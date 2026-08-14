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Mercedes-Benz C-Class Cabriolet vs Mercedes-Benz E-Class[2021-2024]

In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz C-Class Cabriolet and Mercedes-Benz E-Class[2021-2024], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz C-Class Cabriolet Price starts at Rs. 68.7 Lakhs (last recorded price) for C300, Mercedes-Benz E-Class[2021-2024] Price starts at Rs. 63.6 Lakhs (last recorded price) for E 200 Expression. C-Class Cabriolet: 1991 cc engine, 17.4 kmpl mileage. E-Class[2021-2024]: 1950 cc engine, 16.1 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
C-Class Cabriolet vs E-Class[2021-2024] Comparison
KEY HIGHLIGHTS C-class cabriolet E-class[2021-2024]
BrandMercedes-BenzMercedes-Benz
Price₹ 68.7 Lakhs₹ 63.6 Lakhs
Mileage17.4 kmpl16.1 kmpl
Engine Capacity1991 cc1950 cc
TransmissionAutomatic Automatic
Cylinders44

Filters
C-Class Cabriolet
Mercedes-Benz C-Class Cabriolet
C300
₹68.70 Lakhs*
*Last Recorded Price
Check Details
E-Class[2021-2024]
Mercedes-Benz E-Class[2021-2024]
E 200 Expression
₹63.60 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Mercedes-Benz C-Class Cabriolet Visual Comparison

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Specification
Engine Type
M264 TurboM274 Turbo I4
Others
Regenerative Braking, Idle Start/StopIdle Start/Stop
Alternate Fuel
Not ApplicableNot Applicable
Max Torque (Nm@rpm)
370 Nm @ 1800 rpm320 Nm @ 1650 rpm
Transmission
Automatic (Torque Converter) - 9 Gears, Paddle Shift, Sport ModeAutomatic (Torque Converter) - 9 Gears, Paddle Shift, Sport Mode
Drivetrain
RWDRWD
Max Power (bhp@rpm)
255 bhp @ 5800 rpm194 bhp @ 5500 rpm
Turbocharger/Supercharger
TurbochargedTurbocharged
Fuel Type
PetrolPetrol
Emission Standard
BS 6BS 6
Engine
1991 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1991 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Minimum Turning Radius
5.85.3
Rear Brake Type
DiscVentilated Disc
Spare Wheel
Space SaverSpace Saver
Front Tyres
235 / 35 R17225 / 55 R17
Wheels
Alloy WheelsAlloy Wheels
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscVentilated Disc
Rear Suspension
Independent, Multi-link with Coil SpringsMulti-Link, Air Springs, Twin-Tube Gas-filled Shock Absorbers with Adaptive Damping
Front Suspension
Independent, 4-link with Coil SpringsFour-Link, Air Springs, Twin-Tube Gas-filled Shock Absorbers with Adaptive Damping
Rear Tyres
255 / 30 R17225 / 55 R17
Ground Clearance
157-
Length
46865075
Wheelbase
28403079
Height
14091495
Width
18101860
Bootspace
227540
No of Seating Rows
22
Seating Capacity
45
Doors
24
Fuel Tank Capacity
5980
Features
Steering Adjustment
Electric Tilt & TelescopicElectric Tilt & Telescopic
Cabin-Boot Access
NoYes
Cruise Control
YesYes
Heater
YesYes
Parking Sensors
Front & RearFront & Rear
Keyless Start/ Button Start
YesYes
Parking Assist
Reverse Camera with GuidanceReverse Camera with Guidance
Vanity Mirrors on Sun Visors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Air Conditioner
Yes (Automatic Dual Zone)Yes (Automatic Three Zone)
Anti-glare Mirrors
Electronic - Internal OnlyElectronic - Internal Only
12V Power Outlets
2Yes
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Two Zones, Individual Fan Speed ControlsTwo Zones, Individual Fan Speed Controls
Rear AC
Blower, Vents Behind Front ArmrestSeparate Zone, Vents Behind Front Armrest, Common Fan Speed Control
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
DynamicDynamic
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
AnalogueDigital
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
Analogue - DigitalDigital
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
NoNo
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Seat Adjustment
2 Way6 Way
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessKeyless
Rub - Strips
NoNo
Body-Coloured Bumpers
YesYes
Chrome Finish Exhaust pipe
YesYes
Roof Mounted Antenna
NoNo
Body Kit
NoNo
Adjustable ORVM
Electrically Adjustable & RetractableElectrically Adjustable & Retractable
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
YesYes
Rear Defogger
YesYes
One Touch -Down
AllAll
Rain-sensing Wipers
YesYes
Exterior Door Handles
Body ColouredBody Coloured
Interior Door Handles
ChromeChrome
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredBody Coloured
Door Pockets
FrontFront & Rear
Rear Windshield Blind
NoElectric
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseElectric Tailgate Release
Rear Wiper
NoNo
One Touch - Up
AllAll
Side Window Blinds
NoNo
Driver Armrest Storage
YesYes
Sunglass Holder
YesYes
Cooled Glove Box
NoNo
Cup Holders
Front & RearFront & Rear
Warranty (Years)
23
Battery Warranty (Kilometres)
NoNo
Warranty (Kilometres)
UnlimitedUnlimited
Cornering Headlights
IntelligentActive
Glove Box Lamp
YesYes
Cabin Lamps
FrontFront and Rear
Rear Reading Lamp
NoYes
Lights on Vanity Mirrors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Ambient Interior Lighting
Multi-colourMulti-colour
Automatic Head Lamps
YesYes
Headlights
LEDLED
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
LEDLED
Daytime Running Lights
LEDLED
Fog Lights
LED on front, LED on rearLED
Follow me home headlamps
YesYes
Puddle Lamps
YesYes
CD Player
NoNo
Steering mounted controls
YesYes
Display Screen for Rear Passengers
NoNo
Smart Connectivity
Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)
iPod Compatibility
YesYes
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Speakers
6+6+
Integrated (in-dash) Music System
NoYes
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
Not AvailableNot Available
DVD Playback
NoNo
MP3 Playback
YesYes
USB Compatibility
YesYes
GPS Navigation System
YesYes
Voice Command
YesYes
Aux Compatibility
YesYes
Display
LCD DisplayTouch-screen Display
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
YesYes
Over The Air (OTA) Updates
YesYes
Check Vehicle Status Via App
YesYes
Remote Car Lock/Unlock Via app
YesYes
Geo-Fence
YesYes
Find My Car
YesYes
Emergency Call
YesYes
Differential Lock
NoNo
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
YesYes
Hill Hold Control
YesYes
Electronic Stability Program (ESP)
YesYes
Hill Descent Control
NoNo
Ride Height Adjustment
NoYes
Four-Wheel-Drive
NoNo
Limited Slip Differential (LSD)
NoNo
Brake Assist (BA)
YesYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
NoYes
Airbags
7 Airbags (Driver, Passenger, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side, 2 Rear Passenger Side)-
Middle rear three-point seatbelt
NoYes
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
YesYes
Emergency Brake Light Flashing
YesYes
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
5 Star (Euro NCAP)5 Star (Euro NCAP)
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
YesYes
Rear Row Seat Adjustment
2 way manually adjustable (headrest up / down)6 way electrically adjustable with 3 memory presets (backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat base angle up / down)
Seat Upholstery
LeatherLeather
Interiors
Dual ToneDual Tone
Driver Armrest
YesYes
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
With Cup HolderWith Cup Holder
3rd Row Seats Type
NoNo
Split Rear Seat
No40:20:40 split
Driver Seat Adjustment
16 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down, extended thigh support forward / back)16 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down, extended thigh support forward / back)
Interior Colours
Cranberry / Black, Saddle Brown / Black, Porcelain / Black, Black, Magma Grey / BlackBlack , Beige with brown / Open-pore light brown ash wood trim
Ventilated Seats
NoNo
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
YesYes
Folding Rear Seat
NoFull
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Ventilated Seat Type
NoNo
Front Seatback Pockets
YesYes
Front Passenger Seat Adjustment
16 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down, extended thigh support forward / back)16 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down, extended thigh support forward / back)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
83,04,14574,04,680
Ex-Showroom Price
72,40,00064,50,000
RTO
7,53,0006,74,000
Insurance
3,10,6452,80,180
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
1,78,4881,59,155
Expert Rating
-

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