GLE [2020-2023] vs V-Class Comparison

KEY HIGHLIGHTS Gle [2020-2023] V-class Brand Mercedes-Benz Mercedes-Benz Price ₹ 91.2 Lakhs ₹ 71.1 Lakhs Mileage 14 kmpl 16.1 to 16.6 kmpl Engine Capacity 1950 cc 1950 cc Transmission Automatic Automatic Cylinders 4 4

In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz GLE [2020-2023] and Mercedes-Benz V-Class, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz GLE [2020-2023] Price starts at Rs. 91.2 Lakhs (last recorded price) for 300d 4MATIC LWB, Mercedes-Benz V-Class Price starts at Rs. 71.1 Lakhs (last recorded price) for Expression ELWB. GLE [2020-2023]: 1950 cc engine, 14 kmpl mileage. V-Class: 1950 cc engine, 16.1 to 16.6 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.