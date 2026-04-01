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Mercedes-Benz AMG E53 vs Mercedes-Benz GLE [2020-2023]

In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz AMG E53 and Mercedes-Benz GLE [2020-2023], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz AMG E53 Price starts at Rs. 1.02 Cr (last recorded price) for 4MATIC Plus, Mercedes-Benz GLE [2020-2023] Price starts at Rs. 91.2 Lakhs (last recorded price) for 300d 4MATIC LWB. AMG E53: 2999 cc engine, 11.7 kmpl mileage. GLE [2020-2023]: 1950 cc engine, 14 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
AMG E53 vs GLE [2020-2023] Comparison
KEY HIGHLIGHTS Amg e53 Gle [2020-2023]
BrandMercedes-BenzMercedes-Benz
Price₹ 1.02 Cr₹ 91.2 Lakhs
Mileage11.7 kmpl14 kmpl
Engine Capacity2999 cc1950 cc
TransmissionAutomatic Automatic
Cylinders64

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AMG E53
Mercedes-Benz AMG E53
4MATIC Plus
₹1.02 Crore*
*Last Recorded Price
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GLE [2020-2023]
Mercedes-Benz GLE [2020-2023]
300d 4MATIC LWB
₹91.20 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Specification
Others
Regenerative Braking, Idle Start/StopIdle Start/Stop
Max Torque (Nm@rpm)
520 Nm @ 1800 rpm500 Nm @ 1600-2200 rpm
Transmission
Automatic (Torque Converter) - 9 Gears, Paddle Shift, Sport ModeAutomatic (TC) - 9 Gears, Paddle Shift, Sport Mode
Mileage (ARAI)
11.7614 kmpl
Max Power (bhp@rpm)
429 bhp @ 6100 rpm241 bhp @ 4200 rpm
Emission Standard
BS 6BS 6
Top Speed
250-
Engine Type
3.0L M256 Turbocharged I6 + EQ BoostOM654 Turbocharged I4
Alternate Fuel
Not Applicable-
Electric Motor
1 Permanent magnet synchronous Placed At Integrated with Transmission-
Driving Range
7761309 Km
Acceleration (0-100 kmph)
4.57.2 seconds
Drivetrain
AWD4WD / AWD
Turbocharger/Supercharger
TurbochargedTurbocharged
Fuel Type
Petrol-
Max Motor Performance
22 bhp 250 Nm-
Engine
2999 cc, 6 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1950 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Rear Brake Type
Ventilated DiscVentilated Disc
Four Wheel Steering
No-
Spare Wheel
Space SaverSpace Saver
Front Tyres
245 / 40 R19265 / 45 R19
Wheels
Alloy WheelsAlloy Wheels
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
Ventilated DiscVentilated Disc
Rear Suspension
Independent Multi-link Suspension with Air SpringsIndependent, Multi-link, Coil Springs
Front Suspension
Independent Multi-link Suspension with Air SpringsIndependent, Double Wishbone, Coil Springs
Rear Tyres
275 / 35 R19265 / 45 R19
Ground Clearance
114215 mm
Length
49534924 mm
Wheelbase
29392995 mm
Kerb Weight
1969-
Height
14471772 mm
Width
18522157 mm
Bootspace
371630 litres
No of Seating Rows
2-
Seating Capacity
55 Person
Doors
45 Doors
Fuel Tank Capacity
6693 litres
Features
Steering Adjustment
Electric Tilt & TelescopicManual Tilt & Telescopic
Cabin-Boot Access
No-
Cruise Control
AdaptiveYes
Heater
YesYes
Parking Sensors
Front & RearFront & Rear
Keyless Start/ Button Start
YesYes
Parking Assist
Automatic ParkingReverse Camera with Guidance
Vanity Mirrors on Sun Visors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Air Conditioner
Yes (Automatic Three Zone)Yes (Automatic Four Zone)
Anti-glare Mirrors
Electronic - AllElectronic - All
12V Power Outlets
Yes2
Headlight & Ignition On Reminder
Yes-
Front AC
Two Zones, Individual Fan Speed ControlsTwo Zones, Individual Fan Speed Controls
Rear AC
Separate Zone, Vents Behind Front Armrest, Common Fan Speed ControlTwo Zones, Vents Behind Front Armrest, Individual Fan Speed Controls
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
YesDynamic
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
DigitalDigital
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
DigitalDigital
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
NoNo
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Seat Adjustment
2 Way-
Engine immobilizer
Yes-
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
Remote with Boot OpenerKeyless
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Chrome Finish Exhaust pipe
YesYes
Roof Mounted Antenna
No-
Body Kit
NoCladding - Black/Grey
Sunroof / Moonroof
Panoramic SunroofPanoramic Sunroof
Adjustable ORVM
Electrically Adjustable & Retractable-
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
YesYes
Rear Defogger
YesYes
One Touch -Down
AllAll
Rain-sensing Wipers
YesYes
Exterior Door Handles
Body ColouredBody Coloured
Interior Door Handles
SilverChrome
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body Coloured-
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Rear Windshield Blind
Electric-
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseElectric Opening and Closing
One Touch - Up
All-
Side Window Blinds
Rear - ManualRear - Electric
Driver Armrest Storage
YesYes
Sunglass Holder
NoYes
Cooled Glove Box
No-
Cup Holders
NoFront & Rear
Warranty (Years)
32
Battery Warranty (Kilometres)
Not Applicable-
Warranty (Kilometres)
UnlimitedUnlimited
Cornering Headlights
IntelligentIntelligent
Glove Box Lamp
NoYes
Cabin Lamps
Front and Rear-
Rear Reading Lamp
NoYes
Lights on Vanity Mirrors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Ambient Interior Lighting
Multi-colourMulti-colour
Automatic Head Lamps
Yes-
Headlights
LEDLED
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
LEDLED
Daytime Running Lights
LEDLED
Fog Lights
LEDLED on front, LED on rear
Follow me home headlamps
NoYes
Puddle Lamps
NoYes
CD Player
No-
Steering mounted controls
YesYes
Wireless Charger
YesYes
Smart Connectivity
Android Auto (Wired), Apple Car Play (Wired)Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)
iPod Compatibility
YesYes
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Speakers
6+6+
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
Internal Hard-drive
No-
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
Not AvailableNot Applicable
DVD Playback
NoNo
MP3 Playback
Yes-
USB Compatibility
YesYes
GPS Navigation System
YesYes
Voice Command
YesYes
Aux Compatibility
NoYes
Display
Touch-screen DisplayLCD Display
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
NoYes
Remote AC On/Off Via app
YesYes
Over The Air (OTA) Updates
NoYes
Check Vehicle Status Via App
YesYes
Remote Car Lock/Unlock Via app
YesYes
Geo-Fence
YesYes
Find My Car
YesYes
Alexa Compatibility
Yes-
Emergency Call
YesYes
Differential Lock
NoNo
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
YesYes
Hill Hold Control
YesYes
Electronic Stability Program (ESP)
YesYes
Ride Height Adjustment
YesNo
Four-Wheel-Drive
Torque-On-DemandTorque-On-Demand
Limited Slip Differential (LSD)
NoNo
Brake Assist (BA)
YesYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
Yes-
Airbags
7 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side)7 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side)
Forward Collision Warning (FCW)
YesYes
High-beam Assist
YesNo
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
YesYes
Emergency Brake Light Flashing
Yes-
Seat Belt Warning
YesYes
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
YesYes
Blind Spot Detection
YesYes
Middle rear three-point seatbelt
Yes-
Automatic Emergency Braking (AEB)
YesYes
Puncture Repair Kit
YesYes
NCAP Rating
5 Star (Euro NCAP)5 Star (Euro NCAP)
Rear Row Seat Adjustment
2 way manually adjustable (headrest up / down)2 way manually adjustable (headrest up / down)
Seat Upholstery
Artificial LeatherArtificial Leather
Interiors
Single ToneDual Tone
Driver Armrest
YesYes
Rear Armrest
YesWith Cup Holder
Driver Seat Adjustment
16 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down, extended thigh support forward / back)14 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, extended thigh support forward / back)
Interior Colours
Black with Aluminium Trim and Red SeatbeltsMacchiato Beige / Black, Black
Ventilated Seats
Front onlyNo
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
YesYes
Folding Rear Seat
NoFlat
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Ventilated Seat Type
HeatedNo
Front Seatback Pockets
YesYes
Front Passenger Seat Adjustment
16 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down, extended thigh support forward / back)14 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, extended thigh support forward / back)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
1,16,99,2891,04,03,495
Ex-Showroom Price
1,02,00,00091,20,000
RTO
10,74,0009,12,000
Insurance
4,24,7893,70,995
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
2,51,4632,23,611

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