GLC [2019-2023] vs GLE [2020-2023] Comparison

KEY HIGHLIGHTS Glc [2019-2023] Gle [2020-2023] Brand Mercedes-Benz Mercedes-Benz Price ₹ 58.6 Lakhs ₹ 91.2 Lakhs Mileage - 14 kmpl Engine Capacity 1950 cc 1950 cc Transmission Automatic Automatic Cylinders 4 4

In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz GLC [2019-2023] and Mercedes-Benz GLE [2020-2023], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz GLC [2019-2023] Price starts at Rs. 58.6 Lakhs (last recorded price) for 200 Progressive, Mercedes-Benz GLE [2020-2023] Price starts at Rs. 91.2 Lakhs (last recorded price) for 300d 4MATIC LWB. GLE [2020-2023]: 1950 cc engine, 14 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.