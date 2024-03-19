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Mercedes-Benz EQB vs Volvo XC40 Recharge

In 2026, when choosing between the Mercedes-Benz EQB and Volvo XC40 Recharge, assess both models based on Price, Size, range, battery pack, charging speed, Boot Space,Features, and Colours. Mercedes-Benz EQB Price starts at Rs. 72.2 Lakhs (ex-showroom price) for 250 Plus, Volvo XC40 Recharge Price starts at Rs. 54.95 Lakhs (last recorded price) for E60 Plus. EQB gets a battery pack of up to 70.5 kWh. XC40 Recharge gets a battery pack of up to 69 kWh. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
EQB vs XC40 Recharge Comparison
KEY HIGHLIGHTS Eqb Xc40 recharge
BrandMercedes-BenzVolvo
Price₹ 72.2 Lakhs₹ 54.95 Lakhs
Range423 km/charge418-592
Battery Capacity70.5 kWh69 kWh
Charging Time7 Hours 15 Minutes(11 kW AC Charger)28 Min (150 kW DC Charger)

Filters
EQB
Mercedes-Benz EQB
250 Plus
₹72.20 Lakhs*
*Ex-showroom price
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XC40 Recharge
Volvo XC40 Recharge
E60 Plus
₹54.95 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Grille
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Specification
Others
Regenerative Braking, Pure Electric Driving ModeRegenerative Braking, Idle Start/Stop, Pure Electric Driving Mode
Battery Capacity
70.5 kWh69 kWh
Driving Range
423 km592 km
Transmission
Automatic - 1 Gears, Sport ModeAutomatic
Max Motor Performance
188 bhp, 385 Nm238 bhp, 420 Nm
Charging Time
7 Hours 15 Minutes(11 kW AC Charger)28 Min (150 kW DC Charger)
Fuel Type
ElectricElectric
Max Speed
!60 kmph180 Kmph
Minimum Turning Radius
5.7 metres-
Wheels
Alloy WheelsAlloy Wheels
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
No of Seating Rows
3 Rows2 Rows
Seating Capacity
7 Person5 Person
Doors
5 Doors5 Doors
Length
4684 mm4440 mm
Wheelbase
2829 mm2702 mm
Height
1654 mm1647 mm
Kerb Weight
2105 kg-
Width
1834 mm1863 mm
Features
Steering Adjustment
Electric Tilt & TelescopicManual Tilt & Telescopic
Cabin-Boot Access
YesYes
Parking Sensors
Front & RearFront & Rear
Keyless Start/ Button Start
YesNo
Vanity Mirrors on Sun Visors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Parking Assist
360 Degree CameraReverse Camera
Anti-glare Mirrors
Electronic - Internal OnlyElectronic - Internal Only
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
12V Power Outlets
Yes1
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
NoNo
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
NoNo
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
DigitalDigital
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
NoNo
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Engine immobilizer
NoYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessKeyless
Panaromic Sunroof
YesYes
Rub - Strips
Chrome InsertsNo
Chrome Finish Exhaust pipe
NoNo
Body-Coloured Bumpers
YesYes
Roof Mounted Antenna
YesYes
Body Kit
Cladding - Black/GreyCladding - Black/Grey
Sunroof / Moonroof
Panoramic SunroofPanoramic Sunroof
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Adjustable ORVM
Electrically Adjustable & RetractableElectrically Adjustable & Retractable
Turn Indicators on ORVM
YesYes
Rear Defogger
YesYes
One Touch -Down
AllAll
Rain-sensing Wipers
YesYes
Exterior Door Handles
Body ColouredBody Coloured
Interior Door Handles
SilverChrome
Scuff Plates
IlluminatedYes
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredBody Coloured
Rear Windshield Blind
NoNo
Boot-lid Opener
Foot Trigger Opening/AutomaticElectric Opening and Closing
Rear Wiper
YesYes
One Touch - Up
AllAll
Side Window Blinds
NoNo
Driver Armrest Storage
YesYes
Sunglass Holder
NoNo
Cup Holders
Front, Second & ThirdFront & Rear
Third Row Cup Holders
Yes-
Cooled Glove Box
YesNo
Cornering Headlights
ActiveNo
Glove Box Lamp
YesYes
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Lights on Vanity Mirrors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Ambient Interior Lighting
Multi-colourFootwell Lamps
Rear Reading Lamp
NoYes
Automatic Head Lamps
YesYes
Headlights
LEDLED
Headlight Height Adjuster
YesYes
Daytime Running Lights
LEDLED
Tail Lights
LEDLED
Follow me home headlamps
YesYes
Puddle Lamps
YesNo
Warranty (Years)
53
Battery Warranty (Kilometres)
Unlimited-
Warranty (Kilometres)
UnlimitedNot Applicable
Battery Warranty (Years)
88
Display Screen for Rear Passengers
NoNo
Steering mounted controls
YesYes
Wireless Charger
YesYes
Smart Connectivity
Android Auto (Wired), Apple Car Play (Wired)Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)
iPod Compatibility
YesYes
Speakers
813
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
Not ApplicableNot Applicable
DVD Playback
NoNo
Touch Screen Size
10.2 inch9 inch
USB Compatibility
YesYes
GPS Navigation System
YesYes
Voice Command
YesYes
Display
Touch-screen DisplayTouch-screen Display
Aux Compatibility
YesNo
Remote AC On/Off Via app
YesYes
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
YesYes
Over The Air (OTA) Updates
YesYes
Check Vehicle Status Via App
YesYes
Remote Sunroof Open/Close Via app
YesYes
Remote Car Lock/Unlock Via app
YesYes
Geo-Fence
YesYes
Find My Car
YesYes
Emergency Call
YesYes
Airbags
7 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side)7 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side)
Forward Collision Warning (FCW)
YesYes
High-beam Assist
YesNo
ADAS
Yes-
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Lane Departure Warning
YesYes
Child Seat Anchor Points
YesYes
Seat Belt Warning
YesYes
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
YesYes
Emergency Brake Light Flashing
YesYes
Blind Spot Detection
YesYes
Rear Cross-Traffic Assist
NoYes
Lane Departure Prevention
YesYes
Middle rear three-point seatbelt
YesYes
Automatic Emergency Braking (AEB)
YesYes
Puncture Repair Kit
YesNo
NCAP Rating
5 Star (Euro NCAP)5 Star (Euro NCAP)
Differential Lock
NoNo
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
YesYes
Hill Hold Control
YesYes
Electronic Stability Program (ESP)
YesYes
Hill Descent Control
NoYes
Ride Height Adjustment
NoNo
Four-Wheel-Drive
Torque-On-DemandNo
Brake Assist (BA)
YesYes
Limited Slip Differential (LSD)
NoNo
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Third Row Seat Adjustment
2 way manually adjustable (headrest up / down)-
Rear Row Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)2 way manually adjustable (headrest up / down)
Split Third Row Seat
50:50 split-
Seat Upholstery
Fabric + LeatheretteArtificial Leather
Interiors
Dual ToneSingle Tone
Driver Armrest
YesYes
Leather-wrapped Gear Knob
NoYes
Rear Armrest
With Cup HolderWith Cup Holder
Driver Seat Adjustment
10 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back) + 4 way manually adjustable (headrest up / down, extended thigh support forward / back)10 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest up / down)
Split Rear Seat
40:20:40 split60:40 split
Interior Colours
Rose Gold/Titanium Grey PearlCharcoal
Ventilated Seats
NoNo
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
YesYes
Folding Rear Seat
FullFull
Ventilated Seat Type
NoNo
Head-rests
Front, Second & ThirdFront & Rear
Front Passenger Seat Adjustment
10 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back) + 4 way manually adjustable (headrest up / down, extended thigh support forward / back)10 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest up / down)
Front Seatback Pockets
YesYes
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
75,55,07157,63,551
Ex-Showroom Price
72,20,00054,95,000
RTO
29,00029,000
Insurance
3,05,5712,39,051
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
1,62,3871,23,881

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