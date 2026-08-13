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Hero Xtreme 160r Bike Discount Offers in Ajmer

Hero Xtreme 160r
Bring Home Hero Xtreme 160R : Exchange Bonus up to Rs. 3,000…
Available in Ajmer
Applicable on Single Disc 2024
Single Disc 2024
₹ 1.05 Lakhs
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Amit Automobiles - Kishangarh, Kishangarh

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Ajmer Road, Madanganj-Kishangarh,Ajmer, ajmer, Rajasthan 305802
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+91 - 9829811121
   

Relan Motors, Isai Mohalla

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Near Railway Hospital, Beawar Road,Ajmer, ajmer, Rajasthan 305001
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+91 - 7290030000
   

Amit Hero, Bank Colony

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Meer Shah Ali Jaipur Road, Ajmer, ajmer, Rajasthan 305001
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+91 - 9252040000
   

Mangalam Automobiles

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Opp Chama Lal Jain Ki Bagichi Udaipur Road, Ajmer, ajmer, Rajasthan 305901
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+91 - 01462 - 225421, 324977

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