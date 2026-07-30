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Maruti Suzuki XL6 vs Toyota Innova Hycross

In 2026 when choosing among the Maruti Suzuki XL6 and Toyota Innova Hycross, assess the models based on Price, Size, Range, Battery Capacity, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Maruti Suzuki XL6 Price starts at Rs. 11.57 Lakhs (ex-showroom price) for Zeta MT Petrol and Toyota Innova Hycross Price starts at Rs. 18.86 Lakhs (ex-showroom price) for GX 7 STR. XL6: 1462 cc engine, 20.27 to 26.32 kmpl mileage. Innova Hycross: 1987 cc engine, 16.13 to 23.24 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
XL6 vs Innova Hycross Comparison
KEY HIGHLIGHTS Xl6 Innova hycross
BrandMaruti SuzukiToyota
Price₹ 11.57 Lakhs₹ 18.86 Lakhs
Range-839 km/charge
Mileage20.27 to 26.32 kmpl16.13 to 23.24 kmpl
Battery Capacity--
Engine Capacity1462 cc-
TransmissionManual, Automatic Automatic
Charging Time--

Filters
XL6
Maruti Suzuki XL6
Zeta MT Petrol
₹11.57 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Innova Hycross
Toyota Innova Hycross
GX 7 STR
₹18.86 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Maruti Suzuki XL6 Visual Comparison

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Front View
Parking Camera Display
Airbags
Dashboard
Front Left Side
Rear Left View
Instrument Cluster
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Drag the handle left & right to view full image
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Specification
Engine Type
K15C Smart HybridTNGA
Driving Range
944 km839 Km
Max Torque (Nm@rpm)
137 Nm @ 4400 rpm209 Nm @ 4500 rpm
Transmission
Manual - 5 GearsAutomatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override
Mileage (ARAI)
20.97 kmpl16.13 kmpl
Max Power (bhp@rpm)
102 bhp @ 6000 rpm173 bhp @ 6600 rpm
Drivetrain
FWDFWD
Emission Standard
BS6 Phase 2BS 6
Engine
1462 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1987 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Fuel Type
PetrolPetrol
Minimum Turning Radius
5.2 metres-
Rear Brake Type
DrumDisc
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
195 / 60 R16205 / 65 R16
Wheels
Alloy WheelsAlloy Wheels
Steering Type
Power assisted (Hydraulic)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscDisc
Rear Suspension
Torsion Beam & Coil SpringSemi-independent Torsion beam
Front Suspension
MacPherson Strut & Coil SpringMacPherson Strut
Rear Tyres
195 / 60 R16205 / 65 R16
Bootspace
209 litres-
No of Seating Rows
3 Rows3 Rows
Seating Capacity
6 Person7 Person
Doors
5 Doors5 Doors
Fuel Tank Capacity
45 litres52 litres
Length
4445 mm4755 mm
Wheelbase
2740 mm2850 mm
Height
1755 mm1785 mm
Width
1775 mm1845 mm
Features
Steering Adjustment
Tilt & TelescopicTilt & Telescopic
Cabin-Boot Access
YesYes
Heater
YesYes
Cruise Control
YesNo
Parking Sensors
RearRear
Vanity Mirrors on Sun Visors
NoNo
Parking Assist
NoReverse Camera
Keyless Start/ Button Start
YesYes
Air Conditioner
Automatic Climate ControlYes (Manual)
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal OnlyManual - Internal Only
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
12V Power Outlets
34
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlSingle Zone, Common Fan Speed Control
Rear AC
Blower, Vents on Roof , Common Fan Speed ControlBlower, Vents on Roof , Common Fan Speed Control
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
YesNo
Clock
DigitalDigital
Door Ajar Warning
YesYes
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
AnalogueAnalogue
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
Analogue - DigitalAnalogue - Digital
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
No-
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessKeyless
Panaromic Sunroof
NoNo
Chrome Finish Exhaust pipe
NoNo
Body-Coloured Bumpers
YesYes
Roof Mounted Antenna
YesYes
Body Kit
Cladding - Black/GreyCladding - Black/Grey
Sunroof / Moonroof
NoNo
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Adjustable ORVM
Electrically Adjustable & RetractableElectrically Adjustable & Retractable
Turn Indicators on ORVM
YesYes
Rear Defogger
YesNo
One Touch -Down
DriverAll
Rain-sensing Wipers
NoNo
Exterior Door Handles
ChromeBody Coloured
Interior Door Handles
ChromeChrome
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Both SidesBody Coloured
One Touch - Up
DriverAll
Rear Wiper
YesYes
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseElectric Tailgate Release
Side Window Blinds
NoNo
Driver Armrest Storage
YesYes
Sunglass Holder
YesNo
Cup Holders
Front & RearFront & Rear
Third Row Cup Holders
YesYes
Cooled Glove Box
NoNo
Cornering Headlights
NoNo
Glove Box Lamp
NoNo
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Lights on Vanity Mirrors
NoNo
Ambient Interior Lighting
Footwell LampsNo
Rear Reading Lamp
NoNo
Automatic Head Lamps
NoYes
Headlights
LEDLED
Daytime Running Lights
LEDNo
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
LEDLED
Fog Lights
LED on front-
Follow me home headlamps
NoNo
Puddle Lamps
YesNo
Warranty (Years)
33
Battery Warranty (Kilometres)
NoNot Applicable
Warranty (Kilometres)
100000100000
Battery Warranty (Years)
NoNot Applicable
Steering mounted controls
YesYes
Wireless Charger
NoNo
iPod Compatibility
YesYes
Speakers
64
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
Not AvailableNot Applicable
Touch Screen Size
7 inch8 inch
GPS Navigation System
NoNo
USB Compatibility
YesYes
Voice Command
YesYes
Aux Compatibility
YesYes
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
YesYes
Remote AC On/Off Via app
NoNo
Remote Sunroof Open/Close Via app
NoNo
Check Vehicle Status Via App
YesYes
Remote Car Lock/Unlock Via app
YesYes
Geo-Fence
YesYes
Emergency Call
NoYes
Middle Rear Head Rest
NoNo
Airbags
6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side)6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side)
Forward Collision Warning (FCW)
NoNo
High-beam Assist
NoNo
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Lane Departure Warning
NoNo
Child Seat Anchor Points
YesYes
Seat Belt Warning
YesYes
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
NoNo
Emergency Brake Light Flashing
YesNo
Blind Spot Detection
NoNo
Rear Cross-Traffic Assist
NoNo
Lane Departure Prevention
NoNo
Middle rear three-point seatbelt
YesNo
Automatic Emergency Braking (AEB)
NoNo
NCAP Rating
3 Star (Global NCAP)5 Star (Bharat NCAP)
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
NoYes
Electronic Stability Program (ESP)
YesYes
Hill Hold Control
YesYes
Hill Descent Control
NoNo
Brake Assist (BA)
YesNo
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Third Row Seat Adjustment
4 way manually adjustable (backrest tilt forward / back, headrest up / down)4 way manually adjustable (backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Rear Row Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Split Third Row Seat
50:50 split50:50 split
Seat Upholstery
FabricFabric
Interiors
Single ToneSingle Tone
Driver Armrest
YesYes
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
3rd Row Seats Type
BenchBench
Rear Armrest
YesYes
Split Rear Seat
NoNo
Driver Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)
Interior Colours
BlackBlack
Ventilated Seats
NoNo
Rear Passenger Seats Type
Captain SeatsCaptain Seats
Leather-wrapped Steering Wheel
NoNo
Folding Rear Seat
InclinedFlat
Ventilated Seat Type
NoNo
Head-rests
Front & RearFront, Second & Third
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)
Front Seatback Pockets
YesYes
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
13,41,64521,79,506
Ex-Showroom Price
11,57,30018,86,200
RTO
1,27,7302,09,700
Insurance
56,61583,106
Accessories Charges
00
FastTag Charges
0500
Other Charges
00
EMI
28,83746,846
Expert Rating
-

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