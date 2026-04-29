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Maruti Suzuki Eeco vs Maruti Suzuki Ertiga [2018-2022]

In 2026 when choosing between the Maruti Suzuki Eeco and Maruti Suzuki Ertiga [2018-2022], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Maruti Suzuki Eeco Price starts at Rs. 5.21 Lakhs (ex-showroom price) for 5 STR STD, Maruti Suzuki Ertiga [2018-2022] Price starts at Rs. 7.96 Lakhs (last recorded price) for LXi. Eeco: 1197 cc engine, 19.71 to 26.78 kmpl mileage. Ertiga [2018-2022]: 1462 cc engine, 19.01 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Eeco vs Ertiga [2018-2022] Comparison
KEY HIGHLIGHTS Eeco Ertiga [2018-2022]
BrandMaruti SuzukiMaruti Suzuki
Price₹ 5.21 Lakhs₹ 7.96 Lakhs
Mileage19.71 to 26.78 kmpl19.01 kmpl
Engine Capacity1197 cc1462 cc
TransmissionManual Automatic (Torque Converter) - 4 Gears, Manual Override, Manual - 5 Gears
Cylinders44

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Eeco
Maruti Suzuki Eeco
5 STR STD
₹5.21 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Ertiga [2018-2022]
Maruti Suzuki Ertiga [2018-2022]
LXi
₹7.96 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Maruti Suzuki Eeco Visual Comparison

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Grille
Front Left Side
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Specification
Engine Type
K12NK 15 Smart Hybrid
Driving Range
631 km855.45
Max Torque (Nm@rpm)
105.5 Nm @ 3000 rpm138 Nm @ 4400 rpm
Transmission
Manual - 5 GearsManual - 5 Gears
Mileage (ARAI)
19.71 kmpl19.01
Max Power (bhp@rpm)
81 bhp @ 6000 rpm103 bhp @ 6000 rpm
Drivetrain
RWDFWD
Emission Standard
BS6 Phase 2BS 6
Engine
1197 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, SOHC1462 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Fuel Type
Petrol-
Minimum Turning Radius
4.5 metres5.2
Rear Brake Type
DrumDrum
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
155 / 65 R13185 / 65 R15
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
ManualPower assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscVentilated Disc
Front Suspension
McPherson StrutsMacPherson Strut & Coil Spring
Rear Suspension
3-Link Rigid AxleTorsion Beam & Coil Spring
Rear Tyres
155 / 65 R13185 / 65 R15
No of Seating Rows
2 Rows3
Seating Capacity
5 Person7
Doors
5 Doors5
Fuel Tank Capacity
32 litres45
Length
3675 mm4395
Wheelbase
2350 mm2740
Kerb Weight
970 kg1135
Height
1825 mm1690
Width
1475 mm1735
Features
Cabin-Boot Access
YesYes
Parking Sensors
RearRear
Air Conditioner
NoYes (Manual)
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Instrument Cluster
DigitalAnalogue - Digital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Roof Mounted Antenna
YesYes
Adjustable ORVM
Externally AdjustableInternally Adjustable
Exterior Door Handles
BlackBlack
Interior Door Handles
UnpaintedChrome
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Both SidesBlack
Boot-lid Opener
Internal with KeyInternal with Key
Headlights
HalogenHalogen Projector
Tail Lights
HalogenLED
Headlight Height Adjuster
YesYes
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Warranty (Years)
32
Battery Warranty (Kilometres)
NoNo
Warranty (Kilometres)
10000040000
Head Unit Size
Not AvailableNot Available
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Electronic Stability Program (ESP)
YesNo
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Airbags
6 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side)2 Airbags (Driver, Passenger)
Middle rear three-point seatbelt
Yes-
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
Not Tested3 Star (Global NCAP)
Driver Seat Adjustment
4 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Interior Colours
Black and BeigeBlack & Beige
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Seat Upholstery
FabricFabric
Folding Rear Seat
FlatFull
Interiors
Dual ToneDual Tone
Head-rests
FrontFront & Rear
Front Seatback Pockets
NoYes
Front Passenger Seat Adjustment
2 way manually adjustable (backrest tilt forward / back)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
5,84,4308,97,126
Ex-Showroom Price
5,20,9007,96,500
RTO
29,83656,790
Insurance
33,19443,336
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
12,56119,282

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