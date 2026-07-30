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HomeCompare CarsXL6 [2019-2022] vs Altroz CNG [2023-2025]

Maruti Suzuki XL6 [2019-2022] vs Tata Altroz CNG [2023-2025]

In 2026 when choosing between the Maruti Suzuki XL6 [2019-2022] and Tata Altroz CNG [2023-2025], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Maruti Suzuki XL6 [2019-2022] Price starts at Rs. 9.85 Lakhs (last recorded price) for Zeta MT Petrol, Tata Altroz CNG [2023-2025] Price starts at Rs. 7.45 Lakhs (last recorded price) for XE. XL6 [2019-2022]: 1462 cc engine, 17.99 to 19.01 kmpl mileage. Altroz CNG [2023-2025]: 1199 cc engine, 26.2 to 26.2 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
XL6 [2019-2022] vs Altroz CNG [2023-2025] Comparison
KEY HIGHLIGHTS Xl6 [2019-2022] Altroz cng [2023-2025]
BrandMaruti SuzukiTata
Price₹ 9.85 Lakhs₹ 7.45 Lakhs
Mileage17.99 to 19.01 kmpl26.2 to 26.2 kmpl
Engine Capacity1462 cc1199 cc
TransmissionManual, Automatic Manual
Cylinders43

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XL6 [2019-2022]
Maruti Suzuki XL6 [2019-2022]
Zeta MT Petrol
₹9.85 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Altroz CNG [2023-2025]
Tata Altroz CNG [2023-2025]
XE
₹7.45 Lakhs*
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Maruti Suzuki XL6 [2019-2022] Visual Comparison

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Rear Seats
Steering Wheel
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Specification
Engine Type
K15B Smart Hybrid1.2 L CNG
Others
Regenerative Braking, Idle Start/Stop-
Alternate Fuel
Not Applicable-
Driving Range
855.45-
Max Torque (Nm@rpm)
138 Nm @ 4400 rpm103 Nm @ 3300 rpm
Transmission
Manual - 5 GearsManual - 5 Gears
Mileage (ARAI)
19.01-
Drivetrain
FWDFWD
Max Power (bhp@rpm)
103 bhp @ 6000 rpm72 bhp @ 6000 rpm
Fuel Type
Petrol-
Emission Standard
BS 6BS6 Phase 2
Engine
1462 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1199 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Minimum Turning Radius
5.25 metres
Rear Brake Type
DrumDrum
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
185 / 65 R15165 / 80 R14
Wheels
Alloy WheelsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Hydraulic)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
Ventilated DiscDisc
Rear Suspension
Torsion Beam & Coil SpringTwist beam with coil spring and shock absorber
Front Suspension
MacPherson Strut & Coil SpringIndependent MacPherson dual path strut with coil spring
Rear Tyres
185 / 65 R15165 / 80 R14
Ground Clearance
180165 mm
Length
44453990 mm
Wheelbase
27402501 mm
Kerb Weight
1180-
Height
17001523 mm
Width
17751755 mm
Bootspace
209210 litres
No of Seating Rows
32 Rows
Seating Capacity
65 Person
Doors
55 Doors
Fuel Tank Capacity
4560 litres
Features
Steering Adjustment
TiltTilt
Cabin-Boot Access
YesYes
Cruise Control
YesNo
Heater
YesYes
Parking Sensors
RearRear
Keyless Start/ Button Start
YesNo
Parking Assist
NoNo
Vanity Mirrors on Sun Visors
Co-Driver OnlyNo
Air Conditioner
Yes (Automatic Climate Control)Yes (Manual)
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal OnlyNo
12V Power Outlets
31
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlSingle Zone, Common Fan Speed Control
Rear AC
Vents on Roof , Common Fan Speed Control-
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Tachometer
AnalogueAnalogue
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
YesNo
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesNo
Instrument Cluster
Analogue - DigitalAnalogue - Digital
Average Speed
YesNo
Average Fuel Consumption
YesYes
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Seat Adjustment
6 Way-
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessWith Key
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Roof Mounted Antenna
YesNo
Body Kit
Cladding - Black/GreyNo
Adjustable ORVM
Electrically Adjustable & RetractableExternally Adjustable
One Touch -Down
DriverNo
Power Windows
Front & RearFront Only
Turn Indicators on ORVM
YesNo
Exterior Door Handles
ChromeBody Coloured
Interior Door Handles
ChromeBlack
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Black-
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseInternal
Rear Wiper
YesNo
Rear Defogger
YesNo
One Touch - Up
DriverNo
Driver Armrest Storage
YesNo
Sunglass Holder
YesNo
Cup Holders
Front OnlyFront Only
Third Row Cup Holders
YesNo
Warranty (Years)
23
Battery Warranty (Kilometres)
NoNo
Warranty (Kilometres)
40000100000
Headlights
LEDHalogen
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
LEDHalogen
Daytime Running Lights
LEDNo
Cabin Lamps
Front and RearFront
Fog Lights
LED on front-
Follow me home headlamps
NoNo
Lights on Vanity Mirrors
NoNo
Automatic Head Lamps
NoNo
AM/FM Radio
YesNo
Steering mounted controls
YesNo
Head Unit Size
Not AvailableNot Available
Smart Connectivity
Android Auto (Yes), Apple Car Play (Yes)Android Auto (No), Apple Car Play (No)
iPod Compatibility
YesNo
MP3 Playback
Yes-
Bluetooth Compatibility
Phone & Audio StreamingNo
Speakers
6No
Integrated (in-dash) Music System
YesNo
USB Compatibility
YesNo
Voice Command
YesNo
Aux Compatibility
YesNo
Display
Touch-screen DisplayNo
Check Vehicle Status Via App
OptionalNo
Geo-Fence
OptionalNo
Find My Car
OptionalNo
Emergency Call
OptionalNo
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Hill Hold Control
NoNo
Electronic Stability Program (ESP)
NoYes
Brake Assist (BA)
YesNo
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Airbags
2 Airbags (Driver, Passenger)2 Airbags (Driver, Passenger)
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
YesYes
Seat Belt Warning
YesNo
NCAP Rating
3 Star (Global NCAP)5 Star (Global NCAP)
Third Row Seat Adjustment
4 way manually adjustable (backrest tilt forward / back, headrest up / down)-
Rear Row Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)-
Split Third Row Seat
50:50 splitNo
Seat Upholstery
FabricFabric
Interiors
Single ToneDual Tone
Driver Armrest
YesNo
Rear Armrest
YesNo
3rd Row Seats Type
BenchNo
Driver Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Interior Colours
BlackBlack and Grey
Rear Passenger Seats Type
Captain SeatsBench
Leather-wrapped Steering Wheel
NoNo
Folding Rear Seat
PartialFull
Head-rests
Front & Rear-
Front Seatback Pockets
YesNo
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
11,34,9108,41,277
Ex-Showroom Price
9,98,0007,44,900
RTO
83,47060,993
Insurance
42,94034,884
Accessories Charges
10,0000
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
24,39318,082
Expert Rating
Pros and Cons

Pros

Generous boot space despite CNG kitDecent in-cabin feature listOffered across multiple variants

Cons

Not an excitable drive

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26 May 2025
Tata Motors has revealed the official fuel efficiency figures of Altroz CNG. The hatchback competes with rivals such as Maruti Baleno CNG.
Tata Altroz CNG vs Maruti Baleno CNG: Which one offers better mileage?
14 Aug 2023
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  News

Latest Videos

Altroz is the third CNG model to be launched by Tata Motors after the Tigor and Tiago. However, the Altroz is the first model to be equipped with twin-cylinder technology that opens up more boot space than any of its rivals.
Tata Altroz CNG: First Drive Review
29 May 2023
Maruti claims the fuel efficiency figure for the manual gearbox stands at 24.79 kmpl whereas the AMT transmission is rated at 25.71 kmpl. While driving in the city, we noticed efficiency hovering around the 14 kmpl mark but we will have to do proper tests to further comment on its real world performance.
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