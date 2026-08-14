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Mercedes-Benz AMG GLA35 vs Mercedes-Benz V-Class

In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz AMG GLA35 and Mercedes-Benz V-Class, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz AMG GLA35 Price starts at Rs. 63.5 Lakhs (ex-showroom price) for 4MATIC, Mercedes-Benz V-Class Price starts at Rs. 71.1 Lakhs (last recorded price) for Expression ELWB. AMG GLA35: 1991 cc engine, 13.4 kmpl mileage. V-Class: 1950 cc engine, 16.1 to 16.6 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
AMG GLA35 vs V-Class Comparison
KEY HIGHLIGHTS Amg gla35 V-class
BrandMercedes-BenzMercedes-Benz
Price₹ 63.5 Lakhs₹ 71.1 Lakhs
Mileage13.4 kmpl16.1 to 16.6 kmpl
Engine Capacity1991 cc1950 cc
TransmissionAutomatic Automatic
Cylinders44

Filters
AMG GLA35
Mercedes-Benz AMG GLA35
4MATIC
₹63.50 Lakhs*
*Ex-showroom price
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V-Class
Mercedes-Benz V-Class
Expression ELWB
₹71.10 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Wheel
Taillight
Dashboard
Headlight
Front Left Side
Steering Wheel
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Specification
Engine Type
2.0LOM651 Turbocharged I4
Others
Idle Start/StopIdle Start/Stop
Acceleration (0-100 kmph)
5.1 seconds-
Max Torque (Nm@rpm)
400 Nm @ 3000-4000 rpm380 Nm @ 1200 rpm
Transmission
Automatic (DCT) - 8 Gears, Paddle Shift, Sport ModeAutomatic (Torque Converter) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode
Max Power (bhp@rpm)
302 bhp @ 5800 rpm161 bhp @ 4200 rpm
Drivetrain
AWDRWD
Turbocharger/Supercharger
TurbochargedTurbocharged
Emission Standard
BS6 Phase 2BS 6
Engine
1991 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1950 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Fuel Type
Petrol-
Max Speed
250 kmph-
Minimum Turning Radius
6 metres6.25
Rear Brake Type
DiscDisc
Front Tyres
235 / 45 R19205 / 65 R16
Wheels
Alloy WheelsAlloy Wheels
Front Brake Type
Ventilated DiscVentilated Disc
Rear Suspension
Multilink, Coil Springs, Gas-filled Shock Absorbers, Stabiliser Bar with Electronic Damping ControlSemi-trailing arm rear suspension with coil springs, stabilisers and shock absorbers
Front Suspension
MacPherson Strut with Transverse Control Arm, Coil Springs, Twin-tube Gas-filled Shock Absorbers, Stabiliser Bar with Electronic Damping ControlMcPherson front axle with coil springs, stabilisers and shock absorbers
Rear Tyres
235 / 45 R19205 / 65 R16
No of Seating Rows
2 Rows3
Bootspace
435 litres-
Seating Capacity
5 Person7
Doors
5 Doors5
Fuel Tank Capacity
51 litres57
Length
4436 mm5370
Wheelbase
2729 mm3430
Height
1588 mm1909
Width
1849 mm1928
Features
Cabin-Boot Access
YesYes
Steering Adjustment
Electric Tilt & TelescopicManual Tilt & Telescopic
Cruise Control
YesYes
Heater
YesYes
Parking Sensors
Front & RearFront & Rear
Keyless Start/ Button Start
YesYes
Vanity Mirrors on Sun Visors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Parking Assist
Reverse Camera with GuidanceReverse Camera with Guidance
Air Conditioner
Automatic Climate Control: Dual ZoneYes (Automatic Three Zone)
Anti-glare Mirrors
Electronic - Internal & Driver DoorElectronic - All
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Two Zones, Individual Fan Speed ControlsTwo Zones, Individual Fan Speed Controls
Rear AC
Blower, Vents Behind Front ArmrestSeparate Zone, Vents on Roof , Common Fan Speed Control
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
YesDynamic
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
DigitalAnalogue
Instantaneous Consumption
YesYes
Instrument Cluster
DigitalAnalogue - Digital
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
No-
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessRemote
Panaromic Sunroof
Yes-
Rub - Strips
SilverNo
Chrome Finish Exhaust pipe
YesYes
Roof Mounted Antenna
YesNo
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Body Kit
No-
Sunroof / Moonroof
PanoramicNo
Adjustable ORVM
Electrically Adjustable & RetractableElectrically Adjustable & Retractable
One Touch -Down
AllAll
Turn Indicators on ORVM
YesYes
Rain-sensing Wipers
YesYes
Interior Door Handles
SilverChrome
Scuff Plates
Metallic-
Door Pockets
FrontFront
Rear Defogger
YesYes
Boot-lid Opener
Electric Opening and ClosingElectric Tailgate Release
Rear Wiper
YesYes
One Touch - Up
AllAll
Driver Armrest Storage
YesNo
Cup Holders
Front & Second RowFront & Rear
Cornering Headlights
NoIntelligent
Glove Box Lamp
YesYes
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Ambient Interior Lighting
Multi-colourMulti-colour
Rear Reading Lamp
YesYes
Lights on Vanity Mirrors
Co-Driver OnlyDriver & Co-Driver
Automatic Head Lamps
YesYes
Headlights
LEDLED
Headlight Height Adjuster
YesYes
Daytime Running Lights
LEDLED
Tail Lights
LEDLED
Follow me home headlamps
YesYes
Puddle Lamps
YesYes
Warranty (Years)
82
Battery Warranty (Kilometres)
Not ApplicableNo
Warranty (Kilometres)
UnlimitedUnlimited
Battery Warranty (Years)
Not Applicable-
AM/FM Radio
YesYes
Steering mounted controls
YesYes
Wireless Charger
Yes-
Head Unit Size
Not ApplicableNot Available
iPod Compatibility
YesYes
Speakers
6+6+
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
GPS Navigation System
YesYes
USB Compatibility
YesYes
Display
Touch-screen DisplayLCD Display
Voice Command
YesYes
Remote AC On/Off Via app
Yes-
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
Yes-
Over The Air (OTA) Updates
Yes-
Check Vehicle Status Via App
Yes-
Remote Car Lock/Unlock Via app
Yes-
Geo-Fence
Yes-
Find My Car
Yes-
Emergency Call
Yes-
Middle Rear Head Rest
YesNo
Airbags
7 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side)4 Airbags (Driver, Front Passenger, Driver Side, Front Passenger Side)
Forward Collision Warning (FCW)
Yes-
High-beam Assist
Yes-
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Lane Departure Warning
No-
Child Seat Anchor Points
YesYes
Seat Belt Warning
YesYes
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
YesYes
Emergency Brake Light Flashing
Yes-
Blind Spot Detection
Yes-
Lane Departure Prevention
No-
Middle rear three-point seatbelt
YesNo
Automatic Emergency Braking (AEB)
No-
Puncture Repair Kit
Yes-
NCAP Rating
Not Tested5 Star (Euro NCAP)
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
YesYes
Hill Hold Control
YesYes
Electronic Stability Program (ESP)
YesYes
Hill Descent Control
NoNo
Four-Wheel-Drive
Torque-On-DemandNo
Brake Assist (BA)
YesYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Rear Row Seat Adjustment
2 way manually adjustable (headrest up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Seat Upholstery
Fabric + LeatheretteFabric
Interiors
Black with Contrast Red Stitching, optional Light Aluminium TrimDual Tone
Driver Armrest
YesYes
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
YesYes
Split Rear Seat
40:20:40 splitNo
Driver Seat Adjustment
10 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back) + 4 way manually adjustable (headrest up / down, extended thigh support forward / back)8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)
Interior Colours
Black with Contrast Red Stitching, optional Light Aluminium TrimBlack Santos, Beige / Black, Black
Rear Passenger Seats Type
BenchCaptain Seats
Leather-wrapped Steering Wheel
YesYes
Folding Rear Seat
FlatFull
Head-rests
Front & RearFront, Second & Third
Front Passenger Seat Adjustment
10 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, seat height: up / down, lumbar: up / down, lumbar: forward / back) + 4 way manually adjustable (headrest: up / down, extended thigh support: forward / back)8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)
Front Seatback Pockets
YesYes
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
71,01,58981,92,503
Ex-Showroom Price
63,50,00071,10,000
RTO
6,45,3308,95,080
Insurance
1,05,7591,86,923
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
1,52,6401,76,088
Expert Rating
Pros and Cons

Pros

Sporty looksRelatively spacious cabin

Cons

ExpensiveMisses on V6 engine

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