In 2026 when choosing between the Maruti Suzuki Ertiga [2018-2022] and Maruti Suzuki S-Cross, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Maruti Suzuki Ertiga [2018-2022] Price starts at Rs. 7.96 Lakhs (last recorded price) for LXi, Maruti Suzuki S-Cross Price starts at Rs. 8.39 Lakhs (last recorded price) for Sigma. Ertiga [2018-2022]: 1462 cc engine, 19.01 kmpl mileage. S-Cross: 1462 cc engine, 18.4 to 18.5 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Ertiga [2018-2022] vs S-Cross Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Ertiga [2018-2022]
|S-cross
|Brand
|Maruti Suzuki
|Maruti Suzuki
|Price
|₹ 7.96 Lakhs
|₹ 8.39 Lakhs
|Mileage
|19.01 kmpl
|18.4 to 18.5 kmpl
|Engine Capacity
|1462 cc
|1462 cc
|Transmission
|Automatic (Torque Converter) - 4 Gears, Manual Override, Manual - 5 Gears
|Manual, Automatic
|Cylinders
|4
|4