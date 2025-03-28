In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz E-Class[2021-2024] and Mercedes-Benz GLE [2020-2023], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz E-Class[2021-2024] Price starts at Rs. 63.6 Lakhs (last recorded price) for E 200 Expression, Mercedes-Benz GLE [2020-2023] Price starts at Rs. 91.2 Lakhs (last recorded price) for 300d 4MATIC LWB. E-Class[2021-2024]: 1950 cc engine, 16.1 kmpl mileage. GLE [2020-2023]: 1950 cc engine, 14 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
E-Class[2021-2024] vs GLE [2020-2023] Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|E-class[2021-2024]
|Gle [2020-2023]
|Brand
|Mercedes-Benz
|Mercedes-Benz
|Price
|₹ 63.6 Lakhs
|₹ 91.2 Lakhs
|Mileage
|16.1 kmpl
|14 kmpl
|Engine Capacity
|1950 cc
|1950 cc
|Transmission
|Automatic
|Automatic
|Cylinders
|4
|4