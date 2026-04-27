In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz GLB and Mercedes-Benz GLC [2019-2023], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz GLB Price starts at Rs. 64.8 Lakhs (last recorded price) for 200 Progressive Line, Mercedes-Benz GLC [2019-2023] Price starts at Rs. 58.6 Lakhs (last recorded price) for 200 Progressive. GLB: 1332 cc engine, 16 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
GLB vs GLC [2019-2023] Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Glb
|Glc [2019-2023]
|Brand
|Mercedes-Benz
|Mercedes-Benz
|Price
|₹ 64.8 Lakhs
|₹ 58.6 Lakhs
|Mileage
|16 kmpl
|-
|Engine Capacity
|1332 cc
|1950 cc
|Transmission
|Automatic
|Automatic
|Cylinders
|4
|4