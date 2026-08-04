In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz GLE and Porsche Cayenne, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz GLE Price starts at Rs. 99 Lakhs (ex-showroom price) for 300d AMG Line, Porsche Cayenne Price starts at Rs. 1.39 Cr (ex-showroom price) for Base. GLE: 1993 cc engine, 9 to 9.7 kmpl mileage. Cayenne: 2995 cc engine, 6.1 to 10.8 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
GLE vs Cayenne Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Gle
|Cayenne
|Brand
|Mercedes-Benz
|Porsche
|Price
|₹ 99 Lakhs
|₹ 1.39 Cr
|Mileage
|9 to 9.7 kmpl
|6.1 to 10.8 kmpl
|Engine Capacity
|1993 cc
|2995 cc
|Transmission
|Automatic
|Automatic
|Cylinders
|4
|6