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Tata Altroz CNG [2023-2025] vs Volkswagen Polo

In 2026 when choosing between the Tata Altroz CNG [2023-2025] and Volkswagen Polo, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Tata Altroz CNG [2023-2025] Price starts at Rs. 7.45 Lakhs (last recorded price) for XE, Volkswagen Polo Price starts at Rs. 5.83 Lakhs (last recorded price) for Trendline 1.0L MPI. Altroz CNG [2023-2025]: 1199 cc engine, 26.2 to 26.2 kmpl mileage. Polo: 999 cc engine, 16.4 to 18.2 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Altroz CNG [2023-2025] vs Polo Comparison
KEY HIGHLIGHTS Altroz cng [2023-2025] Polo
BrandTataVolkswagen
Price₹ 7.45 Lakhs₹ 5.83 Lakhs
Mileage26.2 to 26.2 kmpl16.4 to 18.2 kmpl
Engine Capacity1199 cc999 cc
TransmissionManual Manual, Automatic
Cylinders33

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Altroz CNG [2023-2025]
Tata Altroz CNG [2023-2025]
XE
₹7.45 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Polo
Volkswagen Polo
Trendline 1.0L MPI
₹5.83 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Tata Altroz CNG [2023-2025] Visual Comparison

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Steering Controls
Rear Seats
Front Right Side
Rear Air Vents
Steering Wheel
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Specification
Engine Type
1.2 L CNG1.0L MPI
Max Torque (Nm@rpm)
103 Nm @ 3300 rpm95 Nm @ 2950 rpm
Transmission
Manual - 5 GearsManual - 5 Gears
Max Power (bhp@rpm)
72 bhp @ 6000 rpm75 bhp @ 6200 rpm
Drivetrain
FWDFWD
Emission Standard
BS6 Phase 2BS 6
Engine
1199 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC999 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Fuel Type
CNG-
Minimum Turning Radius
5 metres4.9
Rear Brake Type
DrumDrum
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
165 / 80 R14175 / 70 R14
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscDisc
Rear Suspension
Twist beam with coil spring and shock absorberSemi-independent Trailing Arm
Front Suspension
Independent MacPherson dual path strut with coil springMcPherson Strut with Stabiliser Bar
Rear Tyres
165 / 80 R14175 / 70 R14
Length
3990 mm3971
Ground Clearance
165 mm168
Wheelbase
2501 mm2469
Height
1523 mm1469
Width
1755 mm1682
Bootspace
210 litres280
No of Seating Rows
2 Rows2
Seating Capacity
5 Person5
Doors
5 Doors5
Fuel Tank Capacity
60 litres45
Features
Cabin-Boot Access
YesYes
Steering Adjustment
TiltTilt & Telescopic
Cruise Control
NoNo
Heater
YesYes
Parking Sensors
RearRear
Vanity Mirrors on Sun Visors
NoCo-Driver Only
Parking Assist
NoNo
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Air Conditioner
Yes (Manual)Yes (Manual)
Anti-glare Mirrors
NoManual - Internal Only
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
12V Power Outlets
1No
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlSingle Zone, Common Fan Speed Control
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsMulti-Function Display
Shift Indicator
NoNo
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
AnalogueAnalogue
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
NoNo
Instrument Cluster
Analogue - DigitalAnalogue - Digital
Average Speed
NoYes
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesNo
Central Locking
With KeyWith Key
Panaromic Sunroof
No-
Rub - Strips
NoNo
Chrome Finish Exhaust pipe
NoNo
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Roof Mounted Antenna
NoYes
Body Kit
NoNo
Sunroof / Moonroof
NoNo
Adjustable ORVM
Externally AdjustableInternally Adjustable
Power Windows
Front OnlyFront Only
Turn Indicators on ORVM
NoYes
Rear Defogger
NoNo
One Touch -Down
NoNo
Rain-sensing Wipers
NoNo
Exterior Door Handles
Body ColouredBody Coloured
Interior Door Handles
BlackChrome
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Scuff Plates
Optional-
Rear Windshield Blind
No-
One Touch - Up
NoNo
Boot-lid Opener
InternalElectric Tailgate Release
Rear Wiper
NoNo
Side Window Blinds
NoNo
Driver Armrest Storage
NoNo
Sunglass Holder
NoYes
Cup Holders
Front OnlyFront Only
Third Row Cup Holders
No-
Cooled Glove Box
No-
Cornering Headlights
NoNo
Glove Box Lamp
NoNo
Cabin Lamps
FrontFront
Rear Reading Lamp
NoNo
Lights on Vanity Mirrors
NoNo
Ambient Interior Lighting
NoNo
Automatic Head Lamps
NoNo
Headlights
HalogenHalogen
Daytime Running Lights
NoNo
Tail Lights
HalogenHalogen
Headlight Height Adjuster
YesYes
Follow me home headlamps
NoNo
Puddle Lamps
NoNo
Warranty (Years)
34
Battery Warranty (Kilometres)
NoNo
Warranty (Kilometres)
100000100000
Battery Warranty (Years)
No-
CD Player
NoNo
Display Screen for Rear Passengers
No-
Steering mounted controls
NoNo
Wireless Charger
No-
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)Android Auto (No), Apple Car Play (No)
iPod Compatibility
NoNo
Bluetooth Compatibility
NoNo
Speakers
NoNo
Integrated (in-dash) Music System
NoNo
AM/FM Radio
NoNo
Head Unit Size
Not AvailableNot Available
DVD Playback
NoNo
GPS Navigation System
NoNo
USB Compatibility
NoNo
Voice Command
NoNo
Aux Compatibility
NoNo
Display
NoNo
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
No-
Remote AC On/Off Via app
No-
Over The Air (OTA) Updates
No-
Remote Sunroof Open/Close Via app
No-
Check Vehicle Status Via App
No-
Remote Car Lock/Unlock Via app
No-
Geo-Fence
No-
Find My Car
No-
Emergency Call
No-
Middle Rear Head Rest
NoNo
Airbags
2 Airbags (Driver, Passenger)2 Airbags (Driver, Passenger)
Forward Collision Warning (FCW)
No-
High-beam Assist
No-
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Lane Departure Warning
No-
Child Seat Anchor Points
YesNo
Seat Belt Warning
NoYes
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
No-
Emergency Brake Light Flashing
No-
Blind Spot Detection
No-
Rear Cross-Traffic Assist
No-
Lane Departure Prevention
No-
Middle rear three-point seatbelt
NoNo
Automatic Emergency Braking (AEB)
No-
Puncture Repair Kit
YesNo
NCAP Rating
5 Star (Global NCAP)4 Star (Global NCAP)
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Differential Lock
No-
Traction Control System (TC/TCS)
NoNo
Electronic Stability Program (ESP)
YesNo
Hill Hold Control
NoNo
Hill Descent Control
No-
Ride Height Adjustment
No-
Four-Wheel-Drive
No-
Limited Slip Differential (LSD)
No-
Brake Assist (BA)
NoNo
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Split Third Row Seat
No-
Seat Upholstery
FabricFabric
Interiors
Dual ToneDual Tone
Driver Armrest
NoNo
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
NoNo
3rd Row Seats Type
No-
Driver Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)
Split Rear Seat
NoNo
Interior Colours
Black and GreyBlack & Grey
Ventilated Seats
No-
Leather-wrapped Steering Wheel
NoNo
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Folding Rear Seat
FullFull
Ventilated Seat Type
No-
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Front Seatback Pockets
NoNo
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
8,41,2777,08,136
Ex-Showroom Price
7,44,9006,27,000
RTO
60,99350,190
Insurance
34,88430,446
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
18,08215,220
Expert Rating
Pros and Cons

Pros

Generous boot space despite CNG kitDecent in-cabin feature listOffered across multiple variants

Cons

Not an excitable drive

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