In 2026 when choosing among the Maruti Suzuki XL6 and Toyota Innova Hycross, assess the models based on Price, Size, Range, Battery Capacity, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Maruti Suzuki XL6 Price starts at Rs. 11.57 Lakhs (ex-showroom price) for Zeta MT Petrol and Toyota Innova Hycross Price starts at Rs. 18.86 Lakhs (ex-showroom price) for GX 7 STR. XL6: 1462 cc engine, 20.27 to 26.32 kmpl mileage. Innova Hycross: 1987 cc engine, 16.13 to 23.24 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
XL6 vs Innova Hycross Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Xl6
|Innova hycross
|Brand
|Maruti Suzuki
|Toyota
|Price
|₹ 11.57 Lakhs
|₹ 18.86 Lakhs
|Range
|-
|839 km/charge
|Mileage
|20.27 to 26.32 kmpl
|16.13 to 23.24 kmpl
|Battery Capacity
|-
|-
|Engine Capacity
|1462 cc
|-
|Transmission
|Manual, Automatic
|Automatic
|Charging Time
|-
|-