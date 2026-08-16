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Hyundai Exter Car Discount Offers in Bangalore
Hyundai Exter
Benefits On Hyundai Exter:- Benefits upto ₹ 40000/-. T&C's A…
Available in Bangalore
Applicable on HX 2 Petrol 1.2L Kappa Manual & 18 more..
HX 2 Petrol 1.2L Kappa Manual
₹ 5.81 Lakhs
HX 3 Petrol 1.2L Kappa Manual
₹ 6.3 Lakhs
HX 3 Petrol 1.2L Kappa Automatic
₹ 6.95 Lakhs
HX 2 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual
₹ 7 Lakhs
HX 4 Petrol 1.2L Kappa Manual
₹ 7.28 Lakhs
HX 3 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual
₹ 7.45 Lakhs
HX 6 Petrol 1.2L Kappa Manual
₹ 7.99 Lakhs
HX 4 Plus Petrol 1.2L Kappa Automatic
₹ 8.1 Lakhs
HX 6 Petrol 1.2L Kappa Manual Dual Tone
₹ 8.14 Lakhs
HX 4 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual
₹ 8.28 Lakhs
HX 8 Petrol 1.2L Kappa Manual
₹ 8.4 Lakhs
HX 6 Petrol 1.2L Kappa Automatic
₹ 8.59 Lakhs
HX 6 Petrol 1.2L Kappa Automatic Dual Tone
₹ 8.74 Lakhs
HX 6 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual
₹ 8.95 Lakhs
HX 8 Petrol 1.2L Kappa Automatic
₹ 9.12 Lakhs
HX 6 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual Dual Tone
₹ 9.1 Lakhs
HX 8 Petrol CNG 1.2L Bi fuel Kappa Manual
₹ 9.42 Lakhs
HX 10 Petrol 1.2L Kappa Automatic
₹ 9.46 Lakhs
HX 10 Petrol 1.2L Kappa Automatic Dual Tone
₹ 9.61 Lakhs
Expired
Advaith Hyundai
No.58/1A, Avalahalli, Virgo Nagar Post, Bangalore, Karnataka 560049, bangalore, Karnataka 560049View More
Trident Hyundai
65/1, Yelahanka Hobli, Venkatala Village, Bangalore, Karnataka 560064, bangalore, Karnataka 560064View More
Blue Hyundai
108, 13th KM, Mysore Road, Near R.V.Eng. College, Bangalore, Karnataka 560059, bangalore, Karnataka 560059View More
Blue Hyundai
620, Rajaji Nager, Dr.Rajkuamr Road,2nd Block, Near Rajajinagar RTO, Bangalore, Karnataka 560010, bangalore, Karnataka 560010View More
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