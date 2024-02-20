In 2026, when choosing between the Toyota Fortuner Legender and Volvo C40 Recharge, assess both models based on Price, Size, range, battery pack, charging speed, Boot Space,Features, and Colours. Toyota Fortuner Legender Price starts at Rs. 41.54 Lakhs (ex-showroom price) for 4X2 AT 2.8 Legender, Volvo C40 Recharge Price starts at Rs. 62.95 Lakhs (last recorded price) for E80. C40 Recharge gets a battery pack of up to 78 kWh. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Fortuner Legender vs C40 Recharge Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Fortuner legender
|C40 recharge
|Brand
|Toyota
|Volvo
|Price
|₹ 41.54 Lakhs
|₹ 62.95 Lakhs
|Range
|1152 km/charge
|530 km/charge
|Battery Capacity
|-
|78 kWh
|Charging Time
|-
|8 Hours (11 kW AC Charger)