In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz C-Class [2018-2022] and Mercedes-Benz C-Class Cabriolet, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz C-Class [2018-2022] Price starts at Rs. 50.01 Lakhs (last recorded price) for C 200 Progressive, Mercedes-Benz C-Class Cabriolet Price starts at Rs. 68.7 Lakhs (last recorded price) for C300. C-Class Cabriolet: 1991 cc engine, 17.4 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
C-Class [2018-2022] vs C-Class Cabriolet Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|C-class [2018-2022]
|C-class cabriolet
|Brand
|Mercedes-Benz
|Mercedes-Benz
|Price
|₹ 50.01 Lakhs
|₹ 68.7 Lakhs
|Mileage
|-
|17.4 kmpl
|Engine Capacity
|1950 cc
|1991 cc
|Transmission
|Automatic
|Automatic
|Cylinders
|4
|4