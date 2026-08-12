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Hero Xtreme 160r 4v Bike Discount Offers in Mumbai
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Check Latest Offers on Hero in Mumbai
Hero Destini 125
Bring Home Hero Destini 125 : Cash Discount up to Rs. 3,000*…
Available in Mumbai
Applicable on VX & 2 more..
VX
₹ 81,850
ZX
₹ 89,300
ZX Plus
₹ 91,700
Hero Glamour X
Bring Home Hero Glamour X 125 : Exchange Bonus up to Rs. 1,5…
Available in Mumbai
Applicable on Drum & 1 more..
Drum
₹ 82,967
Disc
₹ 92,186
Hero Hf Deluxe Flex Fuel
Bring Home Hero HF Deluxe Flex Fuel : Get Roadside Assistanc…
Available in Mumbai
Applicable on STD
STD
₹ 72,792
Hero Karizma Xmr
Bring Home Hero Karizma XMR 210 : Exchange Bonus up to Rs. 3…
Available in Mumbai
Applicable on Top & 1 more..
Top
₹ 1.84 Lakhs
Combat Edition
₹ 1.86 Lakhs
Hero Mavrick 440
Bring Home Hero Mavrick 440 : Exchange Bonus up to Rs. 3,000…
Available in Mumbai
Applicable on Base & 2 more..
Base
₹ 1.99 Lakhs
Mid
₹ 2.14 Lakhs
Top
₹ 2.24 Lakhs
Hero Splendor Plus Flex Fuel
Bring Home Hero Splendor Plus Flex Fuel : Get Roadside Assis…
Available in Mumbai
Applicable on STD
STD
₹ 82,810
Hero Splendor Plus
Bring Home Hero Splendor Plus : Exchange Bonus up to Rs. 1,…
Available in Mumbai
Applicable on STD & 3 more..
STD
₹ 77,557
Black and Accent
₹ 78,380
I3S
₹ 78,710
Million Edition
₹ 80,331
Hero Super Splendor Xtec
Bring Home Hero Super Splendor Xtech : Cash Discount up to R…
Available in Mumbai
Applicable on Drum & 1 more..
Drum
₹ 84,448
Disc
₹ 88,044
Hero Xoom 125
Bring Home Hero Xoom 125 : Cash Discount up to Rs. 3,000* T&…
Available in Mumbai
Applicable on VX & 1 more..
VX
₹ 80,494
ZX
₹ 86,025
Hero Xtreme 125r
Bring Home Hero Xtreme 125R : Cash Discount up to Rs. 2,500*…
Available in Mumbai
Applicable on IBS (OBD 2B) & 2 more..
IBS (OBD 2B)
₹ 91,500
Single Seat
₹ 95,700
ABS (OBD 2B)
₹ 95,700
Hero Xtreme 160r
Bring Home Hero Xtreme 160R : Exchange Bonus up to Rs. 3,000…
Available in Mumbai
Applicable on Single Disc 2024
Single Disc 2024
₹ 1.05 Lakhs
Automiles
Gala No. 2, Behind Shankarwadi, Next To Sneha Sadan Ashram, Jogeshwari East, Western Express Highway, Service Road, Mumbai, Maharashtra 400097, mumbai, Maharashtra 400097View More
Autolink Hero
Shop No-1, Shah Housecon Composite No-10,Rani Sati Marg, Near W E Highway,Malad (E), Mumbai, Maharashtra 400067, mumbai, Maharashtra 400067View More
Rydex Moto
Shop No 4 Borkar Compound Western Express Highway Opp Metro Mall,Near Suzuki&Amp; Ktm Showroom Borivali East, Mumbai, Maharashtra 400078, mumbai, Maharashtra 400078View More
Automiles
Shop 1, Shah Housecon Composite 10, Rani Sati Marg, Near W. E. Highway, Malad ( E ), Mumbai, Maharashtra 400097, mumbai, Maharashtra 400097View More
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