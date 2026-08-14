hamburger icon
HomeCompare CarsAMG E53 vs C-Class Cabriolet

Mercedes-Benz AMG E53 vs Mercedes-Benz C-Class Cabriolet

In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz AMG E53 and Mercedes-Benz C-Class Cabriolet, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz AMG E53 Price starts at Rs. 1.02 Cr (last recorded price) for 4MATIC Plus, Mercedes-Benz C-Class Cabriolet Price starts at Rs. 68.7 Lakhs (last recorded price) for C300. AMG E53: 2999 cc engine, 11.7 kmpl mileage. C-Class Cabriolet: 1991 cc engine, 17.4 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
AMG E53 vs C-Class Cabriolet Comparison
KEY HIGHLIGHTS Amg e53 C-class cabriolet
BrandMercedes-BenzMercedes-Benz
Price₹ 1.02 Cr₹ 68.7 Lakhs
Mileage11.7 kmpl17.4 kmpl
Engine Capacity2999 cc1991 cc
TransmissionAutomatic Automatic
Cylinders64

Filters
AMG E53
Mercedes-Benz AMG E53
4MATIC Plus
₹1.02 Crore*
*Last Recorded Price
Check Details
C-Class Cabriolet
Mercedes-Benz C-Class Cabriolet
C300
₹68.70 Lakhs*
*Last Recorded Price
Check Details
Add Car
Specification
Others
Regenerative Braking, Idle Start/StopRegenerative Braking, Idle Start/Stop
Max Torque (Nm@rpm)
520 Nm @ 1800 rpm370 Nm @ 1800 rpm
Transmission
Automatic (Torque Converter) - 9 Gears, Paddle Shift, Sport ModeAutomatic (Torque Converter) - 9 Gears, Paddle Shift, Sport Mode
Mileage (ARAI)
11.76-
Max Power (bhp@rpm)
429 bhp @ 6100 rpm255 bhp @ 5800 rpm
Emission Standard
BS 6BS 6
Top Speed
250-
Engine Type
3.0L M256 Turbocharged I6 + EQ BoostM264 Turbo
Alternate Fuel
Not ApplicableNot Applicable
Electric Motor
1 Permanent magnet synchronous Placed At Integrated with Transmission-
Driving Range
776-
Acceleration (0-100 kmph)
4.5-
Drivetrain
AWDRWD
Turbocharger/Supercharger
TurbochargedTurbocharged
Fuel Type
PetrolPetrol
Max Motor Performance
22 bhp 250 Nm-
Engine
2999 cc, 6 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1991 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Rear Brake Type
Ventilated DiscDisc
Four Wheel Steering
No-
Spare Wheel
Space SaverSpace Saver
Front Tyres
245 / 40 R19235 / 35 R17
Wheels
Alloy WheelsAlloy Wheels
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
Ventilated DiscDisc
Rear Suspension
Independent Multi-link Suspension with Air SpringsIndependent, Multi-link with Coil Springs
Front Suspension
Independent Multi-link Suspension with Air SpringsIndependent, 4-link with Coil Springs
Rear Tyres
275 / 35 R19255 / 30 R17
Ground Clearance
114157
Length
49534686
Wheelbase
29392840
Kerb Weight
1969-
Height
14471409
Width
18521810
Bootspace
371227
No of Seating Rows
22
Seating Capacity
54
Doors
42
Fuel Tank Capacity
6659
Features
Steering Adjustment
Electric Tilt & TelescopicElectric Tilt & Telescopic
Cabin-Boot Access
NoNo
Cruise Control
AdaptiveYes
Heater
YesYes
Parking Sensors
Front & RearFront & Rear
Keyless Start/ Button Start
YesYes
Parking Assist
Automatic ParkingReverse Camera with Guidance
Vanity Mirrors on Sun Visors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Air Conditioner
Yes (Automatic Three Zone)Yes (Automatic Dual Zone)
Anti-glare Mirrors
Electronic - AllElectronic - Internal Only
12V Power Outlets
Yes2
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Two Zones, Individual Fan Speed ControlsTwo Zones, Individual Fan Speed Controls
Rear AC
Separate Zone, Vents Behind Front Armrest, Common Fan Speed ControlBlower, Vents Behind Front Armrest
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
YesDynamic
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
DigitalAnalogue
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
DigitalAnalogue - Digital
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
NoNo
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Seat Adjustment
2 Way2 Way
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
Remote with Boot OpenerKeyless
Body-Coloured Bumpers
YesYes
Chrome Finish Exhaust pipe
YesYes
Roof Mounted Antenna
NoNo
Body Kit
NoNo
Sunroof / Moonroof
Panoramic Sunroof-
Adjustable ORVM
Electrically Adjustable & RetractableElectrically Adjustable & Retractable
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
YesYes
Rear Defogger
YesYes
One Touch -Down
AllAll
Rain-sensing Wipers
YesYes
Exterior Door Handles
Body ColouredBody Coloured
Interior Door Handles
SilverChrome
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredBody Coloured
Door Pockets
Front & RearFront
Rear Windshield Blind
ElectricNo
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseElectric Tailgate Release
One Touch - Up
AllAll
Side Window Blinds
Rear - ManualNo
Driver Armrest Storage
YesYes
Sunglass Holder
NoYes
Cooled Glove Box
NoNo
Cup Holders
NoFront & Rear
Warranty (Years)
32
Battery Warranty (Kilometres)
Not ApplicableNo
Warranty (Kilometres)
UnlimitedUnlimited
Cornering Headlights
IntelligentIntelligent
Glove Box Lamp
NoYes
Cabin Lamps
Front and RearFront
Rear Reading Lamp
NoNo
Lights on Vanity Mirrors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Ambient Interior Lighting
Multi-colourMulti-colour
Automatic Head Lamps
YesYes
Headlights
LEDLED
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
LEDLED
Daytime Running Lights
LEDLED
Fog Lights
LEDLED on front, LED on rear
Follow me home headlamps
NoYes
Puddle Lamps
NoYes
CD Player
NoNo
Steering mounted controls
YesYes
Wireless Charger
Yes-
Smart Connectivity
Android Auto (Wired), Apple Car Play (Wired)Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)
iPod Compatibility
YesYes
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Speakers
6+6+
Integrated (in-dash) Music System
YesNo
Internal Hard-drive
No-
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
Not AvailableNot Available
DVD Playback
NoNo
MP3 Playback
YesYes
USB Compatibility
YesYes
GPS Navigation System
YesYes
Voice Command
YesYes
Aux Compatibility
NoYes
Display
Touch-screen DisplayLCD Display
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
NoYes
Remote AC On/Off Via app
Yes-
Over The Air (OTA) Updates
NoYes
Check Vehicle Status Via App
YesYes
Remote Car Lock/Unlock Via app
YesYes
Geo-Fence
YesYes
Find My Car
YesYes
Alexa Compatibility
Yes-
Emergency Call
YesYes
Differential Lock
NoNo
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
YesYes
Hill Hold Control
YesYes
Electronic Stability Program (ESP)
YesYes
Ride Height Adjustment
YesNo
Four-Wheel-Drive
Torque-On-DemandNo
Limited Slip Differential (LSD)
NoNo
Brake Assist (BA)
YesYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
YesNo
Airbags
7 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side)7 Airbags (Driver, Passenger, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side, 2 Rear Passenger Side)
Forward Collision Warning (FCW)
Yes-
High-beam Assist
Yes-
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
YesYes
Emergency Brake Light Flashing
YesYes
Seat Belt Warning
YesYes
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
YesYes
Blind Spot Detection
Yes-
Middle rear three-point seatbelt
YesNo
Automatic Emergency Braking (AEB)
Yes-
Puncture Repair Kit
Yes-
NCAP Rating
5 Star (Euro NCAP)5 Star (Euro NCAP)
Rear Row Seat Adjustment
2 way manually adjustable (headrest up / down)2 way manually adjustable (headrest up / down)
Seat Upholstery
Artificial LeatherLeather
Interiors
Single ToneDual Tone
Driver Armrest
YesYes
Rear Armrest
YesWith Cup Holder
Driver Seat Adjustment
16 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down, extended thigh support forward / back)16 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down, extended thigh support forward / back)
Interior Colours
Black with Aluminium Trim and Red SeatbeltsCranberry / Black, Saddle Brown / Black, Porcelain / Black, Black, Magma Grey / Black
Ventilated Seats
Front onlyNo
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
YesYes
Folding Rear Seat
NoNo
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Ventilated Seat Type
HeatedNo
Front Seatback Pockets
YesYes
Front Passenger Seat Adjustment
16 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down, extended thigh support forward / back)16 way electrically adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down, extended thigh support forward / back)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
1,16,99,28983,04,145
Ex-Showroom Price
1,02,00,00072,40,000
RTO
10,74,0007,53,000
Insurance
4,24,7893,10,645
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
2,51,4631,78,488

Trending cars

Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹18.9 - 28.49 Lakhs
VinFast VF7

VinFast VF7

₹21.89 - 26.79 Lakhs
Tata Sierra

Tata Sierra

₹11.49 - 21.29 Lakhs
Mahindra XEV 9S

Mahindra XEV 9S

₹20.65 - 30.7 Lakhs
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹13.69 - 25.49 Lakhs
View allPopular Cars

Latest Car & Bike News

Studds ‘Colour of Honour’ Nardo Grey helmets launched, limited to only 1947 units
Studds ‘Colour of Honour’ Nardo Grey helmets launched, limited to only 1947 units
14 Aug 2026
5 second-hand luxury sedans I would buy instead of a new premium SUV
5 second-hand luxury sedans I would buy instead of a new premium SUV
14 Aug 2026
Mahindra Lifestyler takes the Scorpio N’s rugged DNA into a larger lifestyle pickup format with a dedicated cargo bed.
Mahindra Scorpio N Pick Up Live Launch And Latest Updates: Prices, Features, Variants, Colours, and Specs
14 Aug 2026
Mahindra Scorpio Lifestyler
Mahindra Scorpio Lifestyer pick up unveiled: Getaway's spiritual successor to take on Hilux, D-Max
14 Aug 2026
Ferrari CZ26 is a 986bhp one-off Ferrari built around an SF90
Ferrari CZ26 is a 986bhp one-off Ferrari built around an SF90
14 Aug 2026
View all
  News

Latest Videos

Mercedes Benz will drive in the new GLC 2023 SUV to India on August 9. The best-selling luxury SUV from the German carmaker has undergone several makeover which makes it a more attractive package in its new avatar.
Mercedes Benz GLC 2023: First drive review
8 Aug 2023
Mercedes EQS facelift gets a larger 118 kWh battery pack which has helped to enhance its driving range by around 11 per cent.
Mercedes Benz launches EQS facelift: When will it come to India?
11 Apr 2024
In first drive review of the Mercedes C-Class 2022, HT Auto drove the top of the range c300d unit to see what all has changed.
Mercedes-Benz C-Class 2022: First Drive Review
9 May 2022
View all
 

Latest Cars in India 2026

Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

13.69 - 25.49 Lakhs
Check EMI Offers
Toyota Hilux

Toyota Hilux

31.99 - 36.69 Lakhs
Check EMI Offers
Honda ZR-V

Honda ZR-V

47.99 Lakhs
Check EMI Offers
Maruti Suzuki Brezza

Maruti Suzuki Brezza

7.4 - 13.71 Lakhs
Check EMI Offers
Kia Syros EV

Kia Syros EV

13.5 - 20 Lakhs
Check EMI Offers

Popular Cars in India 2026

Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

18.9 - 28.49 Lakhs
Check EMI Offers
VinFast VF7

VinFast VF7

21.89 - 26.79 Lakhs
Check EMI Offers
Tata Sierra

Tata Sierra

11.49 - 21.29 Lakhs
Check EMI Offers
Mahindra XEV 9S

Mahindra XEV 9S

20.65 - 30.7 Lakhs
Check EMI Offers
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

13.69 - 25.49 Lakhs
Check EMI Offers

Upcoming Cars in India 2026

Skoda New Slavia

Skoda New Slavia

12 - 19 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers
BMW X1 LWB

BMW X1 LWB

51 - 55 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers
MG Starlight 560

MG Starlight 560

20 - 27 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers
Hyundai Palisade

Hyundai Palisade

50 - 60 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers
Tata Avinya

Tata Avinya

30 - 60 Lakhs Exp. Price
Check EMI Offers