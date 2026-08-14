In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz AMG E53 and Mercedes-Benz C-Class Cabriolet, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz AMG E53 Price starts at Rs. 1.02 Cr (last recorded price) for 4MATIC Plus, Mercedes-Benz C-Class Cabriolet Price starts at Rs. 68.7 Lakhs (last recorded price) for C300. AMG E53: 2999 cc engine, 11.7 kmpl mileage. C-Class Cabriolet: 1991 cc engine, 17.4 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
AMG E53 vs C-Class Cabriolet Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Amg e53
|C-class cabriolet
|Brand
|Mercedes-Benz
|Mercedes-Benz
|Price
|₹ 1.02 Cr
|₹ 68.7 Lakhs
|Mileage
|11.7 kmpl
|17.4 kmpl
|Engine Capacity
|2999 cc
|1991 cc
|Transmission
|Automatic
|Automatic
|Cylinders
|6
|4