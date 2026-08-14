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Mercedes-Benz AMG GLC43 Coupe [2020-2024] vs Mercedes-Benz e-class-all-terrain

In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz AMG GLC43 Coupe [2020-2024] and Mercedes-Benz e-class-all-terrain, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz AMG GLC43 Coupe [2020-2024] Price starts at Rs. 83.1 Lakhs (last recorded price) for 4MATIC, Mercedes-Benz e-class-all-terrain Price starts at Rs. 75 Lakhs (last recorded price) for E 220 d [2018-2019]. AMG GLC43 Coupe [2020-2024]: 2996 cc engine, 9.5 kmpl mileage. e-class-all-terrain: 1950 cc engine, 12.06 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
AMG GLC43 Coupe [2020-2024] vs e-class-all-terrain Comparison
KEY HIGHLIGHTS Amg glc43 coupe [2020-2024] E-class-all-terrain
BrandMercedes-BenzMercedes-Benz
Price₹ 83.1 Lakhs₹ 75 Lakhs
Mileage9.5 kmpl12.06 kmpl
Engine Capacity2996 cc1950 cc
TransmissionAutomatic Automatic
Cylinders44

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AMG GLC43 Coupe [2020-2024]
Mercedes-Benz AMG GLC43 Coupe [2020-2024]
4MATIC
₹83.10 Lakhs*
*Last Recorded Price
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e-class-all-terrain
Mercedes-Benz e-class-all-terrain
E 220 d [2018-2019]
₹75 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Specification
Others
Idle Start/StopIdle Start/Stop
Max Torque (Nm@rpm)
520 Nm @ 2500 rpm400 Nm @ 1600 rpm
Transmission
Automatic (Torque Converter) - 9 Gears, Paddle Shift, Sport ModeAutomatic - 9 Gears, Paddle Shift, Sport Mode
Mileage (ARAI)
9.512.06 kmpl
Max Power (bhp@rpm)
385 bhp @ 5500 rpm192 bhp @ 3800 rpm
Emission Standard
BS 6BS 4
Top Speed
250-
Engine Type
M276 DE 30 LA Twin-Turbocharged V6CDI
Alternate Fuel
Not Applicable-
Driving Range
627-
Acceleration (0-100 kmph)
4.9-
Drivetrain
AWDRWD
Turbocharger/Supercharger
Twin TurboTurbocharged
Fuel Type
Petrol-
Engine
2996 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1950 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Minimum Turning Radius
5.95.3 metres
Rear Brake Type
Ventilated DiscDisc
Spare Wheel
Space SaverAlloy
Front Tyres
235 / 55 R19245 / 45 R19
Wheels
Alloy WheelsAlloy Wheels
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
Ventilated DiscDisc
Rear Suspension
Multi-link suspension, coil springs, twin-tube gas-filled shock absorbers, stabiliser barAGILITY CONTROL
Front Suspension
Double wishbone, coil springs, single-tube gas-filled shock absorber, stabiliser barAGILITY CONTROL
Rear Tyres
235 / 55 R19245 / 45 R19
Ground Clearance
201-
Length
47314933 mm
Wheelbase
28732939 mm
Height
16201475 mm
Width
18901852 mm
Bootspace
550540 litres
No of Seating Rows
22 Rows
Seating Capacity
55 Person
Doors
54 Doors
Fuel Tank Capacity
6680 litres
Features
Steering Adjustment
Tilt & TelescopicElectric Tilt & Telescopic
Cabin-Boot Access
YesYes
Cruise Control
YesYes
Heater
YesYes
Parking Sensors
Front & RearFront & Rear
Keyless Start/ Button Start
YesYes
Parking Assist
360 Camera360 Camera
Vanity Mirrors on Sun Visors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Air Conditioner
Yes (Automatic Dual Zone)Yes (Automatic Three Zone)
Anti-glare Mirrors
Electronic - AllElectronic - Internal Only
12V Power Outlets
21
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Two Zones, Individual Fan Speed ControlsTwo Zones, Individual Fan Speed Controls
Rear AC
Blower, Vents Behind Front ArmrestSeparate Zone, Vents Behind Front Armrest, Common Fan Speed Control
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsMulti-Function Display
Shift Indicator
NoDynamic
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalAnalogue
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
DigitalAnalogue
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
DigitalAnalogue
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
NoNo
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Seat Adjustment
2 Way-
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessKeyless
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Chrome Finish Exhaust pipe
YesYes
Roof Mounted Antenna
NoYes
Body Kit
Cladding - Black/GreyNo
Sunroof / Moonroof
Electrically AdjustablePanoramic Sunroof
Adjustable ORVM
Electrically Adjustable & RetractableElectrically Adjustable
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
YesYes
Rear Defogger
YesYes
One Touch -Down
AllAll
Rain-sensing Wipers
YesYes
Exterior Door Handles
Body ColouredBody Coloured
Interior Door Handles
ChromeChrome
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredBody Coloured
Door Pockets
Front & RearFront
Rear Windshield Blind
NoElectric
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseInternal with Remote
One Touch - Up
AllAll
Side Window Blinds
Rear - ManualRear - Manual
Driver Armrest Storage
YesYes
Sunglass Holder
YesYes
Cooled Glove Box
No-
Cup Holders
Front & RearFront & Rear
Warranty (Years)
23
Battery Warranty (Kilometres)
No-
Warranty (Kilometres)
UnlimitedUnlimited
Cornering Headlights
IntelligentNo
Glove Box Lamp
YesYes
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Rear Reading Lamp
Both SidesYes
Lights on Vanity Mirrors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Ambient Interior Lighting
Yes-
Automatic Head Lamps
YesYes
Headlights
LEDLED
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
LEDLED
Daytime Running Lights
LEDLED
Fog Lights
LED on front, LED on rearLED on front, LED on rear
Follow me home headlamps
YesYes
Puddle Lamps
YesYes
CD Player
NoYes
Gesture Control
No-
Steering mounted controls
YesYes
Wireless Charger
Yes-
Smart Connectivity
Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)-
iPod Compatibility
YesYes
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Speakers
6+6+
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
Internal Hard-drive
No-
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
Not Available2 Din
DVD Playback
NoNo
MP3 Playback
YesYes
USB Compatibility
YesYes
GPS Navigation System
YesNo
Voice Command
YesYes
Aux Compatibility
YesYes
Display
LCD DisplayLCD Display
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
Yes-
Over The Air (OTA) Updates
Yes-
Check Vehicle Status Via App
Yes-
Remote Car Lock/Unlock Via app
Yes-
Geo-Fence
Yes-
Find My Car
Yes-
Emergency Call
Yes-
Differential Lock
NoNo
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
YesYes
Hill Hold Control
YesYes
Electronic Stability Program (ESP)
YesYes
Hill Descent Control
NoNo
Ride Height Adjustment
NoNo
Four-Wheel-Drive
Torque-On-DemandNo
Brake Assist (BA)
YesYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
YesYes
Airbags
7 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side)-
Forward Collision Warning (FCW)
Yes-
High-beam Assist
Yes-
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph-
Child Seat Anchor Points
YesYes
Emergency Brake Light Flashing
Yes-
Seat Belt Warning
YesYes
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
YesYes
Blind Spot Detection
Yes-
Middle rear three-point seatbelt
YesYes
Automatic Emergency Braking (AEB)
Yes-
Puncture Repair Kit
Yes-
NCAP Rating
5 Star (Euro NCAP)-
Rear Row Seat Adjustment
2 way manually adjustable (headrest up / down)-
Seat Upholstery
Artificial LeatherLeather
Interiors
Dual ToneDual Tone
Driver Armrest
YesYes
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
With Cup HolderWith Cup Holder
Split Rear Seat
40:20:40 split40:20:40 split
Driver Seat Adjustment
16 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down, extended thigh support forward / back)-
Interior Colours
Silk Beige / Espresso Brown, Magma Grey / Black, Black-
Ventilated Seats
NoNo
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
YesYes
Folding Rear Seat
FullNo
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Ventilated Seat Type
NoNo
Front Seatback Pockets
YesYes
Front Passenger Seat Adjustment
16 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down, extended thigh support forward / back)-
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
95,47,40687,84,781
Ex-Showroom Price
83,10,00075,00,000
RTO
8,85,0009,66,500
Insurance
3,51,9063,18,281
Accessories Charges
00
FastTag Charges
5000
Other Charges
00
EMI
2,05,2101,88,819

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