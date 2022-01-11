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Maruti Suzuki Ertiga [2018-2022] vs Nissan Kicks

In 2026 when choosing between the Maruti Suzuki Ertiga [2018-2022] and Nissan Kicks, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Maruti Suzuki Ertiga [2018-2022] Price starts at Rs. 7.96 Lakhs (last recorded price) for LXi, Nissan Kicks Price starts at Rs. 9.5 Lakhs (last recorded price) for XL 1.5. Ertiga [2018-2022]: 1462 cc engine, 19.01 kmpl mileage. Kicks: 1330 cc engine, 13.9 to 15.8 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Ertiga [2018-2022] vs Kicks Comparison
KEY HIGHLIGHTS Ertiga [2018-2022] Kicks
BrandMaruti SuzukiNissan
Price₹ 7.96 Lakhs₹ 9.5 Lakhs
Mileage19.01 kmpl13.9 to 15.8 kmpl
Engine Capacity1462 cc1330 cc
TransmissionAutomatic (Torque Converter) - 4 Gears, Manual Override, Manual - 5 GearsManual, Automatic
Cylinders44

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Ertiga [2018-2022]
Maruti Suzuki Ertiga [2018-2022]
LXi
₹7.96 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Kicks
Nissan Kicks
XL 1.5
₹9.50 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Maruti Suzuki Ertiga [2018-2022] Visual Comparison

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Airbags
Taillight
Front Left Side
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Specification
Others
Regenerative Braking, Idle Start/Stop-
Max Torque (Nm@rpm)
138 Nm @ 4400 rpm142 Nm @ 4000 rpm
Transmission
Manual - 5 GearsManual - 5 Gears
Mileage (ARAI)
19.0113.9
Max Power (bhp@rpm)
103 bhp @ 6000 rpm105 bhp @ 5600 rpm
Emission Standard
BS 6BS 6
Engine Type
K 15 Smart Hybrid1.5 HR15
Alternate Fuel
Not ApplicableNot Applicable
Driving Range
855.45695
Battery
Lithium Ion-
Drivetrain
FWDFWD
Turbocharger/Supercharger
NoNo
Fuel Type
PetrolPetrol
Engine
1462 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1498 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Minimum Turning Radius
5.25.2
Rear Brake Type
DrumDrum
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
185 / 65 R15215 / 65 R16
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
Ventilated DiscDisc
Rear Suspension
Torsion Beam & Coil SpringTorsion Beam with coil springs & Double acting Shock Absorber
Front Suspension
MacPherson Strut & Coil SpringMcpherson strut with coil spring, stabilzer bar & Double acting Shock Absorber
Rear Tyres
185 / 65 R15215 / 65 R16
Ground Clearance
180210
Length
43954384
Wheelbase
27402673
Kerb Weight
1135-
Height
16901669
Width
17351813
Bootspace
209400
No of Seating Rows
32
Seating Capacity
75
Doors
55
Fuel Tank Capacity
4550
Features
Steering Adjustment
TiltTilt
Cabin-Boot Access
YesYes
Parking Sensors
RearRear
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Parking Assist
NoNo
Vanity Mirrors on Sun Visors
NoDriver & Co-Driver
Air Conditioner
Yes (Manual)Yes (Automatic Climate Control)
Anti-glare Mirrors
NoManual - Internal Only
Cruise Control
NoNo
Heater
YesYes
12V Power Outlets
12
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlSingle Zone, Common Fan Speed Control
Adjustable Cluster Brightness
NoYes
Tachometer
AnalogueAnalogue
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
YesYes
Instantaneous Consumption
YesNo
Gear Indicator
YesNo
Instrument Cluster
Analogue - DigitalAnalogue - Digital
Average Speed
YesNo
Average Fuel Consumption
YesYes
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Seat Adjustment
6 Way2 Way
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
RemoteRemote
Rub - Strips
NoNo
Body-Coloured Bumpers
YesYes
Chrome Finish Exhaust pipe
NoNo
Roof Mounted Antenna
YesYes
Body Kit
NoCladding - Black/Grey
Sunroof / Moonroof
NoNo
Adjustable ORVM
Internally AdjustableElectrically Adjustable
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
NoYes
Rear Defogger
NoYes
One Touch -Down
DriverDriver
Rain-sensing Wipers
NoNo
Exterior Door Handles
BlackBody Coloured
Interior Door Handles
ChromeChrome
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
BlackBody Coloured
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Rear Windshield Blind
No-
Boot-lid Opener
Internal with KeyElectric Tailgate Release
Rear Wiper
NoNo
One Touch - Up
NoDriver
Side Window Blinds
No-
Driver Armrest Storage
NoYes
Sunglass Holder
NoNo
Cooled Glove Box
NoYes
Cup Holders
Front OnlyFront Only
Third Row Cup Holders
Yes-
Warranty (Years)
22
Battery Warranty (Kilometres)
NoNo
Warranty (Kilometres)
4000050000
Cornering Headlights
NoNo
Headlights
Halogen ProjectorHalogen
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
LEDHalogen
Daytime Running Lights
NoLED
Glove Box Lamp
NoYes
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Follow me home headlamps
NoNo
Rear Reading Lamp
NoYes
Lights on Vanity Mirrors
NoNo
Ambient Interior Lighting
NoOptional
Automatic Head Lamps
NoNo
CD Player
NoYes
Steering mounted controls
NoNo
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)Android Auto (No), Apple Car Play (No)
iPod Compatibility
NoYes
Bluetooth Compatibility
NoPhone & Audio Streaming
Speakers
No4
Integrated (in-dash) Music System
NoYes
Internal Hard-drive
NoNo
AM/FM Radio
NoYes
Head Unit Size
Not Available2 Din
DVD Playback
NoYes
MP3 Playback
NoYes
USB Compatibility
NoYes
GPS Navigation System
NoNo
Voice Command
NoNo
Aux Compatibility
NoYes
Display
NoNo
Over The Air (OTA) Updates
NoYes
Check Vehicle Status Via App
NoYes
Geo-Fence
NoYes
Find My Car
NoYes
Emergency Call
NoYes
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
NoNo
Hill Hold Control
NoNo
Electronic Stability Program (ESP)
NoNo
Four-Wheel-Drive
NoNo
Brake Assist (BA)
YesYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
NoYes
Airbags
2 Airbags (Driver, Passenger)2 Airbags (Driver, Passenger)
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
YesNo
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
3 Star (Global NCAP)3 Star (Euro NCAP)
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
NoNo
Third Row Seat Adjustment
4 way manually adjustable (backrest tilt forward / back, headrest up / down)-
Rear Row Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)2 way manually adjustable (headrest up / down)
Split Third Row Seat
50:50 split-
Seat Upholstery
FabricFabric
Interiors
Dual ToneSingle Tone
Driver Armrest
NoYes
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
NoNo
3rd Row Seats Type
BenchNo
Split Rear Seat
60:40 splitNo
Driver Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)
Interior Colours
Black & BeigeBlack
Ventilated Seats
NoNo
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
NoNo
Folding Rear Seat
FullFull
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Ventilated Seat Type
NoNo
Front Seatback Pockets
YesYes
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
8,97,12610,54,878
Ex-Showroom Price
7,96,5009,49,990
RTO
56,79073,609
Insurance
43,33630,779
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
19,28222,673

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