In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz GLE and Mercedes-Benz GLE [2020-2023], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz GLE Price starts at Rs. 99 Lakhs (ex-showroom price) for 300d AMG Line, Mercedes-Benz GLE [2020-2023] Price starts at Rs. 91.2 Lakhs (last recorded price) for 300d 4MATIC LWB. GLE: 1993 cc engine, 9 to 9.7 kmpl mileage. GLE [2020-2023]: 1950 cc engine, 14 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
GLE vs GLE [2020-2023] Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Gle
|Gle [2020-2023]
|Brand
|Mercedes-Benz
|Mercedes-Benz
|Price
|₹ 99 Lakhs
|₹ 91.2 Lakhs
|Mileage
|9 to 9.7 kmpl
|14 kmpl
|Engine Capacity
|1993 cc
|1950 cc
|Transmission
|Automatic
|Automatic
|Cylinders
|4
|4