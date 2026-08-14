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Mercedes-Benz e-class-all-terrain vs Volvo C40 Recharge

In 2026 when choosing among the Mercedes-Benz e-class-all-terrain and Volvo C40 Recharge, assess the models based on Price, Size, Range, Battery Capacity, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz e-class-all-terrain Price starts at Rs. 75 Lakhs (last recorded price) for E 220 d [2018-2019] and Volvo C40 Recharge Price starts at Rs. 62.95 Lakhs (last recorded price) for E80. e-class-all-terrain: 1950 cc engine, 12.06 kmpl mileage. C40 Recharge gets a battery pack of up to 78 kWh. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
e-class-all-terrain vs C40 Recharge Comparison
KEY HIGHLIGHTS E-class-all-terrain C40 recharge
BrandMercedes-BenzVolvo
Price₹ 75 Lakhs₹ 62.95 Lakhs
Range- 530 km/charge
Mileage12.06 kmpl-
Battery Capacity-78 kWh
Engine Capacity1950 cc-
TransmissionAutomatic Automatic
Charging Time-8 Hours (11 kW AC Charger)

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e-class-all-terrain
Mercedes-Benz e-class-all-terrain
E 220 d [2018-2019]
₹75 Lakhs*
*Last Recorded Price
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C40 Recharge
Volvo C40 Recharge
E80
₹62.95 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Mercedes-Benz e-class-all-terrain Visual Comparison

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Taillight
Headlight
Front Left View
Rear Left View
Left Side View
Steering Wheel
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Specification
Engine
1950 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC-
Emission Standard
BS 4-
Drivetrain
RWDAWD
Turbocharger/Supercharger
Turbocharged-
Mileage (ARAI)
12.06 kmpl-
Transmission
Automatic - 9 Gears, Paddle Shift, Sport ModeAutomatic
Engine Type
CDI-
Max Torque (Nm@rpm)
400 Nm @ 1600 rpm660 Nm
Max Power (bhp@rpm)
192 bhp @ 3800 rpm408 bhp
Fuel Type
DieselElectric
Others
Idle Start/StopRegenerative Braking, Pure Electric Driving Mode
Minimum Turning Radius
5.3 metres-
Rear Brake Type
DiscDisc
Spare Wheel
AlloySpace Saver
Rear Tyres
245 / 45 R19255 / 45 R19
Rear Suspension
AGILITY CONTROL-
Front Brake Type
DiscDisc
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Suspension
AGILITY CONTROL-
Wheels
Alloy WheelsAlloy Wheels
Front Tyres
245 / 45 R19235 / 50 R19
Width
1852 mm1873 mm
Length
4933 mm4440 mm
Wheelbase
2939 mm2702 mm
Height
1475 mm1591 mm
No of Seating Rows
2 Rows2 Rows
Seating Capacity
5 Person5 Person
Bootspace
540 litres413 litres
Doors
4 Doors5 Doors
Fuel Tank Capacity
80 litres-
Features
Rain-sensing Wipers
YesYes
Side Window Blinds
Rear - ManualNo
Adjustable ORVM
Electrically AdjustableElectrically Adjustable & Retractable
Rear Wiper
NoNo
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredBlack
One Touch - Up
AllAll
Boot-lid Opener
Internal with RemoteElectric Tailgate Release
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Interior Door Handles
ChromeSilver
Rear Defogger
YesYes
Turn Indicators on ORVM
YesYes
Exterior Door Handles
Body ColouredBody Coloured
Rear Windshield Blind
Electric-
One Touch -Down
AllAll
Door Pockets
FrontFront
Cup Holders
Front & RearFront & Rear
Sunglass Holder
YesNo
Cooled Glove Box
YesYes
Driver Armrest Storage
YesYes
Third Row Cup Holders
No-
Heater
YesYes
Parking Sensors
Front & RearFront & Rear
Cabin-Boot Access
YesYes
12V Power Outlets
11
Front AC
Two Zones, Individual Fan Speed ControlsTwo Zones, Common Fan Speed Control
Cruise Control
YesAdaptive
Vanity Mirrors on Sun Visors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Steering Adjustment
Electric Tilt & TelescopicTilt & Telescopic
Parking Assist
360 Camera360 Camera
Anti-glare Mirrors
Electronic - Internal OnlyElectronic - All
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Air Conditioner
Yes (Automatic Three Zone)Yes (Automatic Dual Zone)
Keyless Start/ Button Start
YesYes
Rear AC
Separate Zone, Vents Behind Front Armrest, Common Fan Speed ControlBlower, Vents Behind Front Armrest
Warranty (Kilometres)
UnlimitedNot Applicable
Battery Warranty (Kilometres)
-160000
Warranty (Years)
33
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
LEDLED
Glove Box Lamp
YesYes
Ambient Interior Lighting
-Yes
Cornering Headlights
NoYes
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Lights on Vanity Mirrors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Rear Reading Lamp
YesYes
Fog Lights
LED on front, LED on rearHalogen
Automatic Head Lamps
YesYes
Puddle Lamps
YesNo
Follow me home headlamps
YesYes
Daytime Running Lights
LEDLED
Headlights
LEDLED
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
Speakers
6+8
USB Compatibility
YesYes
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Voice Command
YesYes
CD Player
Yes-
Smart Connectivity
-Android Auto (Wired), Apple Car Play (Wired)
MP3 Playback
Yes-
Aux Compatibility
YesYes
Steering mounted controls
YesYes
Internal Hard-drive
--
GPS Navigation System
NoYes
Head Unit Size
2 DinNot Applicable
DVD Playback
No-
iPod Compatibility
YesYes
AM/FM Radio
YesYes
Display
LCD DisplayTouch-screen Display
Gear Indicator
YesNo
Tachometer
AnalogueNo
Low Fuel Level Warning
YesYes
Instantaneous Consumption
YesYes
Clock
AnalogueDigital
Shift Indicator
DynamicNot Applicable
Distance to Empty
YesYes
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
No-
Door Ajar Warning
YesYes
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Multi-Function DisplayElectronic 2 Trips
Instrument Cluster
AnalogueDigital
Average Fuel Consumption
YesYes
Hill Descent Control
NoYes
Electronic Stability Program (ESP)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
YesYes
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Limited Slip Differential (LSD)
NoNo
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Four-Wheel-Drive
NoFull-time
Differential Lock
NoNo
Hill Hold Control
YesYes
Brake Assist (BA)
YesYes
Ride Height Adjustment
No-
Middle rear three-point seatbelt
YesYes
Seat Belt Warning
YesYes
Child Seat Anchor Points
YesYes
Middle Rear Head Rest
YesYes
Airbags
-7 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side)
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Central Locking
KeylessKeyless
Sunroof / Moonroof
Panoramic SunroofPanoramic Sunroof
Chrome Finish Exhaust pipe
YesNo
Rub - Strips
No-
Roof Mounted Antenna
YesYes
Body Kit
NoNo
Body-Coloured Bumpers
YesYes
Rear Row Seat Adjustment
-2 way manually adjustable (headrest up / down)
Split Third Row Seat
No-
Driver Seat Adjustment
-10 way electrically adjustable with 2 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest up / down)
Head-rests
Front & RearFront & Rear
3rd Row Seats Type
No-
Interiors
Dual ToneDual Tone
Interior Colours
-Charcoal Insert/Sky Blue Insert
Rear Armrest
With Cup HolderWith Cup Holder
Driver Armrest
YesYes
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Ventilated Seat Type
NoNo
Split Rear Seat
40:20:40 split60:40 split
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Front Seatback Pockets
YesYes
Leather-wrapped Steering Wheel
YesNo
Ventilated Seats
NoNo
Front Passenger Seat Adjustment
-10 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest up / down)
Folding Rear Seat
NoFull
Seat Upholstery
LeatherRecycled Material
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
87,84,78172,77,758
Ex-Showroom Price
75,00,00062,95,000
RTO
9,66,5006,40,830
Insurance
3,18,2813,41,428
Accessories Charges
00
FastTag Charges
0500
Other Charges
00
EMI
1,88,8191,56,427
Expert Rating
-
Pros and Cons

Pros

Powerful drive dynamicsStylish visual cues on the outside

Cons

Cabin lacks the plush feel

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