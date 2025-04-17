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Mercedes-Benz GLA vs Mercedes-Benz V-Class

In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz GLA and Mercedes-Benz V-Class, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz GLA Price starts at Rs. 51.8 Lakhs (ex-showroom price) for 200, Mercedes-Benz V-Class Price starts at Rs. 71.1 Lakhs (last recorded price) for Expression ELWB. GLA: 1332 cc engine, 17.4 to 18.9 kmpl mileage. V-Class: 1950 cc engine, 16.1 to 16.6 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
GLA vs V-Class Comparison
KEY HIGHLIGHTS Gla V-class
BrandMercedes-BenzMercedes-Benz
Price₹ 51.8 Lakhs₹ 71.1 Lakhs
Mileage17.4 to 18.9 kmpl16.1 to 16.6 kmpl
Engine Capacity1332 cc1950 cc
TransmissionAutomatic Automatic
Cylinders44

Filters
GLA
Mercedes-Benz GLA
200
₹51.80 Lakhs*
*Ex-showroom price
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V-Class
Mercedes-Benz V-Class
Expression ELWB
₹71.10 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Front View
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Specification
Others
Idle Start/StopIdle Start/Stop
Max Torque (Nm@rpm)
250 Nm @ 1620-4000 rpm380 Nm @ 1200 rpm
Transmission
Automatic (DCT) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport ModeAutomatic (Torque Converter) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode
Mileage (ARAI)
17.4 kmpl16.67
Max Power (bhp@rpm)
161 bhp @ 5500 rpm161 bhp @ 4200 rpm
Emission Standard
BS6 Phase 2BS 6
Fuel Type
Petrol-
Engine Type
1.3L M282 Turbocharged I4OM651 Turbocharged I4
Acceleration (0-100 kmph)
8.7 seconds-
Drivetrain
FWDRWD
Turbocharger/Supercharger
TurbochargedTurbocharged
Engine
1332 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1950 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Max Speed
210 Kmph-
Minimum Turning Radius
6 metres6.25
Rear Brake Type
DiscDisc
Spare Wheel
Space SaverSpace Saver
Front Tyres
235 / 50 R18205 / 65 R16
Wheels
Alloy WheelsAlloy Wheels
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
Ventilated DiscVentilated Disc
Rear Suspension
Multilink, Coil Springs, Gas-filled Shock Absorbers, Stabiliser BarSemi-trailing arm rear suspension with coil springs, stabilisers and shock absorbers
Front Suspension
MacPherson Strut with Transverse Control Arm, Coil Springs, Twin-tube Gas-filled Shock Absorbers, Stabiliser BarMcPherson front axle with coil springs, stabilisers and shock absorbers
Rear Tyres
235 / 50 R18205 / 65 R16
Bootspace
435 litres-
No of Seating Rows
2 Rows3
Seating Capacity
5 Person7
Doors
5 Doors5
Length
4410 mm5370
Wheelbase
2729 mm3430
Height
1611 mm1909
Width
2020 mm1928
Features
Cabin-Boot Access
YesYes
Steering Adjustment
Tilt & TelescopicManual Tilt & Telescopic
Heater
YesYes
Cruise Control
YesYes
Parking Sensors
Front & RearFront & Rear
Parking Assist
Reverse Camera with GuidanceReverse Camera with Guidance
Vanity Mirrors on Sun Visors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Keyless Start/ Button Start
YesYes
Air Conditioner
Yes (Automatic Dual Zone)Yes (Automatic Three Zone)
Anti-glare Mirrors
Electronic - Internal & Driver DoorElectronic - All
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
12V Power Outlets
22
Front AC
Two Zones, Individual Fan Speed ControlsTwo Zones, Individual Fan Speed Controls
Rear AC
Blower, Vents Behind Front ArmrestSeparate Zone, Vents on Roof , Common Fan Speed Control
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
DynamicDynamic
Clock
DigitalDigital
Door Ajar Warning
YesYes
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
DigitalAnalogue
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
DigitalAnalogue - Digital
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
No-
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
RemoteRemote
Panaromic Sunroof
Yes-
Rub - Strips
SilverNo
Chrome Finish Exhaust pipe
YesYes
Roof Mounted Antenna
NoNo
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Body Kit
No-
Sunroof / Moonroof
Panoramic SunroofNo
Adjustable ORVM
Electrically Adjustable & RetractableElectrically Adjustable & Retractable
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
YesYes
Rear Defogger
YesYes
One Touch -Down
AllAll
Rain-sensing Wipers
YesYes
Exterior Door Handles
Body ColouredBody Coloured
Interior Door Handles
SilverChrome
Door Pockets
Front & RearFront
Scuff Plates
Metallic-
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredBody Coloured
Rear Windshield Blind
No-
Rear Wiper
YesYes
One Touch - Up
AllAll
Boot-lid Opener
Electric Opening and ClosingElectric Tailgate Release
Side Window Blinds
NoNo
Driver Armrest Storage
YesNo
Sunglass Holder
NoYes
Cup Holders
Front & RearFront & Rear
Cooled Glove Box
No-
Cornering Headlights
NoIntelligent
Glove Box Lamp
YesYes
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Rear Reading Lamp
YesYes
Lights on Vanity Mirrors
Co-Driver OnlyDriver & Co-Driver
Ambient Interior Lighting
Multi-colourMulti-colour
Automatic Head Lamps
YesYes
Headlights
LEDLED
Daytime Running Lights
LEDLED
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
LEDLED
Fog Lights
LEDLED on front, LED on rear
Follow me home headlamps
YesYes
Puddle Lamps
YesYes
Warranty (Years)
82
Battery Warranty (Kilometres)
Not ApplicableNo
Warranty (Kilometres)
UnlimitedUnlimited
Battery Warranty (Years)
Not Applicable-
Display Screen for Rear Passengers
No-
Steering mounted controls
YesYes
Wireless Charger
Yes-
Smart Connectivity
Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)
iPod Compatibility
YesYes
Speakers
6+6+
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
Not ApplicableNot Available
DVD Playback
NoYes
Touch Screen Size
10.25 inch-
USB Compatibility
YesYes
GPS Navigation System
YesYes
Voice Command
YesYes
Aux Compatibility
YesYes
Display
Touch-screen DisplayLCD Display
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
Yes-
Remote AC On/Off Via app
Yes-
Remote Sunroof Open/Close Via app
No-
Check Vehicle Status Via App
Yes-
Remote Car Lock/Unlock Via app
Yes-
Geo-Fence
Yes-
Emergency Call
Yes-
Differential Lock
No-
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
YesYes
Electronic Stability Program (ESP)
YesYes
Hill Hold Control
YesYes
Hill Descent Control
NoNo
Ride Height Adjustment
No-
Four-Wheel-Drive
NoNo
Limited Slip Differential (LSD)
No-
Brake Assist (BA)
YesYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Airbags
7 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side)4 Airbags (Driver, Front Passenger, Driver Side, Front Passenger Side)
Forward Collision Warning (FCW)
Yes-
High-beam Assist
No-
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Lane Departure Warning
No-
Child Seat Anchor Points
YesYes
Seat Belt Warning
YesYes
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
NoYes
Emergency Brake Light Flashing
Yes-
Blind Spot Detection
Yes-
Rear Cross-Traffic Assist
No-
Lane Departure Prevention
No-
Middle rear three-point seatbelt
YesNo
Automatic Emergency Braking (AEB)
Yes-
Puncture Repair Kit
Yes-
NCAP Rating
Not Tested5 Star (Euro NCAP)
Rear Row Seat Adjustment
2 way manually adjustable (headrest up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Seat Upholstery
Artificial LeatherFabric
Interiors
Dual ToneDual Tone
Driver Armrest
YesYes
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
YesYes
Split Rear Seat
40:20:40 splitNo
Driver Seat Adjustment
10 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back) + 4 way manually adjustable (headrest up / down, extended thigh support forward / back)8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)
Ventilated Seats
No-
Interior Colours
Black, Macchiato Beige / Black with optional Walnut Brown Wood TrimBlack Santos, Beige / Black, Black
Rear Passenger Seats Type
BenchCaptain Seats
Leather-wrapped Steering Wheel
YesYes
Folding Rear Seat
FullFull
Ventilated Seat Type
No-
Head-rests
Front & RearFront, Second & Third
Front Passenger Seat Adjustment
10 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back) + 4 way manually adjustable (headrest up / down, extended thigh support forward / back)8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)
Front Seatback Pockets
YesYes
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
59,32,16081,92,503
Ex-Showroom Price
51,80,00071,10,000
RTO
5,47,0008,95,080
Insurance
2,04,6601,86,923
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
1,27,5051,76,088
Expert Rating
-

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