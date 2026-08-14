CLS vs e-class-all-terrain Comparison

KEY HIGHLIGHTS Cls E-class-all-terrain Brand Mercedes-Benz Mercedes-Benz Price ₹ 86.39 Lakhs ₹ 75 Lakhs Mileage 16.1 kmpl 12.06 kmpl Engine Capacity 1950 cc 1950 cc Transmission Automatic Automatic Cylinders 4 4

In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz CLS and Mercedes-Benz e-class-all-terrain, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz CLS Price starts at Rs. 86.39 Lakhs (last recorded price) for 300d, Mercedes-Benz e-class-all-terrain Price starts at Rs. 75 Lakhs (last recorded price) for E 220 d [2018-2019]. CLS: 1950 cc engine, 16.1 kmpl mileage. e-class-all-terrain: 1950 cc engine, 12.06 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.