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Mercedes-Benz e-class-all-terrain vs Mercedes-Benz GLA

In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz e-class-all-terrain and Mercedes-Benz GLA, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz e-class-all-terrain Price starts at Rs. 75 Lakhs (last recorded price) for E 220 d [2018-2019], Mercedes-Benz GLA Price starts at Rs. 51.8 Lakhs (ex-showroom price) for 200. e-class-all-terrain: 1950 cc engine, 12.06 kmpl mileage. GLA: 1332 cc engine, 17.4 to 18.9 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
e-class-all-terrain vs GLA Comparison
KEY HIGHLIGHTS E-class-all-terrain Gla
BrandMercedes-BenzMercedes-Benz
Price₹ 75 Lakhs₹ 51.8 Lakhs
Mileage12.06 kmpl17.4 to 18.9 kmpl
Engine Capacity1950 cc1332 cc
TransmissionAutomatic Automatic
Cylinders44

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e-class-all-terrain
Mercedes-Benz e-class-all-terrain
E 220 d [2018-2019]
₹75 Lakhs*
*Last Recorded Price
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GLA
Mercedes-Benz GLA
200
₹51.80 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Mercedes-Benz e-class-all-terrain Visual Comparison

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Specification
Engine
1950 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1332 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Emission Standard
BS 4BS6 Phase 2
Drivetrain
RWDFWD
Turbocharger/Supercharger
TurbochargedTurbocharged
Mileage (ARAI)
12.06 kmpl17.4 kmpl
Transmission
Automatic - 9 Gears, Paddle Shift, Sport ModeAutomatic (DCT) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode
Engine Type
CDI1.3L M282 Turbocharged I4
Max Torque (Nm@rpm)
400 Nm @ 1600 rpm250 Nm @ 1620-4000 rpm
Max Power (bhp@rpm)
192 bhp @ 3800 rpm161 bhp @ 5500 rpm
Fuel Type
DieselPetrol
Others
Idle Start/StopIdle Start/Stop
Minimum Turning Radius
5.3 metres6 metres
Rear Brake Type
DiscDisc
Spare Wheel
AlloySpace Saver
Rear Tyres
245 / 45 R19235 / 50 R18
Rear Suspension
AGILITY CONTROLMultilink, Coil Springs, Gas-filled Shock Absorbers, Stabiliser Bar
Front Brake Type
DiscVentilated Disc
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Suspension
AGILITY CONTROLMacPherson Strut with Transverse Control Arm, Coil Springs, Twin-tube Gas-filled Shock Absorbers, Stabiliser Bar
Wheels
Alloy WheelsAlloy Wheels
Front Tyres
245 / 45 R19235 / 50 R18
Width
1852 mm2020 mm
Length
4933 mm4410 mm
Wheelbase
2939 mm2729 mm
Height
1475 mm1611 mm
No of Seating Rows
2 Rows2 Rows
Seating Capacity
5 Person5 Person
Bootspace
540 litres435 litres
Doors
4 Doors5 Doors
Fuel Tank Capacity
80 litres-
Features
Rain-sensing Wipers
YesYes
Side Window Blinds
Rear - ManualNo
Adjustable ORVM
Electrically AdjustableElectrically Adjustable & Retractable
Rear Wiper
NoYes
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredBody Coloured
One Touch - Up
AllAll
Boot-lid Opener
Internal with RemoteElectric Opening and Closing
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Interior Door Handles
ChromeSilver
Rear Defogger
YesYes
Turn Indicators on ORVM
YesYes
Exterior Door Handles
Body ColouredBody Coloured
Rear Windshield Blind
ElectricNo
One Touch -Down
AllAll
Door Pockets
FrontFront & Rear
Cup Holders
Front & RearFront & Rear
Sunglass Holder
YesNo
Cooled Glove Box
YesNo
Driver Armrest Storage
YesYes
Third Row Cup Holders
No-
Heater
YesYes
Parking Sensors
Front & RearFront & Rear
Cabin-Boot Access
YesYes
12V Power Outlets
12
Front AC
Two Zones, Individual Fan Speed ControlsTwo Zones, Individual Fan Speed Controls
Cruise Control
YesYes
Vanity Mirrors on Sun Visors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Steering Adjustment
Electric Tilt & TelescopicTilt & Telescopic
Parking Assist
360 CameraReverse Camera with Guidance
Anti-glare Mirrors
Electronic - Internal OnlyElectronic - Internal & Driver Door
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Air Conditioner
Yes (Automatic Three Zone)Yes (Automatic Dual Zone)
Keyless Start/ Button Start
YesYes
Rear AC
Separate Zone, Vents Behind Front Armrest, Common Fan Speed ControlBlower, Vents Behind Front Armrest
Warranty (Kilometres)
UnlimitedUnlimited
Battery Warranty (Kilometres)
-Not Applicable
Warranty (Years)
38
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
LEDLED
Glove Box Lamp
YesYes
Ambient Interior Lighting
-Multi-colour
Cornering Headlights
NoNo
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Lights on Vanity Mirrors
Driver & Co-DriverCo-Driver Only
Rear Reading Lamp
YesYes
Fog Lights
LED on front, LED on rearLED
Automatic Head Lamps
YesYes
Puddle Lamps
YesYes
Follow me home headlamps
YesYes
Daytime Running Lights
LEDLED
Headlights
LEDLED
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
Speakers
6+6+
USB Compatibility
YesYes
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Voice Command
YesYes
CD Player
Yes-
Smart Connectivity
-Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)
MP3 Playback
Yes-
Aux Compatibility
YesYes
Steering mounted controls
YesYes
Internal Hard-drive
--
GPS Navigation System
NoYes
Head Unit Size
2 DinNot Applicable
DVD Playback
NoNo
iPod Compatibility
YesYes
AM/FM Radio
YesYes
Display
LCD DisplayTouch-screen Display
Gear Indicator
YesYes
Tachometer
AnalogueDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Instantaneous Consumption
YesYes
Clock
AnalogueDigital
Shift Indicator
DynamicDynamic
Distance to Empty
YesYes
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
NoNo
Door Ajar Warning
YesYes
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Multi-Function DisplayElectronic 2 Trips
Instrument Cluster
AnalogueDigital
Average Fuel Consumption
YesYes
Hill Descent Control
NoNo
Electronic Stability Program (ESP)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
YesYes
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Limited Slip Differential (LSD)
NoNo
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Four-Wheel-Drive
NoNo
Differential Lock
NoNo
Hill Hold Control
YesYes
Brake Assist (BA)
YesYes
Ride Height Adjustment
NoNo
Middle rear three-point seatbelt
YesYes
Seat Belt Warning
YesYes
Child Seat Anchor Points
YesYes
Middle Rear Head Rest
Yes-
Airbags
-7 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side)
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
YesNo
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Central Locking
KeylessRemote
Sunroof / Moonroof
Panoramic SunroofPanoramic Sunroof
Chrome Finish Exhaust pipe
YesYes
Rub - Strips
NoSilver
Roof Mounted Antenna
YesNo
Body Kit
NoNo
Body-Coloured Bumpers
YesYes
Rear Row Seat Adjustment
-2 way manually adjustable (headrest up / down)
Split Third Row Seat
No-
Driver Seat Adjustment
-10 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back) + 4 way manually adjustable (headrest up / down, extended thigh support forward / back)
Head-rests
Front & RearFront & Rear
3rd Row Seats Type
No-
Interiors
Dual ToneDual Tone
Interior Colours
-Black, Macchiato Beige / Black with optional Walnut Brown Wood Trim
Rear Armrest
With Cup HolderYes
Driver Armrest
YesYes
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Ventilated Seat Type
NoNo
Split Rear Seat
40:20:40 split40:20:40 split
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Front Seatback Pockets
YesYes
Leather-wrapped Steering Wheel
YesYes
Ventilated Seats
NoNo
Front Passenger Seat Adjustment
-10 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back) + 4 way manually adjustable (headrest up / down, extended thigh support forward / back)
Folding Rear Seat
NoFull
Seat Upholstery
LeatherArtificial Leather
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
87,84,78159,32,160
Ex-Showroom Price
75,00,00051,80,000
RTO
9,66,5005,47,000
Insurance
3,18,2812,04,660
Accessories Charges
00
FastTag Charges
0500
Other Charges
00
EMI
1,88,8191,27,505

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