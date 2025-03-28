E-Class[2021-2024] vs GLE [2020-2023] Comparison

KEY HIGHLIGHTS E-class[2021-2024] Gle [2020-2023] Brand Mercedes-Benz Mercedes-Benz Price ₹ 63.6 Lakhs ₹ 91.2 Lakhs Mileage 16.1 kmpl 14 kmpl Engine Capacity 1950 cc 1950 cc Transmission Automatic Automatic Cylinders 4 4

In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz E-Class[2021-2024] and Mercedes-Benz GLE [2020-2023], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz E-Class[2021-2024] Price starts at Rs. 63.6 Lakhs (last recorded price) for E 200 Expression, Mercedes-Benz GLE [2020-2023] Price starts at Rs. 91.2 Lakhs (last recorded price) for 300d 4MATIC LWB. E-Class[2021-2024]: 1950 cc engine, 16.1 kmpl mileage. GLE [2020-2023]: 1950 cc engine, 14 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.