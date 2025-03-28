E-Class[2021-2024] vs Cooper Convertible Comparison

KEY HIGHLIGHTS E-class[2021-2024] Cooper convertible Brand Mercedes-Benz MINI Price ₹ 63.6 Lakhs ₹ 44 Lakhs Mileage 16.1 kmpl 16.3 kmpl Engine Capacity 1950 cc 1998 cc Transmission Automatic Automatic Cylinders 4 4

In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz E-Class[2021-2024] and MINI Cooper Convertible, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz E-Class[2021-2024] Price starts at Rs. 63.6 Lakhs (last recorded price) for E 200 Expression, MINI Cooper Convertible Price starts at Rs. 44 Lakhs (last recorded price) for S. E-Class[2021-2024]: 1950 cc engine, 16.1 kmpl mileage. Cooper Convertible: 1998 cc engine, 16.3 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.