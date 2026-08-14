In 2026 when choosing among the Mercedes-Benz C-Class Cabriolet and Mercedes-Benz EQB, assess the models based on Price, Size, Range, Battery Capacity, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz C-Class Cabriolet Price starts at Rs. 68.7 Lakhs (last recorded price) for C300 and Mercedes-Benz EQB Price starts at Rs. 72.2 Lakhs (ex-showroom price) for 250 Plus. C-Class Cabriolet: 1991 cc engine, 17.4 kmpl mileage. EQB gets a battery pack of up to 70.5 kWh. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
C-Class Cabriolet vs EQB Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|C-class cabriolet
|Eqb
|Brand
|Mercedes-Benz
|Mercedes-Benz
|Price
|₹ 68.7 Lakhs
|₹ 72.2 Lakhs
|Range
|-
|423 km/charge
|Mileage
|17.4 kmpl
|-
|Battery Capacity
|-
|70.5 kWh
|Engine Capacity
|1991 cc
|-
|Transmission
|Automatic
|Automatic
|Charging Time
|-
|7 Hours 15 Minutes(11 kW AC Charger)