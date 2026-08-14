C-Class Cabriolet vs V-Class Comparison

KEY HIGHLIGHTS C-class cabriolet V-class Brand Mercedes-Benz Mercedes-Benz Price ₹ 68.7 Lakhs ₹ 71.1 Lakhs Mileage 17.4 kmpl 16.1 to 16.6 kmpl Engine Capacity 1991 cc 1950 cc Transmission Automatic Automatic Cylinders 4 4

In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz C-Class Cabriolet and Mercedes-Benz V-Class, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz C-Class Cabriolet Price starts at Rs. 68.7 Lakhs (last recorded price) for C300, Mercedes-Benz V-Class Price starts at Rs. 71.1 Lakhs (last recorded price) for Expression ELWB. C-Class Cabriolet: 1991 cc engine, 17.4 kmpl mileage. V-Class: 1950 cc engine, 16.1 to 16.6 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.