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Mercedes-Benz C-Class vs Mercedes-Benz V-Class

In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz C-Class and Mercedes-Benz V-Class, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz C-Class Price starts at Rs. 59.9 Lakhs (ex-showroom price) for C 220d, Mercedes-Benz V-Class Price starts at Rs. 71.1 Lakhs (last recorded price) for Expression ELWB. C-Class: 1496 cc engine, 16.9 to 23 kmpl mileage. V-Class: 1950 cc engine, 16.1 to 16.6 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
C-Class vs V-Class Comparison
KEY HIGHLIGHTS C-class V-class
BrandMercedes-BenzMercedes-Benz
Price₹ 59.9 Lakhs₹ 71.1 Lakhs
Mileage16.9 to 23 kmpl16.1 to 16.6 kmpl
Engine Capacity1496 cc1950 cc
TransmissionAutomatic Automatic
Cylinders44

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C-Class
Mercedes-Benz C-Class
C 220d
₹59.90 Lakhs*
*Ex-showroom price
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V-Class
Mercedes-Benz V-Class
Expression ELWB
₹71.10 Lakhs*
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Specification
Engine Type
OM 654OM651 Turbocharged I4
Max Torque (Nm@rpm)
440 Nm @ 1800 rpm380 Nm @ 1200 rpm
Transmission
Automatic (TC) - 9 Gears, Paddle Shift, Sport ModeAutomatic (Torque Converter) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode
Max Power (bhp@rpm)
197 bhp @ 3600 rpm (Max Power), 20 bhp @ 2800 rpm (Motor), 20 bhp (Generator Motor)161 bhp @ 4200 rpm
Drivetrain
RWDRWD
Emission Standard
BS6 Phase 2BS 6
Engine
1993 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1950 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Fuel Type
Mild Hybrid (Electric + Diesel)-
Front Tyres
205 / 55 R17205 / 65 R16
Wheels
Alloy WheelsAlloy Wheels
Front Suspension
Four-link front axle, coil springs, gas-pressure shock absorbers, stabiliserMcPherson front axle with coil springs, stabilisers and shock absorbers
Rear Suspension
Five-link independent rear suspension, coil springs, gas-pressure shock absorbers, stabiliserSemi-trailing arm rear suspension with coil springs, stabilisers and shock absorbers
Rear Tyres
205 / 55 R17205 / 65 R16
Length
4751 mm5370
Wheelbase
2865 mm3430
Height
1437 mm1909
Width
1820 mm1928
No of Seating Rows
23
Bootspace
455 L-
Seating Capacity
5 Person7
Doors
4 Doors5
Fuel Tank Capacity
40 litres57
Features
Remote AC: On / Off via App
Yes-
Car Light Flashing & Honking via App
Yes-
Remote Engine Start/Stop
Yes-
Emergency Call Button
Yes-
Remote Sunroof: Open / Close via App
Yes-
Alexa Compatibility
No-
Steering Adjustment
Electric Tilt & TelescopicManual Tilt & Telescopic
Parking Sensors
Front & RearFront & Rear
Parking Assist
Automatic ParkingReverse Camera with Guidance
Keyless Start/ Button Start
YesYes
Vanity Mirrors on Sun Visors
Driver & Co-Driver (with light)Driver & Co-Driver
Air Purifier
No-
Air Conditioner
Automatic Climate Control: Dual Zone (Front AC: Two Zones with Fan speed control, Second row AC: Blower with Vents Behind Front Armrest)Yes (Automatic Three Zone)
Heater
YesYes
Cruise Control
YesYes
Trip Meter
2 Trips ElectronicElectronic 2 Trips
Tachometer
DigitalAnalogue
Gear Indicator
NoYes
Instrument Cluster
Digital Instrument Cluster with Adjustable Cluster BrightnessAnalogue - Digital
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
No-
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessRemote
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Body Kit
No-
Adjustable ORVM
Electrically Adjustable & RetractableElectrically Adjustable & Retractable
Power Windows
Front & Rear Power Windows, All One-touch up/downFront & Rear
Rain-sensing Wipers
YesYes
Door Pockets
Front & RearFront
Scuff Plates
Metallic-
Rear Defogger
YesYes
Rear Wiper
NoYes
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseElectric Tailgate Release
Driver Armrest Storage
YesNo
Sunglass Holder
NoYes
Cup Holders
Cupholders in Front & Second RowFront & Rear
Third Row Cup Holders
NoYes
Cornering Headlights
NoIntelligent
Headlights
LEDLED
Headlight Height Adjuster
YesYes
Fog Lights
LED - Front & Halogen - RearLED on front, LED on rear
Follow me home headlamps
YesYes
Puddle Lamps
YesYes
Ambient Interior Lighting
Yes (64)Multi-colour
AM/FM Radio
YesYes
Steering mounted controls
YesYes
Wireless Charger
Yes-
Smart Connectivity
Android Auto (Wireless) & Apple CarPlay (Wireless)Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)
Bluetooth Compatibility
Phone Calls & Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
GPS Navigation System
YesYes
Voice Command
YesYes
Check Vehicle Status Via App
Yes-
Remote Car Lock/Unlock Via app
Yes-
Geo-Fence
Yes-
Differential Lock
No-
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
YesYes
Hill Hold Control
YesYes
Electronic Stability Program (ESP)
YesYes
Hill Descent Control
NoNo
Four-Wheel-Drive
NoNo
Brake Assist (BA)
YesYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Emergency Brake Light Flashing
Yes-
Blind Spot Detection
Yes-
Airbags
7 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side)4 Airbags (Driver, Front Passenger, Driver Side, Front Passenger Side)
High-beam Assist
Yes-
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Lane Departure Warning
No-
Child Seat Anchor Points
YesYes
Puncture Repair Kit
Yes-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
Not Tested5 Star (Euro NCAP)
Rear Armrest
Cup HolderYes
Driver Seat Adjustment
12 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, seat height: up / down, lumbar: up / down, lumbar: forward / back, seat base angle: up / down) + 4 way manually adjustable (headrest: up / down, headrest: forward / back)8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)
Split Rear Seat
40:20:40No
Ventilated Seats
Front (Cooled)-
Split Third Row Seat
NoNo
Seat Upholstery
LeatherFabric
Folding Rear Seat
FlatFull
Front Passenger Seat Adjustment
12 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, seat height: up / down, lumbar: up / down, lumbar: forward / back, seat base angle: up / down) + 2 way manually adjustable (headrest: up / down)8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)
Front Seatback Pockets
YesYes
Driver Armrest
YesYes
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
68,52,97081,92,503
Ex-Showroom Price
59,90,00071,10,000
RTO
6,28,0008,95,080
Insurance
2,34,4701,86,923
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
1,47,2971,76,088
Expert Rating
-

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