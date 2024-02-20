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Toyota Fortuner Legender vs Volvo C40 Recharge

In 2026, when choosing between the Toyota Fortuner Legender and Volvo C40 Recharge, assess both models based on Price, Size, range, battery pack, charging speed, Boot Space,Features, and Colours. Toyota Fortuner Legender Price starts at Rs. 41.54 Lakhs (ex-showroom price) for 4X2 AT 2.8 Legender, Volvo C40 Recharge Price starts at Rs. 62.95 Lakhs (last recorded price) for E80. C40 Recharge gets a battery pack of up to 78 kWh. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Fortuner Legender vs C40 Recharge Comparison
KEY HIGHLIGHTS Fortuner legender C40 recharge
BrandToyotaVolvo
Price₹ 41.54 Lakhs₹ 62.95 Lakhs
Range1152 km/charge 530 km/charge
Battery Capacity-78 kWh
Charging Time-8 Hours (11 kW AC Charger)

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Fortuner Legender
Toyota Fortuner Legender
4X2 AT 2.8 Legender
₹41.54 Lakhs*
*Ex-showroom price
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C40 Recharge
Volvo C40 Recharge
E80
₹62.95 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Wheel
Headlight
Front Fog Lamp
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Specification
Others
Idle Start/StopRegenerative Braking, Pure Electric Driving Mode
Max Torque (Nm@rpm)
500 Nm @ 1600 rpm660 Nm
Transmission
Automatic (TC) - 6 Gears, Manual Override & Paddle Shift, Sport ModeAutomatic
Mileage (ARAI)
14.4 kmpl-
Max Power (bhp@rpm)
201 bhp @ 3000 rpm408 bhp
Emission Standard
BS 6-
Fuel Type
DieselElectric
Engine Type
1GD-FTV Turbocharged D-4D I4-
Driving Range
1152 Km530 Km
Acceleration (0-100 kmph)
10.4 seconds4.7 seconds
Drivetrain
RWDAWD
Turbocharger/Supercharger
Turbocharged-
Engine
2755 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC-
Max Speed
190 kmph180 Kmph
Minimum Turning Radius
5.8 metres-
Rear Brake Type
Ventilated DiscDisc
Spare Wheel
AlloySpace Saver
Front Tyres
265 / 60 R18235 / 50 R19
Wheels
Alloy WheelsAlloy Wheels
Steering Type
Power assisted (Hydraulic)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
Ventilated DiscDisc
Front Suspension
Double Wishbone with Stabiliser-
Rear Suspension
4-Link with Coil Spring and Stabiliser-
Rear Tyres
265 / 60 R18255 / 45 R19
Bootspace
296 litres413 litres
No of Seating Rows
3 Rows2 Rows
Seating Capacity
7 Person5 Person
Doors
5 Doors5 Doors
Fuel Tank Capacity
80 litres-
Length
4795 mm4440 mm
Wheelbase
2745 mm2702 mm
Height
1835 mm1591 mm
Width
1855 mm1873 mm
Features
Cabin-Boot Access
YesYes
Steering Adjustment
Tilt & TelescopicTilt & Telescopic
Cruise Control
YesAdaptive
Heater
YesYes
Parking Sensors
Front & RearFront & Rear
Keyless Start/ Button Start
YesYes
Vanity Mirrors on Sun Visors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Parking Assist
Reverse Camera360 Camera
Air Conditioner
Yes (Automatic Dual Zone)Yes (Automatic Dual Zone)
Anti-glare Mirrors
Electronic - Internal OnlyElectronic - All
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
12V Power Outlets
Yes1
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlTwo Zones, Common Fan Speed Control
Rear AC
Blower, Vents on RoofBlower, Vents Behind Front Armrest
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
YesNot Applicable
Clock
DigitalDigital
Door Ajar Warning
YesYes
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
AnalogueNo
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesNo
Instrument Cluster
Analogue - DigitalDigital
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
Optional-
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessKeyless
Panaromic Sunroof
NoYes
Chrome Finish Exhaust pipe
NoNo
Body-Coloured Bumpers
YesYes
Roof Mounted Antenna
YesYes
Body Kit
Cladding - Black/GreyNo
Sunroof / Moonroof
NoPanoramic Sunroof
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Adjustable ORVM
Electrically Adjustable & RetractableElectrically Adjustable & Retractable
Turn Indicators on ORVM
YesYes
Rear Defogger
YesYes
One Touch -Down
AllAll
Rain-sensing Wipers
NoYes
Exterior Door Handles
ChromeBody Coloured
Interior Door Handles
ChromeSilver
Scuff Plates
NoAluminium
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredBlack
Door Pockets
Front & RearFront
Boot-lid Opener
Foot Trigger Opening/AutomaticElectric Tailgate Release
One Touch - Up
AllAll
Rear Wiper
YesNo
Driver Armrest Storage
YesYes
Sunglass Holder
YesNo
Cup Holders
Front & RearFront & Rear
Third Row Cup Holders
Yes-
Cooled Glove Box
YesYes
Cornering Headlights
NoYes
Glove Box Lamp
NoYes
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Rear Reading Lamp
YesYes
Lights on Vanity Mirrors
NoDriver & Co-Driver
Ambient Interior Lighting
YesYes
Automatic Head Lamps
YesYes
Headlights
LEDLED
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
LEDLED
Daytime Running Lights
LEDLED
Fog Lights
LED on front, Halogen on rearHalogen
Follow me home headlamps
NoYes
Puddle Lamps
YesNo
Warranty (Years)
33
Battery Warranty (Kilometres)
Not Applicable160000
Warranty (Kilometres)
100000Not Applicable
Battery Warranty (Years)
Not Applicable8
Steering mounted controls
YesYes
Wireless Charger
YesYes
Smart Connectivity
Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)Android Auto (Wired), Apple Car Play (Wired)
iPod Compatibility
YesYes
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Speakers
68
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
Not ApplicableNot Applicable
DVD Playback
No-
GPS Navigation System
YesYes
USB Compatibility
YesYes
Touch Screen Size
8 inch12.3 inch
Aux Compatibility
YesYes
Voice Command
YesYes
Display
Touch-screen DisplayTouch-screen Display
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
NoYes
Remote AC On/Off Via app
NoYes
Over The Air (OTA) Updates
NoYes
Check Vehicle Status Via App
NoYes
Remote Sunroof Open/Close Via app
NoYes
Remote Car Lock/Unlock Via app
NoYes
Geo-Fence
YesYes
Find My Car
YesYes
Emergency Call
YesYes
Airbags
7 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side)7 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side)
Forward Collision Warning (FCW)
NoYes
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Lane Departure Warning
NoYes
Child Seat Anchor Points
YesYes
Seat Belt Warning
YesYes
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
OptionalYes
Emergency Brake Light Flashing
NoYes
Blind Spot Detection
NoYes
Rear Cross-Traffic Assist
NoYes
Middle rear three-point seatbelt
YesYes
Automatic Emergency Braking (AEB)
NoYes
NCAP Rating
5 Star (ANCAP)5 Star (Euro NCAP)
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Differential Lock
NoNo
Traction Control System (TC/TCS)
YesYes
Electronic Stability Program (ESP)
YesYes
Hill Hold Control
YesYes
Hill Descent Control
NoYes
Four-Wheel-Drive
NoFull-time
Brake Assist (BA)
YesYes
Limited Slip Differential (LSD)
YesNo
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Third Row Seat Adjustment
4 way manually adjustable (backrest tilt forward / back, headrest up / down)-
Rear Row Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)2 way manually adjustable (headrest up / down)
Split Third Row Seat
50:50 split-
Seat Upholstery
LeatherRecycled Material
Interiors
Dual ToneDual Tone
Driver Armrest
YesYes
Leather-wrapped Gear Knob
YesNo
Rear Armrest
With Cup HolderWith Cup Holder
Driver Seat Adjustment
8 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, seat base angle up / down) + 2 way manually adjustable (headrest up / down)10 way electrically adjustable with 2 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest up / down)
Split Rear Seat
60:40 split60:40 split
Interior Colours
Maroon / BlackCharcoal Insert/Sky Blue Insert
Ventilated Seats
Front onlyNo
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
YesNo
Folding Rear Seat
FullFull
Ventilated Seat Type
CooledNo
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Front Seatback Pockets
YesYes
Front Passenger Seat Adjustment
8 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, seat base angle up / down) + 2 way manually adjustable (headrest up / down)10 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
49,20,26672,77,758
Ex-Showroom Price
41,54,20062,95,000
RTO
5,66,6756,40,830
Insurance
1,98,8913,41,428
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
1,05,7551,56,427
Expert Rating
-
Pros and Cons

Pros

Powerful drive dynamicsStylish visual cues on the outside

Cons

Cabin lacks the plush feel

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