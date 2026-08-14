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Mercedes-Benz AMG S 63 vs Mercedes-Benz AMG EQS

In 2026, when choosing between the Mercedes-Benz AMG S 63 and Mercedes-Benz AMG EQS, assess both models based on Price, Size, range, battery pack, charging speed, Boot Space,Features, and Colours. Mercedes-Benz AMG S 63 Price starts at Rs. 3.27 Cr (ex-showroom price) for E Performance, Mercedes-Benz AMG EQS Price starts at Rs. 2.45 Cr (ex-showroom price) for 53 4MATIC Plus. AMG EQS gets a battery pack of up to 107.8 kwh. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
AMG S 63 vs AMG EQS Comparison
KEY HIGHLIGHTS Amg s 63 Amg eqs
BrandMercedes-BenzMercedes-Benz
Price₹ 3.27 Cr₹ 2.45 Cr
Range-526 km/charge
Battery Capacity-107.8 kwh
Charging Time--

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AMG S 63
Mercedes-Benz AMG S 63
E Performance
₹3.27 Crore*
*Ex-showroom price
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AMG EQS
Mercedes-Benz AMG EQS
53 4MATIC Plus
₹2.45 Crore*
*Ex-showroom price
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Mercedes-Benz AMG S 63 Visual Comparison

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Specification
Others
Regenerative Braking, Idle Start/StopRegenerative Braking, Idle Start/Stop, Pure Electric Driving Mode
Max Torque (Nm@rpm)
1430 Nm-
Transmission
Automatic (DCT) - 9 Gears, Manual Override & Paddle Shift, Sport ModeAutomatic - 1 Gears, Sport Mode
Mileage (ARAI)
9.5 kmpl-
Max Power (bhp@rpm)
791 bhp-
Emission Standard
BS VI 2.0BS 6
Fuel Type
Hybrid (Petrol + Electric)Electric
Engine Type
V8 EngineTwo permanently agitated synchronous motors (PSM)
Battery Capacity
Lithium Ion,Battery Placed In Boot-
Alternate Fuel
Electric-
Electric Motor
Permanent magnet synchronous Placed At Rear Axle2 Permanent magnet synchronous Placed At One motor each on front and rear axle
Acceleration (0-100 kmph)
3.3 seconds3.4 seconds
Drivetrain
AWDAWD
Turbocharger/Supercharger
TurbochargedNot Applicable
Engine
3982 cc, 8 Cylinders In V Shape, 4 Valves/Cylinder, DOHCNot Applicable Cylinders Not Applicable, Not Applicable Valves/Cylinder, Not Applicable
Max Speed
250 Kmph-
Minimum Turning Radius
6.19 metres5.75 metres
Rear Brake Type
Ventilated DiscVentilated Disc
Spare Wheel
Space SaverSteel
Front Tyres
265 / 40 R20275 / 40 R21
Wheels
Alloy WheelsAlloy Wheels
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
Ventilated DiscVentilated Disc
Rear Tyres
295 / 35 R20275 / 40 R21
Length
5336 mm5223 mm
Wheelbase
3216 mm3210 mm
Height
1515 mm1518 mm
Kerb Weight
2595 kg2655 kg
Width
2130 mm1926 mm
No of Seating Rows
2 Rows2 Rows
Bootspace
305 litres610 litres
Seating Capacity
5 Person5 Person
Doors
4 Doors4 Doors
Fuel Tank Capacity
76 litres-
Features
Cabin-Boot Access
NoYes
Steering Adjustment
Electric Tilt & TelescopicElectric Tilt & Telescopic
Cruise Control
YesAdaptive
Heater
Yes-
Parking Sensors
Front & RearFront & Rear
Keyless Start/ Button Start
YesYes
Parking Assist
360 Degree Camera360 Camera
Vanity Mirrors on Sun Visors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Air Conditioner
Yes (Automatic Three Zone)Yes (Automatic Four Zone)
Anti-glare Mirrors
Electronic - Internal OnlyElectronic - All
12V Power Outlets
YesYes
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Two Zones, Individual Fan Speed ControlsTwo Zones, Individual Fan Speed Controls
Rear AC
Separate Zone, Vents Behind Front Armrest, Individual Fan Speed ControlsTwo Zones, Vents Behind Front Armrest and on Pillars, Individual Fan Speed Controls
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
YesNo
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
DigitalDigital
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
DigitalDigital
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
YesYes
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessKeyless
Panaromic Sunroof
Yes-
Rub - Strips
NoChrome Inserts
Chrome Finish Exhaust pipe
YesNo
Roof Mounted Antenna
YesNo
Body-Coloured Bumpers
YesYes
Body Kit
NoNo
Sunroof / Moonroof
Panoramic SunroofPanoramic Sunroof
Adjustable ORVM
Electrically Adjustable & RetractableElectrically Adjustable & Retractable
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
YesYes
Rear Defogger
YesYes
One Touch -Down
AllAll
Rain-sensing Wipers
YesYes
Exterior Door Handles
Body ColouredChrome
Interior Door Handles
ChromeSilver
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Dual ToneBody Coloured
Scuff Plates
IlluminatedIlluminated
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Rear Windshield Blind
NoNo
One Touch - Up
AllAll
Boot-lid Opener
Electric Opening and ClosingFoot Trigger Opening/Automatic
Rear Wiper
No-
Side Window Blinds
NoNo
Driver Armrest Storage
YesYes
Sunglass Holder
YesNo
Cup Holders
Front & RearFront & Rear
Cooled Glove Box
YesNo
Warranty (Years)
23
Battery Warranty (Kilometres)
Not Applicable250000
Warranty (Kilometres)
UnlimitedUnlimited
Battery Warranty (Years)
Not Applicable8
Cornering Headlights
IntelligentActive
Glove Box Lamp
YesYes
Cabin Lamps
CentreFront and Rear
Rear Reading Lamp
YesBoth Sides
Ambient Interior Lighting
Multi-colourMulti-colour
Lights on Vanity Mirrors
Driver & Co-Driver-
Automatic Head Lamps
YesYes
Headlights
LEDLED
Daytime Running Lights
LEDLED
Tail Lights
LEDLED
Headlight Height Adjuster
YesYes
Fog Lights
LED-
Follow me home headlamps
YesYes
Puddle Lamps
YesNo
Display Screen for Rear Passengers
YesOptional
Steering mounted controls
YesYes
Wireless Charger
YesYes
Smart Connectivity
Android Auto (Wireless), Apple CarPlay (Wireless)Android Auto (Wireless), Apple Car Play (Wireless)
iPod Compatibility
YesYes
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Speakers
6+15
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
Not ApplicableNot Available
DVD Playback
NoNo
GPS Navigation System
YesYes
USB Compatibility
YesYes
Voice Command
YesYes
Display
Touch-screen DisplayTouch-screen Display
Aux Compatibility
YesNo
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
YesYes
Remote AC On/Off Via app
NoYes
Remote Sunroof Open/Close Via app
NoYes
Check Vehicle Status Via App
YesYes
Remote Car Lock/Unlock Via app
YesYes
Geo-Fence
YesYes
Emergency Call
YesYes
Airbags
7 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side)9 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side, 2 Rear Passenger Side)
Forward Collision Warning (FCW)
YesYes
High-beam Assist
YesYes
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
ADAS
Yes-
Lane Departure Warning
YesYes
Child Seat Anchor Points
YesYes
Seat Belt Warning
YesYes
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
YesYes
Emergency Brake Light Flashing
YesYes
Blind Spot Detection
YesYes
Rear Cross-Traffic Assist
YesYes
Lane Departure Prevention
YesYes
Middle rear three-point seatbelt
YesYes
Automatic Emergency Braking (AEB)
YesYes
Puncture Repair Kit
NoYes
NCAP Rating
Not Tested5 Star (Euro NCAP)
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Differential Lock
NoNo
Traction Control System (TC/TCS)
YesYes
Electronic Stability Program (ESP)
YesYes
Hill Hold Control
YesYes
Hill Descent Control
NoNo
Four-Wheel-Drive
Torque-On-DemandTorque-On-Demand
Ride Height Adjustment
YesYes
Limited Slip Differential (LSD)
YesNo
Brake Assist (BA)
YesYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Rear Row Seat Adjustment
2 way manually adjustable (headrest: up / down)10 way electrically adjustable with 3 memory presets (backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat base angle up / down, extended thigh support forward / back, headrest forward / back)
Seat Upholstery
LeatherNappa Leather
Interiors
Dual ToneDual Tone
Driver Armrest
YesYes
Leather-wrapped Gear Knob
YesNo
Rear Armrest
With Cup HolderWith Cup Holder
Driver Seat Adjustment
14 way electrically adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, seat height: up / down, lumbar: up / down, lumbar: forward / back, seat base angle: up / down, extended thigh support: forward / back) + 2 way manually adjustable (headrest: up / down)22 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down, extended thigh support forward / back, headrest forward / back, backrest bolsters in / out, shoulder support bolsters in / out)
Split Rear Seat
No60:40 split
Ventilated Seats
Front onlyAll
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
YesYes
Folding Rear Seat
NoFull
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Ventilated Seat Type
Heated and cooledHeated and cooled
Front Seatback Pockets
YesYes
Front Passenger Seat Adjustment
12 way electrically adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, seat height: up / down, lumbar: up / down, lumbar: forward / back, seat base angle: up / down) + 2 way manually adjustable (headrest: up / down)22 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down, extended thigh support forward / back, headrest forward / back, backrest bolsters in / out, shoulder support bolsters in / out)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
3,72,60,7132,55,30,429
Ex-Showroom Price
3,27,00,0002,45,00,000
RTO
32,70,00058,000
Insurance
12,90,2139,71,929
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
8,00,8785,48,748

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