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Mercedes-Benz AMG C 43 vs Mercedes-Benz GLE [2020-2023]

In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz AMG C 43 and Mercedes-Benz GLE [2020-2023], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz AMG C 43 Price starts at Rs. 99.4 Lakhs (ex-showroom price) for 4MATIC, Mercedes-Benz GLE [2020-2023] Price starts at Rs. 91.2 Lakhs (last recorded price) for 300d 4MATIC LWB. AMG C 43: 1991 cc engine, 10 kmpl mileage. GLE [2020-2023]: 1950 cc engine, 14 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
AMG C 43 vs GLE [2020-2023] Comparison
KEY HIGHLIGHTS Amg c 43 Gle [2020-2023]
BrandMercedes-BenzMercedes-Benz
Price₹ 99.4 Lakhs₹ 91.2 Lakhs
Mileage10 kmpl14 kmpl
Engine Capacity1991 cc1950 cc
TransmissionAutomatic Automatic
Cylinders44

Filters
AMG C 43
Mercedes-Benz AMG C 43
4MATIC
₹99.40 Lakhs*
*Ex-showroom price
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GLE [2020-2023]
Mercedes-Benz GLE [2020-2023]
300d 4MATIC LWB
₹91.20 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Mercedes-Benz AMG C 43 Visual Comparison

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Front View
Ac Controls
Headlight
Left Side View
Instrument Cluster
Steering Wheel
Seat Adjustments Control
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Specification
Others
Idle Start/StopIdle Start/Stop
Acceleration (0-100 kmph)
4.6 seconds7.2 seconds
Max Torque (Nm@rpm)
500 Nm @ 5000 rpm500 Nm @ 1600-2200 rpm
Transmission
Automatic (TC) - 9 Gears, Paddle Shift, Sport ModeAutomatic (TC) - 9 Gears, Paddle Shift, Sport Mode
Mileage (ARAI)
10 kmpl14 kmpl
Max Power (bhp@rpm)
402 bhp241 bhp @ 4200 rpm
Drivetrain
AWD4WD / AWD
Turbocharger/Supercharger
TurbochargedTurbocharged
Emission Standard
BS6 Phase 2BS 6
Engine
1991 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1950 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Fuel Type
PetrolDiesel
Max Speed
250 kmph225 Kmph
Minimum Turning Radius
5.9 metres5.9 metres
Rear Brake Type
DiscVentilated Disc
Front Tyres
245 / 35 R19265 / 45 R19
Wheels
Alloy WheelsAlloy Wheels
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscVentilated Disc
Front Suspension
McPherson Struts with Adaptive DampingIndependent, Double Wishbone, Coil Springs
Rear Suspension
Four-Link Axle with Adaptive DampingIndependent, Multi-link, Coil Springs
Rear Tyres
245 / 35 R19265 / 45 R19
Length
4791 mm4924 mm
Wheelbase
2865 mm2995 mm
Height
1437 mm1772 mm
Kerb Weight
1840 kg-
Width
1824 mm2157 mm
Bootspace
455 litres630 litres
No of Seating Rows
2 Rows-
Seating Capacity
5 Person5 Person
Doors
4 Doors5 Doors
Fuel Tank Capacity
50 litres93 litres
Features
Steering Adjustment
Electric Tilt & TelescopicManual Tilt & Telescopic
Cabin-Boot Access
No-
Cruise Control
YesYes
Heater
YesYes
Parking Sensors
Front & RearFront & Rear
Vanity Mirrors on Sun Visors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Parking Assist
Reverse Camera with GuidanceReverse Camera with Guidance
Keyless Start/ Button Start
YesYes
Air Conditioner
Yes (Automatic Dual Zone)Yes (Automatic Four Zone)
Anti-glare Mirrors
Electronic - Internal & Driver DoorElectronic - All
Headlight & Ignition On Reminder
Yes-
12V Power Outlets
Yes2
Front AC
Two Zones, Individual Fan Speed ControlsTwo Zones, Individual Fan Speed Controls
Rear AC
Blower, Vents Behind Front ArmrestTwo Zones, Vents Behind Front Armrest, Individual Fan Speed Controls
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
NoDynamic
Clock
DigitalDigital
Door Ajar Warning
YesYes
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
DigitalDigital
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
DigitalDigital
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
OptionalNo
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Engine immobilizer
Yes-
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessKeyless
Panaromic Sunroof
NoYes
Rub - Strips
No-
Chrome Finish Exhaust pipe
YesYes
Body-Coloured Bumpers
YesYes
Body Kit
YesCladding - Black/Grey
Sunroof / Moonroof
Electrically AdjustablePanoramic Sunroof
Adjustable ORVM
Electrically Adjustable & Retractable-
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
YesYes
Rear Defogger
YesYes
One Touch -Down
AllAll
Rain-sensing Wipers
YesYes
Exterior Door Handles
Body ColouredBody Coloured
Interior Door Handles
ChromeChrome
Scuff Plates
IlluminatedMetallic
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Rear Windshield Blind
No-
One Touch - Up
All-
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseElectric Opening and Closing
Rear Wiper
YesYes
Side Window Blinds
NoRear - Electric
Driver Armrest Storage
YesYes
Sunglass Holder
NoYes
Cup Holders
Front & RearFront & Rear
Cooled Glove Box
NoNo
Cornering Headlights
ActiveIntelligent
Glove Box Lamp
YesYes
Cabin Lamps
Front and Rear-
Ambient Interior Lighting
Multi-colourMulti-colour
Lights on Vanity Mirrors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Rear Reading Lamp
YesYes
Automatic Head Lamps
Yes-
Headlights
LED ProjectorLED
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
LEDLED
Daytime Running Lights
LEDLED
Follow me home headlamps
YesYes
Puddle Lamps
NoYes
Warranty (Years)
32
Battery Warranty (Kilometres)
Not Applicable-
Warranty (Kilometres)
UnlimitedUnlimited
Battery Warranty (Years)
Not Applicable-
Steering mounted controls
YesYes
Display Screen for Rear Passengers
NoNo
Wireless Charger
YesYes
Smart Connectivity
Android Auto (Wired), Apple Car Play (Wired)Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)
iPod Compatibility
YesYes
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Speakers
6+6+
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
Not ApplicableNot Applicable
DVD Playback
NoNo
GPS Navigation System
YesYes
USB Compatibility
YesYes
Aux Compatibility
NoYes
Display
Touch-screen DisplayLCD Display
Voice Command
YesYes
Remote AC On/Off Via app
NoYes
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
YesYes
Over The Air (OTA) Updates
YesYes
Check Vehicle Status Via App
YesYes
Remote Sunroof Open/Close Via app
YesNo
Remote Car Lock/Unlock Via app
YesYes
Geo-Fence
YesYes
Find My Car
YesYes
Emergency Call
YesYes
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Differential Lock
NoNo
Traction Control System (TC/TCS)
YesYes
Electronic Stability Program (ESP)
YesYes
Hill Hold Control
YesYes
Hill Descent Control
NoYes
Ride Height Adjustment
NoNo
Four-Wheel-Drive
Torque-On-DemandTorque-On-Demand
Limited Slip Differential (LSD)
YesNo
Brake Assist (BA)
YesYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Airbags
7 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side)7 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side)
Forward Collision Warning (FCW)
YesYes
High-beam Assist
YesNo
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Lane Departure Warning
OptionalNo
Child Seat Anchor Points
YesYes
Seat Belt Warning
YesYes
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
YesYes
Emergency Brake Light Flashing
YesYes
Blind Spot Detection
OptionalYes
Rear Cross-Traffic Assist
No-
Lane Departure Prevention
OptionalNo
Automatic Emergency Braking (AEB)
YesYes
Puncture Repair Kit
YesYes
NCAP Rating
5 Star (Euro NCAP)5 Star (Euro NCAP)
Rear Row Seat Adjustment
2 way manually adjustable (headrest up / down)2 way manually adjustable (headrest up / down)
Seat Upholstery
Fabric + LeatheretteArtificial Leather
Interiors
Single ToneDual Tone
Driver Armrest
YesYes
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
With Cup HolderWith Cup Holder
Split Rear Seat
40:20:40 split60:40 split
Driver Seat Adjustment
12 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down) + 2 way manually adjustable (extended thigh support forward / back)14 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, extended thigh support forward / back)
Ventilated Seats
NoNo
Interior Colours
Black with Yellow Contrast and Aluminium TrimMacchiato Beige / Black, Black
Leather-wrapped Steering Wheel
YesYes
Folding Rear Seat
PartialFlat
Ventilated Seat Type
NoNo
Front Seatback Pockets
YesYes
Front Passenger Seat Adjustment
12 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down) + 2 way manually adjustable (extended thigh support forward / back)14 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, extended thigh support forward / back)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
1,14,03,2631,04,03,495
Ex-Showroom Price
99,40,00091,20,000
RTO
10,48,0009,12,000
Insurance
4,14,7633,70,995
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
2,45,1002,23,611

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