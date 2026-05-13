In 2026 when choosing between the Tata Altroz CNG [2023-2025] and Volkswagen Polo, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Tata Altroz CNG [2023-2025] Price starts at Rs. 7.45 Lakhs (last recorded price) for XE, Volkswagen Polo Price starts at Rs. 5.83 Lakhs (last recorded price) for Trendline 1.0L MPI. Altroz CNG [2023-2025]: 1199 cc engine, 26.2 to 26.2 kmpl mileage. Polo: 999 cc engine, 16.4 to 18.2 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Altroz CNG [2023-2025] vs Polo Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Altroz cng [2023-2025]
|Polo
|Brand
|Tata
|Volkswagen
|Price
|₹ 7.45 Lakhs
|₹ 5.83 Lakhs
|Mileage
|26.2 to 26.2 kmpl
|16.4 to 18.2 kmpl
|Engine Capacity
|1199 cc
|999 cc
|Transmission
|Manual
|Manual, Automatic
|Cylinders
|3
|3