C-Class Cabriolet vs GLB Comparison

KEY HIGHLIGHTS C-class cabriolet Glb Brand Mercedes-Benz Mercedes-Benz Price ₹ 68.7 Lakhs ₹ 64.8 Lakhs Mileage 17.4 kmpl 16 kmpl Engine Capacity 1991 cc 1332 cc Transmission Automatic Automatic Cylinders 4 4

In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz C-Class Cabriolet and Mercedes-Benz GLB, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz C-Class Cabriolet Price starts at Rs. 68.7 Lakhs (last recorded price) for C300, Mercedes-Benz GLB Price starts at Rs. 64.8 Lakhs (last recorded price) for 200 Progressive Line. C-Class Cabriolet: 1991 cc engine, 17.4 kmpl mileage. GLB: 1332 cc engine, 16 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.