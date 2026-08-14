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Mercedes-Benz C-Class Cabriolet vs Mercedes-Benz GLC

In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz C-Class Cabriolet and Mercedes-Benz GLC, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz C-Class Cabriolet Price starts at Rs. 68.7 Lakhs (last recorded price) for C300, Mercedes-Benz GLC Price starts at Rs. 77 Lakhs (ex-showroom price) for 300 4MATIC. C-Class Cabriolet: 1991 cc engine, 17.4 kmpl mileage. GLC: 1993 cc engine, 14.72 to 19.47 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
C-Class Cabriolet vs GLC Comparison
KEY HIGHLIGHTS C-class cabriolet Glc
BrandMercedes-BenzMercedes-Benz
Price₹ 68.7 Lakhs₹ 77 Lakhs
Mileage17.4 kmpl14.72 to 19.47 kmpl
Engine Capacity1991 cc1993 cc
TransmissionAutomatic Automatic
Cylinders44

Filters
C-Class Cabriolet
Mercedes-Benz C-Class Cabriolet
C300
₹68.70 Lakhs*
*Last Recorded Price
Check Details
GLC
Mercedes-Benz GLC
300 4MATIC
₹77 Lakhs*
*Ex-showroom price
Check Offers
Add Car
Specification
Engine Type
M264 Turbo2.0 litre with Inline-4 Turbo
Others
Regenerative Braking, Idle Start/Stop-
Alternate Fuel
Not Applicable-
Max Torque (Nm@rpm)
370 Nm @ 1800 rpm400 Nm @ 2000-2200 rpm
Transmission
Automatic (Torque Converter) - 9 Gears, Paddle Shift, Sport ModeAutomatic (TC) - 9 Gears, Manual Override & Paddle Shift, Sport Mode
Drivetrain
RWDAWD
Max Power (bhp@rpm)
255 bhp @ 5800 rpm255 bhp @ 5800 rpm
Turbocharger/Supercharger
Turbocharged-
Fuel Type
Petrol-
Emission Standard
BS 6BS6 Phase 2
Engine
1991 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1999 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, SOHC
Minimum Turning Radius
5.8-
Rear Brake Type
Disc-
Spare Wheel
Space Saver-
Front Tyres
235 / 35 R17235 / 55 R19
Wheels
Alloy WheelsAlloy Wheels
Steering Type
Power assisted (Electric)-
Front Brake Type
Disc-
Rear Suspension
Independent, Multi-link with Coil Springs-
Front Suspension
Independent, 4-link with Coil Springs-
Rear Tyres
255 / 30 R17235 / 55 R19
Ground Clearance
157-
Length
46864716 mm
Wheelbase
28402888 mm
Height
14091640 mm
Width
18101890 mm
Bootspace
227620 L
No of Seating Rows
22
Seating Capacity
45 Person
Doors
25 Doors
Fuel Tank Capacity
5962 litres
Features
Steering Adjustment
Electric Tilt & TelescopicElectric Tilt & Telescopic
Cabin-Boot Access
No-
Cruise Control
YesYes
Heater
YesYes
Parking Sensors
Front & RearFront & Rear
Keyless Start/ Button Start
YesYes
Parking Assist
Reverse Camera with GuidanceAutomatic Parking
Vanity Mirrors on Sun Visors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver (with light)
Air Conditioner
Yes (Automatic Dual Zone)Automatic Climate Control: Dual Zone (Front AC: Two Zones with Fan speed control, Second row AC: Blower with Vents Behind Front Armrest)
Anti-glare Mirrors
Electronic - Internal Only-
12V Power Outlets
2-
Headlight & Ignition On Reminder
Yes-
Front AC
Two Zones, Individual Fan Speed Controls-
Rear AC
Blower, Vents Behind Front Armrest-
Adjustable Cluster Brightness
Yes-
Trip Meter
Electronic 2 Trips2 Trips Electronic
Shift Indicator
Dynamic-
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
Yes-
Tachometer
AnalogueDigital
Instantaneous Consumption
Yes-
Gear Indicator
YesNo
Instrument Cluster
Analogue - DigitalDigital Instrument Cluster with Adjustable Cluster Brightness
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
NoYes
Average Fuel Consumption
Yes-
Distance to Empty
Yes-
Seat Adjustment
2 Way-
Engine immobilizer
Yes-
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessKeyless
Rub - Strips
No-
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Chrome Finish Exhaust pipe
Yes-
Roof Mounted Antenna
No-
Body Kit
NoNo
Adjustable ORVM
Electrically Adjustable & RetractableElectrically Adjustable & Retractable
Power Windows
Front & RearFront & Rear Power Windows, All One-touch up/down
Turn Indicators on ORVM
Yes-
Rear Defogger
YesYes
One Touch -Down
All-
Rain-sensing Wipers
YesYes
Exterior Door Handles
Body Coloured-
Interior Door Handles
Chrome-
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body Coloured-
Door Pockets
FrontFront & Rear
Rear Windshield Blind
No-
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseHands-Free
Rear Wiper
NoYes
One Touch - Up
All-
Side Window Blinds
No-
Driver Armrest Storage
YesYes
Sunglass Holder
YesYes
Cooled Glove Box
No-
Cup Holders
Front & RearCupholders in Front & Second Row
Warranty (Years)
2-
Battery Warranty (Kilometres)
No-
Warranty (Kilometres)
Unlimited-
Cornering Headlights
IntelligentNo
Glove Box Lamp
Yes-
Cabin Lamps
Front-
Rear Reading Lamp
No-
Lights on Vanity Mirrors
Driver & Co-Driver-
Ambient Interior Lighting
Multi-colourMulti-colour (64)
Automatic Head Lamps
Yes-
Headlights
LEDLED
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
LED-
Daytime Running Lights
LED-
Fog Lights
LED on front, LED on rearNo
Follow me home headlamps
YesYes
Puddle Lamps
YesYes
CD Player
No-
Steering mounted controls
YesYes
Display Screen for Rear Passengers
No-
Smart Connectivity
Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)Android Auto & Apple CarPlay
iPod Compatibility
Yes-
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio StreamingPhone Calls & Audio Streaming
Speakers
6+-
Integrated (in-dash) Music System
NoYes
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
Not Available-
DVD Playback
No-
MP3 Playback
Yes-
USB Compatibility
Yes-
GPS Navigation System
YesYes
Voice Command
YesYes
Aux Compatibility
Yes-
Display
LCD Display-
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
Yes-
Over The Air (OTA) Updates
Yes-
Check Vehicle Status Via App
YesYes
Remote Car Lock/Unlock Via app
YesYes
Geo-Fence
YesYes
Find My Car
Yes-
Emergency Call
Yes-
Differential Lock
NoNo
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
YesYes
Hill Hold Control
YesYes
Electronic Stability Program (ESP)
YesYes
Hill Descent Control
NoYes
Ride Height Adjustment
No-
Four-Wheel-Drive
NoFull-time
Limited Slip Differential (LSD)
No-
Brake Assist (BA)
YesYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
No-
Airbags
7 Airbags (Driver, Passenger, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side, 2 Rear Passenger Side)9 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side, 2 Rear Passenger Side)
Middle rear three-point seatbelt
No-
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
YesYes
Emergency Brake Light Flashing
Yes-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
5 Star (Euro NCAP)5 Star (Euro NCAP)
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
Yes-
Rear Row Seat Adjustment
2 way manually adjustable (headrest up / down)-
Seat Upholstery
LeatherLeather
Interiors
Dual Tone-
Driver Armrest
YesYes
Leather-wrapped Gear Knob
No-
Rear Armrest
With Cup HolderCup Holder
3rd Row Seats Type
No-
Split Rear Seat
No40:20:40
Driver Seat Adjustment
16 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down, extended thigh support forward / back)12 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, seat height: up / down, lumbar: up / down, lumbar: forward / back, seat base angle: up / down) + 2 way manually adjustable (headrest: up / down)
Interior Colours
Cranberry / Black, Saddle Brown / Black, Porcelain / Black, Black, Magma Grey / Black-
Ventilated Seats
NoFront (Cooled)
Rear Passenger Seats Type
Bench-
Leather-wrapped Steering Wheel
Yes-
Folding Rear Seat
NoFlat
Head-rests
Front & Rear-
Ventilated Seat Type
No-
Front Seatback Pockets
YesYes
Front Passenger Seat Adjustment
16 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down, extended thigh support forward / back)12 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, seat height: up / down, lumbar: up / down, lumbar: forward / back, seat base angle: up / down) + 2 way manually adjustable (headrest: up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
83,04,14590,20,383
Ex-Showroom Price
72,40,00077,00,000
RTO
7,53,0009,91,500
Insurance
3,10,6453,28,383
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
1,78,4881,93,883
Expert Rating
-
Pros and Cons

Pros

Capable drive dynamicsSpacious and luxurious cabinOff-road abilities

Cons

Cabin still cramped for fivePetrol motor has a bit of grunt

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