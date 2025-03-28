In 2026 when choosing between the Mercedes-Benz A-Class Limousine and Mercedes-Benz E-Class[2021-2024], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Mercedes-Benz A-Class Limousine Price starts at Rs. 46.05 Lakhs (ex-showroom price) for 200, Mercedes-Benz E-Class[2021-2024] Price starts at Rs. 63.6 Lakhs (last recorded price) for E 200 Expression. A-Class Limousine: 1332 cc engine, 17.5 to 21.3 kmpl mileage. E-Class[2021-2024]: 1950 cc engine, 16.1 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
A-Class Limousine vs E-Class[2021-2024] Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|A-class limousine
|E-class[2021-2024]
|Brand
|Mercedes-Benz
|Mercedes-Benz
|Price
|₹ 46.05 Lakhs
|₹ 63.6 Lakhs
|Mileage
|17.5 to 21.3 kmpl
|16.1 kmpl
|Engine Capacity
|1332 cc
|1950 cc
|Transmission
|Automatic
|Automatic
|Cylinders
|4
|4