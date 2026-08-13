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Hero Destini 125 Bike Discount Offers in Patna
Hero Destini 125
Bring Home Hero Destini 125 : Cash Discount up to Rs. 3,000*…
Available in Patna
Applicable on VX & 2 more..
VX
₹ 81,850
ZX
₹ 89,300
ZX Plus
₹ 91,700
Expired
Patliputra Automobiles, Saguna More
DANAPUR KHAGAUL RD, OPP R K PURAM,Patna, patna, Bihar 801503
Tirth Automobiles, Kurji
Kurji Industrial Estate Road, Near P,M Mall,Patna, patna, Bihar 800010
Asha Automobile, Tej Pratap Nagar
Asha Arcade Bypass, Anisabad,Patna, patna, Bihar 800002
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