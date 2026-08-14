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Mercedes-Benz e-class-all-terrain vs Mercedes-Benz GLE [2020-2023]

In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz e-class-all-terrain and Mercedes-Benz GLE [2020-2023], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz e-class-all-terrain Price starts at Rs. 75 Lakhs (last recorded price) for E 220 d [2018-2019], Mercedes-Benz GLE [2020-2023] Price starts at Rs. 91.2 Lakhs (last recorded price) for 300d 4MATIC LWB. e-class-all-terrain: 1950 cc engine, 12.06 kmpl mileage. GLE [2020-2023]: 1950 cc engine, 14 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
e-class-all-terrain vs GLE [2020-2023] Comparison
KEY HIGHLIGHTS E-class-all-terrain Gle [2020-2023]
BrandMercedes-BenzMercedes-Benz
Price₹ 75 Lakhs₹ 91.2 Lakhs
Mileage12.06 kmpl14 kmpl
Engine Capacity1950 cc1950 cc
TransmissionAutomatic Automatic
Cylinders44

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e-class-all-terrain
Mercedes-Benz e-class-all-terrain
E 220 d [2018-2019]
₹75 Lakhs*
*Last Recorded Price
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GLE [2020-2023]
Mercedes-Benz GLE [2020-2023]
300d 4MATIC LWB
₹91.20 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Mercedes-Benz e-class-all-terrain Visual Comparison

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Front View
Headlight
Left Side View
Steering Wheel
Swipe Left
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Specification
Engine
1950 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1950 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Emission Standard
BS 4BS 6
Drivetrain
RWD4WD / AWD
Turbocharger/Supercharger
TurbochargedTurbocharged
Mileage (ARAI)
12.06 kmpl14 kmpl
Transmission
Automatic - 9 Gears, Paddle Shift, Sport ModeAutomatic (TC) - 9 Gears, Paddle Shift, Sport Mode
Engine Type
CDIOM654 Turbocharged I4
Max Torque (Nm@rpm)
400 Nm @ 1600 rpm500 Nm @ 1600-2200 rpm
Max Power (bhp@rpm)
192 bhp @ 3800 rpm241 bhp @ 4200 rpm
Fuel Type
DieselDiesel
Others
Idle Start/StopIdle Start/Stop
Minimum Turning Radius
5.3 metres5.9 metres
Rear Brake Type
DiscVentilated Disc
Spare Wheel
AlloySpace Saver
Rear Tyres
245 / 45 R19265 / 45 R19
Rear Suspension
AGILITY CONTROLIndependent, Multi-link, Coil Springs
Front Brake Type
DiscVentilated Disc
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Suspension
AGILITY CONTROLIndependent, Double Wishbone, Coil Springs
Wheels
Alloy WheelsAlloy Wheels
Front Tyres
245 / 45 R19265 / 45 R19
Width
1852 mm2157 mm
Length
4933 mm4924 mm
Wheelbase
2939 mm2995 mm
Height
1475 mm1772 mm
No of Seating Rows
2 Rows-
Seating Capacity
5 Person5 Person
Bootspace
540 litres630 litres
Doors
4 Doors5 Doors
Fuel Tank Capacity
80 litres93 litres
Features
Rain-sensing Wipers
YesYes
Side Window Blinds
Rear - ManualRear - Electric
Adjustable ORVM
Electrically Adjustable-
Rear Wiper
NoYes
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body Coloured-
One Touch - Up
All-
Boot-lid Opener
Internal with RemoteElectric Opening and Closing
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Interior Door Handles
ChromeChrome
Rear Defogger
YesYes
Turn Indicators on ORVM
YesYes
Exterior Door Handles
Body ColouredBody Coloured
Rear Windshield Blind
Electric-
One Touch -Down
AllAll
Door Pockets
FrontFront & Rear
Cup Holders
Front & RearFront & Rear
Sunglass Holder
YesYes
Cooled Glove Box
YesNo
Driver Armrest Storage
YesYes
Third Row Cup Holders
NoNo
Heater
YesYes
Parking Sensors
Front & RearFront & Rear
Cabin-Boot Access
Yes-
12V Power Outlets
12
Front AC
Two Zones, Individual Fan Speed ControlsTwo Zones, Individual Fan Speed Controls
Cruise Control
YesYes
Vanity Mirrors on Sun Visors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Steering Adjustment
Electric Tilt & TelescopicManual Tilt & Telescopic
Parking Assist
360 CameraReverse Camera with Guidance
Anti-glare Mirrors
Electronic - Internal OnlyElectronic - All
Headlight & Ignition On Reminder
Yes-
Air Conditioner
Yes (Automatic Three Zone)Yes (Automatic Four Zone)
Keyless Start/ Button Start
YesYes
Rear AC
Separate Zone, Vents Behind Front Armrest, Common Fan Speed ControlTwo Zones, Vents Behind Front Armrest, Individual Fan Speed Controls
Warranty (Kilometres)
UnlimitedUnlimited
Battery Warranty (Kilometres)
--
Warranty (Years)
32
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
LEDLED
Glove Box Lamp
YesYes
Ambient Interior Lighting
-Multi-colour
Cornering Headlights
NoIntelligent
Cabin Lamps
Front and Rear-
Lights on Vanity Mirrors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Rear Reading Lamp
YesYes
Fog Lights
LED on front, LED on rearLED on front, LED on rear
Automatic Head Lamps
Yes-
Puddle Lamps
YesYes
Follow me home headlamps
YesYes
Daytime Running Lights
LEDLED
Headlights
LEDLED
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
Speakers
6+6+
USB Compatibility
YesYes
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Voice Command
YesYes
CD Player
Yes-
Smart Connectivity
-Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)
MP3 Playback
Yes-
Aux Compatibility
YesYes
Steering mounted controls
YesYes
Internal Hard-drive
--
GPS Navigation System
NoYes
Head Unit Size
2 DinNot Applicable
DVD Playback
NoNo
iPod Compatibility
YesYes
AM/FM Radio
YesYes
Display
LCD DisplayLCD Display
Gear Indicator
YesYes
Tachometer
AnalogueDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Instantaneous Consumption
YesYes
Clock
AnalogueDigital
Shift Indicator
DynamicDynamic
Distance to Empty
YesYes
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
NoNo
Door Ajar Warning
YesYes
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Multi-Function DisplayElectronic 2 Trips
Instrument Cluster
AnalogueDigital
Average Fuel Consumption
YesYes
Hill Descent Control
NoYes
Electronic Stability Program (ESP)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
YesYes
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Limited Slip Differential (LSD)
NoNo
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Four-Wheel-Drive
NoTorque-On-Demand
Differential Lock
NoNo
Hill Hold Control
YesYes
Brake Assist (BA)
YesYes
Ride Height Adjustment
NoNo
Middle rear three-point seatbelt
Yes-
Seat Belt Warning
YesYes
Child Seat Anchor Points
YesYes
Middle Rear Head Rest
Yes-
Airbags
-7 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side)
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Engine immobilizer
Yes-
Child Safety Lock
YesYes
Central Locking
KeylessKeyless
Sunroof / Moonroof
Panoramic SunroofPanoramic Sunroof
Chrome Finish Exhaust pipe
YesYes
Rub - Strips
No-
Roof Mounted Antenna
Yes-
Body Kit
NoCladding - Black/Grey
Body-Coloured Bumpers
YesYes
Rear Row Seat Adjustment
-2 way manually adjustable (headrest up / down)
Split Third Row Seat
NoNo
Driver Seat Adjustment
-14 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, extended thigh support forward / back)
Head-rests
Front & RearFront & Rear
3rd Row Seats Type
NoNo
Interiors
Dual ToneDual Tone
Interior Colours
-Macchiato Beige / Black, Black
Rear Armrest
With Cup HolderWith Cup Holder
Driver Armrest
YesYes
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Ventilated Seat Type
NoNo
Split Rear Seat
40:20:40 split60:40 split
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Front Seatback Pockets
YesYes
Leather-wrapped Steering Wheel
YesYes
Ventilated Seats
NoNo
Front Passenger Seat Adjustment
-14 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, extended thigh support forward / back)
Folding Rear Seat
NoFlat
Seat Upholstery
LeatherArtificial Leather
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
87,84,7811,04,03,495
Ex-Showroom Price
75,00,00091,20,000
RTO
9,66,5009,12,000
Insurance
3,18,2813,70,995
Accessories Charges
00
FastTag Charges
0500
Other Charges
00
EMI
1,88,8192,23,611

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