GLA [2021-2024] vs V-Class Comparison

KEY HIGHLIGHTS Gla [2021-2024] V-class Brand Mercedes-Benz Mercedes-Benz Price ₹ 48.5 Lakhs ₹ 71.1 Lakhs Mileage 17 to 19 kmpl 16.1 to 16.6 kmpl Engine Capacity 1332 cc 1950 cc Transmission Automatic Automatic Cylinders 4 4

In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz GLA [2021-2024] and Mercedes-Benz V-Class, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz GLA [2021-2024] Price starts at Rs. 48.5 Lakhs (last recorded price) for 200, Mercedes-Benz V-Class Price starts at Rs. 71.1 Lakhs (last recorded price) for Expression ELWB. GLA [2021-2024]: 1332 cc engine, 17 to 19 kmpl mileage. V-Class: 1950 cc engine, 16.1 to 16.6 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.