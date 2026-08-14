In 2026, when choosing between the Mercedes-Benz AMG S 63 and Mercedes-Benz AMG EQS, assess both models based on Price, Size, range, battery pack, charging speed, Boot Space,Features, and Colours. Mercedes-Benz AMG S 63 Price starts at Rs. 3.27 Cr (ex-showroom price) for E Performance, Mercedes-Benz AMG EQS Price starts at Rs. 2.45 Cr (ex-showroom price) for 53 4MATIC Plus. AMG EQS gets a battery pack of up to 107.8 kwh. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
AMG S 63 vs AMG EQS Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Amg s 63
|Amg eqs
|Brand
|Mercedes-Benz
|Mercedes-Benz
|Price
|₹ 3.27 Cr
|₹ 2.45 Cr
|Range
|-
|526 km/charge
|Battery Capacity
|-
|107.8 kwh
|Charging Time
|-
|-