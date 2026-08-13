Home > New Bikes > Bike Offers > Hero Bike > Xtreme 160R > Bike Offers in Hyderabad

Check latest offers on your bike

Hero Xtreme 160r Bike Discount Offers in Hyderabad

Hero Xtreme 160r
Bring Home Hero Xtreme 160R : Get Roadside Assistance Free F…
Available in Hyderabad
Applicable on Single Disc 2024
Single Disc 2024
₹ 1.05 Lakhs
Expiring on 01 Sep
View Complete Offer

Check Latest Offers

Please provide your details to get Personalized Offers

Choose city
+91 | Choose city
Choose city
Select a dealer

Want to get the best price for your existing car?

Powered by: Spinny Logo
By clicking "View Complete Offer" you Agree to our Terms and Privacy Policy
Dear Name

Please verify your mobile number.

+91 | Choose city
Couldn't verify the OTP.
It's either expired or it's incorrect.

Locate Hero Dealers in Hyderabad

See All
   

Bhanu Automobiles P Ltd

mapicon
19-4-418/1/Abc/1, Metro Theatre Complex, Bahadurpura, Hyderabad., Hyderabad, Telangana 500038, hyderabad, Telangana 500038
View More
phoneicon
+91 - 9848012249
   

Sri Lakshmi Motors

mapicon
#9-4-63/177/6 &Amp; 7 Nizam Colony,Main Road, Beside Ford Showroom Tolichowki \N\N\N\N, Hyderabad, Telangana 500482, hyderabad, Telangana 500482
View More
phoneicon
+91 - 9246546911
   

M/s. Dealwel Automobiles

mapicon
Plot No-136, Sri Sai Nagar, Near Jntu, Hydernagar, Kukatpally, Hyderabad, Telangana 500001, hyderabad, Telangana 500001
View More
phoneicon
+91 - 9246502629
   

Phoenix Motors (motorcycle Division) Pvt Ltd.

mapicon
No-1-32/2, Sai Nagar, Malkajgiri, Hyderabad., Hyderabad, Telangana 500039, hyderabad, Telangana 500039
View More
phoneicon
+91 - 9885095610

Offers By Brand

View More Brands

Offers by City

Popular Cities with offers

Delhi
Kolkata
Ahmedabad
Mumbai
Chennai
Hyderabad
Pune
Bangalore

Choose Offers by Brand & City

Trending Bikes

Honda SP 125

Honda SP 125

₹ 89.75 *Onwards
Check latest offers Add to compare
Hero Splendor Plus

Hero Splendor Plus

₹ 77.56 *Onwards
Check latest offers Add to compare
Matter Aera

Matter Aera

₹ 1.83 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

₹ 1.87 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Honda SP 125

Honda SP 125

₹ 89.75 *Onwards
Check latest offers Add to compare
Royal Enfield Bullet 350

Royal Enfield Bullet 350

₹ 1.64 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Royal Enfield Hunter 350

Royal Enfield Hunter 350

₹ 1.38 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Hero Splendor Plus

Hero Splendor Plus

₹ 77.56 *Onwards
Check latest offers Add to compare
Yamaha MT 15 Version 2.0

Yamaha MT 15 Version 2.0

₹ 1.64 Lakhs*Onwards
Check latest offers Add to compare
Ampere Magnus Grand

Ampere Magnus Grand

₹ 90 *Onwards
Check latest offers Add to compare
Wait for it…

Log in to our website to save your bookmarks. It'll just take a moment.

Yes, Continue

Your session has expired, please login again.

Yes, Continue