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Mercedes-Benz AMG GLA35 vs Mercedes-Benz C-Class [2018-2022]

In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz AMG GLA35 and Mercedes-Benz C-Class [2018-2022], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz AMG GLA35 Price starts at Rs. 63.5 Lakhs (ex-showroom price) for 4MATIC, Mercedes-Benz C-Class [2018-2022] Price starts at Rs. 50.01 Lakhs (last recorded price) for C 200 Progressive. AMG GLA35: 1991 cc engine, 13.4 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
AMG GLA35 vs C-Class [2018-2022] Comparison
KEY HIGHLIGHTS Amg gla35 C-class [2018-2022]
BrandMercedes-BenzMercedes-Benz
Price₹ 63.5 Lakhs₹ 50.01 Lakhs
Mileage13.4 kmpl-
Engine Capacity1991 cc1950 cc
TransmissionAutomatic Automatic
Cylinders44

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AMG GLA35
Mercedes-Benz AMG GLA35
4MATIC
₹63.50 Lakhs*
*Ex-showroom price
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C-Class [2018-2022]
Mercedes-Benz C-Class [2018-2022]
C 200 Progressive
₹50.01 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Specification
Engine Type
2.0LM264 Turbo with EQ Boost
Others
Idle Start/StopRegenerative Braking, Idle Start/Stop
Acceleration (0-100 kmph)
5.1 seconds7.7
Max Torque (Nm@rpm)
400 Nm @ 3000-4000 rpm300 Nm @ 1200 rpm
Transmission
Automatic (DCT) - 8 Gears, Paddle Shift, Sport ModeAutomatic (Torque Converter) - 9 Gears, Paddle Shift, Sport Mode
Max Power (bhp@rpm)
302 bhp @ 5800 rpm201 bhp @ 5800 rpm
Drivetrain
AWDRWD
Turbocharger/Supercharger
TurbochargedTurbocharged
Emission Standard
BS6 Phase 2BS 6
Engine
1991 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1991 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Fuel Type
Petrol-
Max Speed
250 kmph-
Minimum Turning Radius
6 metres5.61
Rear Brake Type
DiscDisc
Front Tyres
235 / 45 R19225 / 50 R17
Wheels
Alloy WheelsAlloy Wheels
Front Brake Type
Ventilated DiscDisc
Rear Suspension
Multilink, Coil Springs, Gas-filled Shock Absorbers, Stabiliser Bar with Electronic Damping ControlIndependent, Multi-link with Coil Springs
Front Suspension
MacPherson Strut with Transverse Control Arm, Coil Springs, Twin-tube Gas-filled Shock Absorbers, Stabiliser Bar with Electronic Damping ControlIndependent, 4-link with Coil Springs
Rear Tyres
235 / 45 R19225 / 50 R17
No of Seating Rows
2 Rows2
Bootspace
435 litres480
Seating Capacity
5 Person5
Doors
5 Doors4
Fuel Tank Capacity
51 litres66
Length
4436 mm4686
Wheelbase
2729 mm2840
Height
1588 mm1442
Width
1849 mm1810
Features
Cabin-Boot Access
YesYes
Steering Adjustment
Electric Tilt & TelescopicManual Tilt & Telescopic
Cruise Control
YesYes
Heater
YesYes
Parking Sensors
Front & RearFront & Rear
Keyless Start/ Button Start
YesYes
Vanity Mirrors on Sun Visors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Parking Assist
Reverse Camera with GuidanceReverse Camera with Guidance
Air Conditioner
Automatic Climate Control: Dual ZoneYes (Automatic Dual Zone)
Anti-glare Mirrors
Electronic - Internal & Driver DoorElectronic - Internal Only
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Two Zones, Individual Fan Speed ControlsTwo Zones, Individual Fan Speed Controls
Rear AC
Blower, Vents Behind Front ArmrestVents Behind Front Armrest, Common Fan Speed Control
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
YesDynamic
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
DigitalAnalogue
Instantaneous Consumption
YesYes
Instrument Cluster
DigitalAnalogue - Digital
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
NoNo
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessKeyless
Panaromic Sunroof
Yes-
Rub - Strips
SilverNo
Chrome Finish Exhaust pipe
YesYes
Roof Mounted Antenna
YesYes
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Body Kit
NoNo
Sunroof / Moonroof
PanoramicPanoramic Sunroof
Adjustable ORVM
Electrically Adjustable & RetractableElectrically Adjustable & Retractable
One Touch -Down
AllAll
Turn Indicators on ORVM
YesYes
Rain-sensing Wipers
YesYes
Interior Door Handles
SilverChrome
Scuff Plates
Metallic-
Door Pockets
FrontFront & Rear
Rear Defogger
YesYes
Boot-lid Opener
Electric Opening and ClosingElectric Tailgate Release
Rear Wiper
YesNo
One Touch - Up
AllAll
Driver Armrest Storage
YesYes
Cup Holders
Front & Second RowFront & Rear
Cornering Headlights
NoIntelligent
Glove Box Lamp
YesYes
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Ambient Interior Lighting
Multi-colourYes
Rear Reading Lamp
YesBoth Sides
Lights on Vanity Mirrors
Co-Driver OnlyDriver & Co-Driver
Automatic Head Lamps
YesYes
Headlights
LEDLED
Headlight Height Adjuster
YesYes
Daytime Running Lights
LEDLED
Tail Lights
LEDLED
Follow me home headlamps
YesYes
Puddle Lamps
YesYes
Warranty (Years)
82
Battery Warranty (Kilometres)
Not ApplicableNo
Warranty (Kilometres)
UnlimitedUnlimited
Battery Warranty (Years)
Not Applicable-
AM/FM Radio
YesYes
Steering mounted controls
YesYes
Wireless Charger
YesYes
Head Unit Size
Not ApplicableNot Available
iPod Compatibility
YesYes
Speakers
6+6+
Integrated (in-dash) Music System
YesNo
GPS Navigation System
YesYes
USB Compatibility
YesYes
Display
Touch-screen DisplayLCD Display
Voice Command
YesYes
Remote AC On/Off Via app
YesNo
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
YesYes
Over The Air (OTA) Updates
YesYes
Check Vehicle Status Via App
YesYes
Remote Car Lock/Unlock Via app
YesYes
Geo-Fence
YesYes
Find My Car
YesYes
Emergency Call
YesYes
Middle Rear Head Rest
YesYes
Airbags
7 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side)7 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side)
Forward Collision Warning (FCW)
YesNo
High-beam Assist
YesYes
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Lane Departure Warning
NoNo
Child Seat Anchor Points
YesYes
Seat Belt Warning
YesYes
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
YesYes
Emergency Brake Light Flashing
Yes-
Blind Spot Detection
YesYes
Lane Departure Prevention
NoNo
Middle rear three-point seatbelt
YesYes
Automatic Emergency Braking (AEB)
NoNo
Puncture Repair Kit
YesYes
NCAP Rating
Not Tested5 Star (Euro NCAP)
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
YesYes
Hill Hold Control
YesYes
Electronic Stability Program (ESP)
YesYes
Hill Descent Control
NoNo
Four-Wheel-Drive
Torque-On-DemandNo
Brake Assist (BA)
YesYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Rear Row Seat Adjustment
2 way manually adjustable (headrest up / down)2 way manually adjustable (headrest up / down)
Seat Upholstery
Fabric + LeatheretteLeather
Interiors
Black with Contrast Red Stitching, optional Light Aluminium TrimDual Tone
Driver Armrest
YesYes
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
YesWith Cup Holder
Split Rear Seat
40:20:40 split40:20:40 split
Driver Seat Adjustment
10 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back) + 4 way manually adjustable (headrest up / down, extended thigh support forward / back)14 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down) + 2 way manually adjustable (extended thigh support forward / back)
Interior Colours
Black with Contrast Red Stitching, optional Light Aluminium TrimBlack, Silk Beige / Black
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
YesYes
Folding Rear Seat
FlatFull
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Front Passenger Seat Adjustment
10 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, seat height: up / down, lumbar: up / down, lumbar: forward / back) + 4 way manually adjustable (headrest: up / down, extended thigh support: forward / back)6 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Front Seatback Pockets
YesYes
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
71,01,58957,54,903
Ex-Showroom Price
63,50,00050,01,000
RTO
6,45,3305,29,100
Insurance
1,05,7592,24,303
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
1,52,6401,23,695
Expert Rating
-
Pros and Cons

Pros

Sporty looksRelatively spacious cabin

Cons

ExpensiveMisses on V6 engine

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