai, Tamil Nadu 600001View More
Fpl Hyundai
654/A, GNT Road, Thandal Kazhani Village, Chennai, Tamil Nadu 600066, chennai, Tamil Nadu 600066View More
Kun Hyundai
7, Purasaiwakkam, GANGADEESWARAR KOIL STREET, Chennai, Tamil Nadu 600084, chennai, Tamil Nadu 600084View More
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