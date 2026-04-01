AMG E53 vs GLE [2020-2023] Comparison

KEY HIGHLIGHTS Amg e53 Gle [2020-2023] Brand Mercedes-Benz Mercedes-Benz Price ₹ 1.02 Cr ₹ 91.2 Lakhs Mileage 11.7 kmpl 14 kmpl Engine Capacity 2999 cc 1950 cc Transmission Automatic Automatic Cylinders 6 4

In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz AMG E53 and Mercedes-Benz GLE [2020-2023], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz AMG E53 Price starts at Rs. 1.02 Cr (last recorded price) for 4MATIC Plus, Mercedes-Benz GLE [2020-2023] Price starts at Rs. 91.2 Lakhs (last recorded price) for 300d 4MATIC LWB. AMG E53: 2999 cc engine, 11.7 kmpl mileage. GLE [2020-2023]: 1950 cc engine, 14 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.