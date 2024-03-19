In 2026, when choosing between the Mercedes-Benz EQB and Volvo XC40 Recharge, assess both models based on Price, Size, range, battery pack, charging speed, Boot Space,Features, and Colours. Mercedes-Benz EQB Price starts at Rs. 72.2 Lakhs (ex-showroom price) for 250 Plus, Volvo XC40 Recharge Price starts at Rs. 54.95 Lakhs (last recorded price) for E60 Plus. EQB gets a battery pack of up to 70.5 kWh. XC40 Recharge gets a battery pack of up to 69 kWh. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
EQB vs XC40 Recharge Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Eqb
|Xc40 recharge
|Brand
|Mercedes-Benz
|Volvo
|Price
|₹ 72.2 Lakhs
|₹ 54.95 Lakhs
|Range
|423 km/charge
|418-592
|Battery Capacity
|70.5 kWh
|69 kWh
|Charging Time
|7 Hours 15 Minutes(11 kW AC Charger)
|28 Min (150 kW DC Charger)