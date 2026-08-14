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Mercedes-Benz AMG C 43 vs Mercedes-Benz e-class-all-terrain

In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz AMG C 43 and Mercedes-Benz e-class-all-terrain, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz AMG C 43 Price starts at Rs. 99.4 Lakhs (ex-showroom price) for 4MATIC, Mercedes-Benz e-class-all-terrain Price starts at Rs. 75 Lakhs (last recorded price) for E 220 d [2018-2019]. AMG C 43: 1991 cc engine, 10 kmpl mileage. e-class-all-terrain: 1950 cc engine, 12.06 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
AMG C 43 vs e-class-all-terrain Comparison
KEY HIGHLIGHTS Amg c 43 E-class-all-terrain
BrandMercedes-BenzMercedes-Benz
Price₹ 99.4 Lakhs₹ 75 Lakhs
Mileage10 kmpl12.06 kmpl
Engine Capacity1991 cc1950 cc
TransmissionAutomatic Automatic
Cylinders44

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AMG C 43
Mercedes-Benz AMG C 43
4MATIC
₹99.40 Lakhs*
*Ex-showroom price
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e-class-all-terrain
Mercedes-Benz e-class-all-terrain
E 220 d [2018-2019]
₹75 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Mercedes-Benz AMG C 43 Visual Comparison

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Front View
Taillight
Dashboard
Headlight
Rear Left View
Left Side View
Grille
Steering Wheel
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Specification
Others
Idle Start/StopIdle Start/Stop
Acceleration (0-100 kmph)
4.6 seconds-
Max Torque (Nm@rpm)
500 Nm @ 5000 rpm400 Nm @ 1600 rpm
Transmission
Automatic (TC) - 9 Gears, Paddle Shift, Sport ModeAutomatic - 9 Gears, Paddle Shift, Sport Mode
Mileage (ARAI)
10 kmpl12.06 kmpl
Max Power (bhp@rpm)
402 bhp192 bhp @ 3800 rpm
Drivetrain
AWDRWD
Turbocharger/Supercharger
TurbochargedTurbocharged
Emission Standard
BS6 Phase 2BS 4
Engine
1991 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1950 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Fuel Type
PetrolDiesel
Max Speed
250 kmph-
Minimum Turning Radius
5.9 metres5.3 metres
Rear Brake Type
DiscDisc
Front Tyres
245 / 35 R19245 / 45 R19
Wheels
Alloy WheelsAlloy Wheels
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscDisc
Front Suspension
McPherson Struts with Adaptive DampingAGILITY CONTROL
Rear Suspension
Four-Link Axle with Adaptive DampingAGILITY CONTROL
Rear Tyres
245 / 35 R19245 / 45 R19
Length
4791 mm4933 mm
Wheelbase
2865 mm2939 mm
Height
1437 mm1475 mm
Kerb Weight
1840 kg-
Width
1824 mm1852 mm
Bootspace
455 litres540 litres
No of Seating Rows
2 Rows2 Rows
Seating Capacity
5 Person5 Person
Doors
4 Doors4 Doors
Fuel Tank Capacity
50 litres80 litres
Features
Steering Adjustment
Electric Tilt & TelescopicElectric Tilt & Telescopic
Cabin-Boot Access
NoYes
Cruise Control
YesYes
Heater
YesYes
Parking Sensors
Front & RearFront & Rear
Vanity Mirrors on Sun Visors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Parking Assist
Reverse Camera with Guidance360 Camera
Keyless Start/ Button Start
YesYes
Air Conditioner
Yes (Automatic Dual Zone)Yes (Automatic Three Zone)
Anti-glare Mirrors
Electronic - Internal & Driver DoorElectronic - Internal Only
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
12V Power Outlets
Yes1
Front AC
Two Zones, Individual Fan Speed ControlsTwo Zones, Individual Fan Speed Controls
Rear AC
Blower, Vents Behind Front ArmrestSeparate Zone, Vents Behind Front Armrest, Common Fan Speed Control
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsMulti-Function Display
Shift Indicator
NoDynamic
Clock
DigitalAnalogue
Door Ajar Warning
YesYes
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
DigitalAnalogue
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
DigitalAnalogue
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
OptionalNo
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessKeyless
Panaromic Sunroof
No-
Rub - Strips
NoNo
Chrome Finish Exhaust pipe
YesYes
Body-Coloured Bumpers
YesYes
Body Kit
YesNo
Sunroof / Moonroof
Electrically AdjustablePanoramic Sunroof
Adjustable ORVM
Electrically Adjustable & RetractableElectrically Adjustable
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
YesYes
Rear Defogger
YesYes
One Touch -Down
AllAll
Rain-sensing Wipers
YesYes
Exterior Door Handles
Body ColouredBody Coloured
Interior Door Handles
ChromeChrome
Scuff Plates
Illuminated-
Door Pockets
Front & RearFront
Rear Windshield Blind
NoElectric
One Touch - Up
AllAll
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseInternal with Remote
Rear Wiper
YesNo
Side Window Blinds
NoRear - Manual
Driver Armrest Storage
YesYes
Sunglass Holder
NoYes
Cup Holders
Front & RearFront & Rear
Cooled Glove Box
NoYes
Cornering Headlights
ActiveNo
Glove Box Lamp
YesYes
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Ambient Interior Lighting
Multi-colour-
Lights on Vanity Mirrors
Driver & Co-DriverDriver & Co-Driver
Rear Reading Lamp
YesYes
Automatic Head Lamps
YesYes
Headlights
LED ProjectorLED
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
LEDLED
Daytime Running Lights
LEDLED
Follow me home headlamps
YesYes
Puddle Lamps
NoYes
Warranty (Years)
33
Battery Warranty (Kilometres)
Not Applicable-
Warranty (Kilometres)
UnlimitedUnlimited
Battery Warranty (Years)
Not Applicable-
Steering mounted controls
YesYes
Display Screen for Rear Passengers
No-
Wireless Charger
Yes-
Smart Connectivity
Android Auto (Wired), Apple Car Play (Wired)-
iPod Compatibility
YesYes
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Speakers
6+6+
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
Not Applicable2 Din
DVD Playback
NoNo
GPS Navigation System
YesNo
USB Compatibility
YesYes
Aux Compatibility
NoYes
Display
Touch-screen DisplayLCD Display
Voice Command
YesYes
Remote AC On/Off Via app
No-
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
Yes-
Over The Air (OTA) Updates
Yes-
Check Vehicle Status Via App
Yes-
Remote Sunroof Open/Close Via app
Yes-
Remote Car Lock/Unlock Via app
Yes-
Geo-Fence
Yes-
Find My Car
Yes-
Emergency Call
Yes-
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Differential Lock
NoNo
Traction Control System (TC/TCS)
YesYes
Electronic Stability Program (ESP)
YesYes
Hill Hold Control
YesYes
Hill Descent Control
NoNo
Ride Height Adjustment
NoNo
Four-Wheel-Drive
Torque-On-DemandNo
Limited Slip Differential (LSD)
YesNo
Brake Assist (BA)
YesYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Airbags
7 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side)-
Forward Collision Warning (FCW)
Yes-
High-beam Assist
Yes-
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph-
Lane Departure Warning
Optional-
Child Seat Anchor Points
YesYes
Seat Belt Warning
YesYes
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
YesYes
Emergency Brake Light Flashing
Yes-
Blind Spot Detection
Optional-
Rear Cross-Traffic Assist
No-
Lane Departure Prevention
Optional-
Automatic Emergency Braking (AEB)
Yes-
Puncture Repair Kit
Yes-
NCAP Rating
5 Star (Euro NCAP)-
Rear Row Seat Adjustment
2 way manually adjustable (headrest up / down)-
Seat Upholstery
Fabric + LeatheretteLeather
Interiors
Single ToneDual Tone
Driver Armrest
YesYes
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
With Cup HolderWith Cup Holder
Split Rear Seat
40:20:40 split40:20:40 split
Driver Seat Adjustment
12 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down) + 2 way manually adjustable (extended thigh support forward / back)-
Ventilated Seats
NoNo
Interior Colours
Black with Yellow Contrast and Aluminium Trim-
Leather-wrapped Steering Wheel
YesYes
Folding Rear Seat
PartialNo
Ventilated Seat Type
NoNo
Front Seatback Pockets
YesYes
Front Passenger Seat Adjustment
12 way electrically adjustable with 3 memory presets (seat forward / back, backrest tilt forward / back, seat height up / down, lumbar up / down, lumbar forward / back, seat base angle up / down) + 2 way manually adjustable (extended thigh support forward / back)-
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
1,14,03,26387,84,781
Ex-Showroom Price
99,40,00075,00,000
RTO
10,48,0009,66,500
Insurance
4,14,7633,18,281
Accessories Charges
00
FastTag Charges
5000
Other Charges
00
EMI
2,45,1001,88,819

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