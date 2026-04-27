GLB vs GLC [2019-2023] Comparison

KEY HIGHLIGHTS Glb Glc [2019-2023] Brand Mercedes-Benz Mercedes-Benz Price ₹ 64.8 Lakhs ₹ 58.6 Lakhs Mileage 16 kmpl - Engine Capacity 1332 cc 1950 cc Transmission Automatic Automatic Cylinders 4 4

In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz GLB and Mercedes-Benz GLC [2019-2023], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz GLB Price starts at Rs. 64.8 Lakhs (last recorded price) for 200 Progressive Line, Mercedes-Benz GLC [2019-2023] Price starts at Rs. 58.6 Lakhs (last recorded price) for 200 Progressive. GLB: 1332 cc engine, 16 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.