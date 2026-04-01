GLB vs GLE [2020-2023] Comparison

KEY HIGHLIGHTS Glb Gle [2020-2023] Brand Mercedes-Benz Mercedes-Benz Price ₹ 64.8 Lakhs ₹ 91.2 Lakhs Mileage 16 kmpl 14 kmpl Engine Capacity 1332 cc 1950 cc Transmission Automatic Automatic Cylinders 4 4

In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz GLB and Mercedes-Benz GLE [2020-2023], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz GLB Price starts at Rs. 64.8 Lakhs (last recorded price) for 200 Progressive Line, Mercedes-Benz GLE [2020-2023] Price starts at Rs. 91.2 Lakhs (last recorded price) for 300d 4MATIC LWB. GLB: 1332 cc engine, 16 kmpl mileage. GLE [2020-2023]: 1950 cc engine, 14 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.